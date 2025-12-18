El miércoles 17, durante la última sesión legislativa del año en la Cámara de Representantes, se aprobó la extensión del seguro especial de desempleo para los trabajadores del Frigorífico Rosario.

Tras su reapertura, actualmente 82 trabajadores están en la plantilla de trabajo y paulatinamente siguen aumentando las faenas en ese recinto. A principios de diciembre se aumentaron las cantidades de vacunos faenados, y se agregaron ovinos, ingresando dos veces por semana más de 100 vacas y 300 ovejas a ese establecimiento.

Las faenas desarrolladas durante este tiempo han sido para el mercado interno, mientras “la empresa sigue trabajando para alcanzar las habilitaciones” en el mercado exterior, principalmente China, pero también “se está negociando con otros mercados como son Estados Unidos y Chile”, había establecido en diálogo con la diaria, Javier Martínez, el referente del Sindicato de Empleados del Matadero de Rosario.

Sin embargo, 150 trabajadores aún siguen en el seguro de desempleo. En julio accedieron al pago correspondiente a junio, y durante los siguientes meses, el sindicato mantuvo extensas negociaciones con el Poder Ejecutivo, llegando a acordar renunciar al mismo durante los tres meses posteriores al último mes cobrado (julio-setiembre), y acceder al cobro para los tres últimos meses del año, “si es que no había cambios en la oferta laboral de la empresa”.

En ese marco, la diputada del Frente Amplio (FA) por Colonia, Cecilia Badín, dijo a la diaria que casi al final de la sesión del miércoles 17 llegó “una moción ingresada como urgente”, vinculada al “subsidio de desempleo para trabajadores de la empresa Rondatel, que solicitaba la extensión del subsidio por desempleo durante tres meses”.

“Una buena mayoría de diputados votó el proyecto”, comentó Badín, que se deberá pagar “de manera retroactiva”, dado que “los meses de octubre y noviembre se abonará antes del cierre de este mes, y diciembre a principios de enero”.

Ahora, el Senado deberá promulgar el proyecto, pero “no habrá ninguna dificultad en esa cámara y con la aprobación de Diputados del día de ayer ya quedó aprobado”, valoró Badin.

“Es una buena noticia para los trabajadores que estaban esperando esta noticia”, indicó la diputada, y continuó: “Durante mi exposición de ayer en el Parlamento hice hincapié acerca de cuán importante es este ingreso para cientos de familias que están en una situación tan compleja desde hace meses, y que en estas fechas se torna más difícil la situación por las cercanías con las fiestas tradicionales de fin de año”.

Consultada acerca de cómo proyecta a futuro esta situación, Badín dijo que “es necesario que la empresa continúe trabajando para que los trabajadores ingresen nuevamente en la actividad laboral”.

“Los pasos desarrollados en estos meses de reapertura por los empresarios y los empleados del frigorífico arrojan luz de que hay intenciones e intereses de que la empresa continúe y lo realice en buenos términos”.

En ese aspecto, dijo que “hay que trabajar en la incorporación de la totalidad de los trabajadores a la plantilla de trabajo, y en eso debemos unir esfuerzos junto al Ministerio de Trabajo, empresa y representantes nacionales”, dado que “tampoco es saludable ni para el gobierno, ni para las personas, que continúen durante un prolongado tiempo cobrando un subsidio sin trabajar”.