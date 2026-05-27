Intendencia de Colonia lanzó la quinta edición de su concurso literario

La Intendencia de Colonia presentó la quinta edición de su Concurso Literario, una convocatoria dirigida a escritores nacidos en el departamento y también a residentes con al menos cinco años de radicación comprobada en Colonia.

La presentación se realizó en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental y contó con la participación del intendente, Guillermo Rodríguez, la secretaria general interina, Sigrid González, el director de Cultura, Carlos Deganello, y la coordinadora del Sistema Departamental de Bibliotecas, Sandra Bustos.

Durante la actividad, Deganello recordó que el 25 de mayo se celebra el Día del Escritor Coloniense, establecido por la Junta Departamental en 2007, y destacó la importancia que ha adquirido el certamen desde su creación, en 2022. “Cada año se presentan más trabajos”, señaló, y valoró el apoyo de la comuna al desarrollo cultural y al trabajo del Sistema Departamental de Bibliotecas en la organización del concurso.

El jerarca también subrayó la vigencia de la lectura en formato físico y destacó el rol del libro “más allá de las nuevas tendencias”.

Por su parte, Bustos explicó que la edición 2026 estará dedicada al género narrativo, en las categorías novela corta y cuento. En el caso de las novelas, las obras no podrán superar las 80 páginas, mientras que los cuentos deberán tener una extensión de entre 60 y 80 páginas.

La coordinadora del Sistema de Bibliotecas recordó además que desde el año pasado pueden participar personas no nacidas en Colonia que acrediten un mínimo de cinco años de residencia en el departamento.

El plazo para presentar trabajos vencerá el 31 de julio a las 23.59. Las obras deberán enviarse por correo electrónico a [email protected], adjuntando por separado el texto y los datos personales del autor junto al seudónimo utilizado.

Según informó Bustos, el premio consistirá en la edición de la obra ganadora y la impresión de 150 ejemplares: 100 serán entregados al autor y los 50 restantes quedarán a disposición de la Intendencia. “Es una gran oportunidad para escritores que muchas veces no pueden acceder a editar su material”, sostuvo.