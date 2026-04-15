En setiembre del año pasado, representantes del consorcio chino Changjia, propietario del frigorífico Rosario, anunciaron la reapertura de la planta industrial que había clausurado sus actividades en julio de 2023.

Paulatinamente, más de 80 trabajadores comenzaron a trabajar nuevamente, realizando faenas de pruebas en primera instancia para el mercado interno, aguardando la autorización del gobierno chino para comenzar a exportar hacia ese país.

En paralelo, el Sindicato de Empleados del Matadero de Rosario y la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) gestionaron la extensión del seguro de desempleo para los 150 trabajadores que aún seguían esperando para retomar las actividades laborales, algo que se concretó en diciembre para el cobro del último trimestre del año.

Situación compleja

En los primeros meses del año, la “situación se ha ido acomplejando aún más, dado que no hay avances por ningún lado”, expresó en diálogo con la diaria, Javier Martínez, referente del sindicato de trabajadores.

“Lamentablemente, la empresa está jugada a lo que suceda con China, y la situación es que no hay respuestas del gobierno de ese país”, indicó. Mientras tanto, “se está haciendo algo de abasto, pero a duras penas, dado que el precio de la vaquillona que se utiliza para mercado interno está muy caro, lo que torna complicado conseguir” ganado, explicó Martínez. Debido a esas condiciones, “se está realizando una faena chica por semana”, comentó.

El referente sindical expresó que “la empresa no busca otros mercados y solamente está jugada a la habilitación de China”. “Se han enviado todos los documentos, filmaciones, pero dependemos de las aduanas de ese país”, agregó.

Con relación a la situación que atraviesan los trabajadores que no han retomado las tareas, Martínez señaló que “estamos complicados, dado que el último ingreso que tuvieron por seguro de paro fue en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que terminaron cobrándolo el 11 de enero”.

Tras ese cobro, “se hizo todo el trámite para lograr cobrar el seguro de enero a marzo, pero no ha llegado”, dado que, según las conversaciones mantenidas con referentes de los ministerios de Economía y de Trabajo, “la empresa no da serias señales de reactivación” y por ese motivo no hay avances en la extensión de ese beneficio. “Estamos atravesando un momento bastante complejo”, dijo Martínez.

El jueves 16, dirigentes del sindicato rosarino y de la Foica y representantes de la empresa participarán en una audiencia en la Dirección Nacional de Trabajo. “Allí trataremos de definir principalmente la situación con respecto a los trabajadores que siguen en el seguro de paro, que asciende aproximadamente a 150”, dijo Martínez.

En julio se cumplirán tres años desde que los trabajadores del frigorífico Rosario perciben seguro de desempleo. “Sabemos que es muchísimo tiempo, pero lo único que nosotros solicitamos es que nos digan concretamente si lo vamos a tener, dado que los trabajadores están sufriendo y nosotros como sindicato debemos ver qué caminos tomaremos para no seguir en esta incertidumbre”, advirtió Martínez.

“La empresa no mueve y los ministerios involucrados no se arriesgan, y mientras tanto siguen pasando los meses y la gente no cobra”, comentó Martínez. “Rosario y todo el departamento de Colonia está complicado, sin trabajo y debemos darles respuestas a los trabajadores”, reclamó.