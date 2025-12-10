En octubre, tras más de dos años de haber estado cerrado, el frigorífico Rosario retomó sus actividades con faenas de prueba que fueron en aumento para el abastecimiento del mercado interno.

Actualmente, 82 trabajadores están en la plantilla de trabajo y paulinamente siguen aumentando las faenas. En ese sentido, en diciembre se aumentaron las cantidades de vacunos faenados, y se agregaron ovinos, ingresando dos veces por semana más de 100 vacas y 300 ovejas a ese establecimiento.

En diálogo con la diaria, el referente del Sindicato de Empleados del Matadero de Rosario, Javier Martínez, dijo que “la empresa sigue trabajando para alcanzar las habilitaciones” en el mercado exterior, pero advirtió que China “paró de dar permisos de importación a otros países hasta el 26 de enero”, por lo que “hasta el mes de febrero no vamos a tener noticias sobre este tema”.

De igual manera, “se está negociando con otros mercados en el exterior, como son Estados Unidos y Chile. Se están haciendo todas las gestiones para ingresar en esos mercados”, valoró Martínez.

Asimismo, dijo que “en esta nueva etapa se están tratando de mejorar muchas cosas para poder acceder a las habilitaciones de distintos mercados, algo que lamentablemente no era así y por eso culminó con el cierre de la empresa”. “El empuje de los nuevos empresarios y los trabajadores seguramente darán mejores resultados a futuro”, comentó el referente sindical.

Seguro de desempleo “demorado”

Hay un tema que al sindicato del frigorífico mantiene en vilo. Se trata de la autorización por parte del gobierno para acceder al seguro especial de desempleo a 150 trabajadores que aún siguen sin trabajo.

En ese aspecto, Martínez dijo que “el último mes en el que se efectuó el pago fue en julio, correspondiente al mes de junio”. A partir de ese momento “comenzamos a tramitar el seguro hacia adelante”, manifestó Martínez, y desde el gobierno “en aquella oportunidad obtuvimos la respuesta de que no se daría más, ya que entendía que llevábamos más de dos años y que esto debía terminar”.

Esa respuesta “nos llevó a movilizarnos desde la Federación Obrera Industria de la Carne y Afines, con un paro de la industria para poder generar un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, y explicarle de primera mano la situación”, explicó el delegado sindical.

Agregó que “obtuvimos esa reunión y desde nuestro sindicato se acordó renunciar al mismo a los tres meses posteriores al último mes cobrado (julio-setiembre)”, pero “se pedía seguro de paro para los tres últimos meses del año, si es que no había cambios en la oferta laboral de la empresa”, agregó Martínez.

En ese sentido, Martínez llevó tranquilidad a los 150 trabajadores que aún siguen en el seguro de desempleo: “Eso se acordó, y desde nuestro sindicato afirmamos que va a salir, pero el problema que tenemos hoy en día es que el proyecto de ley está estancado en el Ministerio de Economía y Finanzas”.

Consultado acerca de si hubo contactos con legisladores para destrabar esta situación, Martínez indicó que se registraron conversaciones con el senador del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera y con el diputado Gabriel Otero (FA), quien preside la Comisión de Legislación y Trabajo en Diputados. “Ellos nos comentaron que está para salir, pero no hay fechas concretas”, señaló Martínez.

“Hemos pasado por este proceso y sabemos que lleva más de un mes, pero ahora se ha alargado y son fechas muy especiales para todos. Hay compañeros que no la están pasando bien, y las fiestas tradicionales de fin de año se suman a esta incertidumbre”, manifestó Martínez.

“Pretendemos que este proyecto salga antes del receso parlamentario y así tener una fecha de cobro, para la tranquilidad de todos los compañeros”.

Martínez explicó que, si el proceso culmina antes de fin de año, como el pago es a mes vencido, se pagarían octubre y noviembre juntos y diciembre en enero. “Hace dos años y medio que venimos peleando con la incertidumbre y la falta de respuestas, y es un tema que preocupa y genera nerviosismo en muchas familias que desde julio no cobran y necesitan una respuesta ante esta delicada situación”, concluyó.