El jueves 16 se llevó a cabo una reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), con participación de representantes de la empresa Rondatel, propietarios del Matadero Rosario, delegados sindicales y autoridades del Ministerio de Trabajo.

El encuentro se desarrolló en el marco de la prolongada inactividad de la planta y de las dificultades para concretar una nueva prórroga del seguro de paro para los trabajadores, en un contexto que sigue sin mostrar señales claras de reactivación.

Tras ese encuentro, en un comunicado, el sindicato de trabajadores reiteró que “no hay novedades” respecto a la habilitación para exportar carne a China, un aspecto clave para la operativa de la empresa.

Javier Martínez, referente sindical, había señalado en diálogo con la diaria que “lamentablemente la empresa no busca otros mercados y está jugada únicamente a la habilitación de China”. En ese sentido, explicó que, si bien se han enviado documentos y materiales requeridos, la decisión depende de las autoridades aduaneras de ese país.

En paralelo, desde la empresa se indicó que se mantienen gestiones abiertas para explorar otros destinos comerciales, aunque por el momento no hay avances concretos. Actualmente, la actividad se limita a una faena reducida destinada al mercado interno.

Empresa en falta con documentación

Unos 150 trabajadores continúan sin actividad, aguardando concretar la extensión del seguro de desempleo, mientras que alrededor de 80 han retomado tareas en los últimos meses. El último pago correspondiente al seguro de paro —por los meses de octubre, noviembre y diciembre— se efectivizó el 11 de enero.

Según explicó Martínez, se iniciaron los trámites para cobrar el subsidio correspondiente al período enero-marzo, pero el pago no se concretó. De acuerdo a lo transmitido por autoridades de los ministerios de Trabajo y de Economía, la falta de avances responde a que la empresa “no da señales claras de reactivación”.

Durante la reunión en la Dinatra, los trabajadores también mantuvieron un intercambio con autoridades de la Dirección Nacional de Seguridad Social (Dinass), para abordar la situación del seguro de paro pendiente.

De acuerdo al sindicato, desde la Dinass no existe una negativa a otorgar la extensión del beneficio, pero sí se señaló que la empresa no está cumpliendo con determinados requisitos legales, lo que impide avanzar en la autorización.

En ese marco, la empresa dispone de plazo hasta el martes 21 para presentar la documentación exigida y así destrabar el proceso.

El sindicato informó además que se fijó una nueva instancia de negociación para el 14 de mayo, en la que se continuará evEaluando la situación y el futuro de los empleados afectados.