Trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados del Matadero de Rosario entregaron una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, para solicitar “una nueva extensión excepcional del seguro de paro”, ya que “no solo no hemos sido llamados para volver al trabajo”, sino que tampoco existe “un plan B tanto de la empresa de capitales chinos como de autoridades nacionales o departamentales” que permita darle viabilidad a ese emprendimiento.

Además, los trabajadores también presentaron sendos documentos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y al director de la Dirección Nacional de Seguridad Social, Leonardo di Doménico, con la misma finalidad.

Vale recordar que en julio de 2023, la planta frigorífica de la empresa Rondatel, instalada en Rosario, cerró sus puertas debido a las cuantiosas deudas que mantenía con sus proveedores y dejó a más de 250 personas sin empleo. Lo mismo ocurrió con el frigorífico Lorsinal, de Canelones, que por entonces pertenecía al grupo empresarial Sundiro de origen chino, y que posteriormente fue adquirido por otra empresa del mismo país asiático.

El 11 de enero esos trabajadores percibieron el pago correspondiente al último trimestre del año pasado, lo que representó el último ingreso por ese concepto.

El documento presentado en Torre Ejecutiva el lunes 3, al cual accedió la diaria, afirma que “las familias continúan penando ante la realidad del desempleo, porque el matadero está parado y el futuro no es para nada auspicioso”.

Según los trabadores rosarinos, el presidente Orsi “ha tenido sensibilidad y conocimiento de esta causa”, dado que “nos ha otorgado una prórroga del seguro por desempleo para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado”.

En esa línea, se destaca “la actitud solidaria” que ha tenido el gobierno tanto a través de Orsi, como de los ministros Castillo y Alfredo Fratti (MGAP). No obstante, el sindicato considera que “como sociedad”, “deberíamos pensar una alternativa de trabajo para lo que estamos abiertos a contribuir como sea necesario”.

Los trabajadores explicaron que “hemos establecido contacto con los actores políticos del departamento, así como con la intendencia que tiene una oficina específica para tratar asuntos relativos al empleo o la generación de opciones laborales”, según agrega la nota.

Reunión con el intendente Guillermo Rodríguez

En diálogo con la diaria, el referente sindical de los trabajadores del frigorífico, Javier Martínez, dijo que el lunes 11, a las 15.00, el intendente Guillermo Rodríguez “nos recibirá en su oficina para tratar el tema y saber de primera mano cómo está nuestra situación”.

Martínez valoró que ese encuentro se concretará gracias a la mediación del edil del Frente Amplio (FA), Carlos Fernández.

En tanto, la semana pasada la empresa Rondatel entregó los documentos pendientes por lo que la situación legal fue subsanada. Ahora resta saber cuál será la actitud del Poder Ejecutivo ante ese pedido.