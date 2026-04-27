Tras la reunión tripartita llevada a cabo a mediados de este mes entre representantes de la empresa Rondatel, propietarios del Matadero Rosario, delegados sindicales y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se supo que la empresa no estaba cumpliendo con determinados requisitos legales.

A raíz de esta situación, el gobierno no accedía a la extensión del seguro de paro para los casi 150 trabajadores que continúan sin actividad. En tanto, otros 80 han retomado las tareas en los últimos meses, pero de manera paulatina, ya que los sectores de faena y limpieza trabajan con carga horaria disminuida. La empresa apunta a recuperar espacio en el mercado chino, algo que le ha resultado esquivo en el último período.

En ese marco, referentes del sindicato de trabajadores expresaron que la Dirección Nacional de Seguridad Social (Dinass) no mostraba una negativa a otorgar la extensión de ese beneficio; no obstante, aclararon que la empresa disponía de un un plazo para presentar la documentación pendiente.

Consultado sobre esta situación, Javier Martínez, referente del sindicato de trabajadores, confirmó a la diaria que la semana pasada “los representantes de la empresa presentaron la documentación” y desde la gerencia “nos hicieron llegar una constancia de lo presentado”.

“Desde nuestro lugar entendemos que el envío de la documentación es positivo para que el MTSS pueda avanzar en la extensión del seguro”, comentó Martínez.

Cabe destacar que el último pago correspondiente al seguro de paro -por octubre, noviembre y diciembre- se efectivizó el 11 de enero. Desde esa fecha, los trabajadores no han recibido ningún otro subsidio.

Además, Martínez comentó que con el apoyo de la Federación Obrera de la Industria Cárnica y Afines (Foica) “intentaremos llegar al presidente de la República, Yamandú Orsi, para que intervenga esta situación tan delicada que tenemos”. También “le estamos pidiendo una reunión al ministro, Juan Castillo”, confirmó Martínez.

Martínez explicó que el objetivo del pedido apunta a lograr “seguro total para los trabajadores que siguen sin ingresar a la actividad, y seguro parcial para los compañeros que están trabajando parcialmente”.