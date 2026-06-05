Colonia: 1.500 viviendas abandonadas ingresan dentro de la ley que agiliza la expropiación de inmuebles aprobada por el Parlamento

Tras la aprobación de la ley en la Cámara de Senadores, el edil frenteamplista Martín Collazo valoró positivamente la noticia que “permitirá desarrollar políticas públicas para recuperar estas propiedades”

Este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley que permite la abreviación del trámite expropiatorio de bienes inmuebles con deuda compensable.

La iniciativa impulsada por la bancada del Frente Amplio (FA) había sido aprobada en la cámara alta y también con algunos cambios en la Cámara de Diputados. En efecto, tras la sanción definitiva en el día de ayer, solamente resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

En la exposición de motivos del proyecto se sostiene que las políticas públicas de vivienda deben “la toma de medidas que apunten a desincentivar la extensión de la ‘mancha urbana’, de forma de potenciar el uso de servicios e infraestructura ya disponible”, dado que “la vivienda es un componente de bienestar y por lo tanto integra el elenco de derechos sociales que son responsabilidad del Estado y, por ende, objeto de políticas públicas específicas”.

Por lo general, la expropiación de bienes inmuebles con deuda compensable es un mecanismo utilizado por las intendencias que, con la normativa vigente, acarrea algunas dificultades en su ejecución.

En ese marco, consultado sobre la aprobación de esta ley, el edil coloniense del FA Martín Collazo dijo a la diaria que para el departamento de Colonia “esto es una buena noticia”, ya que “va a permitir llevar adelante una política pública para recuperar propiedades abandonadas y destinarlas a programas habitacionales”.

En esa línea, explicó que, según el Censo 2023, en Colonia “hay 17.000 viviendas desocupadas que representan un 24% del total habitables en el departamento”.

Además, el edil comentó que “hay unas 1.500 viviendas abandonadas que al día de hoy no son habitables, pero se podrían recuperar”, y esta ley justamente “es una herramienta que permitiría llevar adelante un proceso de expropiación, refacción y utilización de las viviendas con fines habitacionales”.

Durante una visita en diciembre del año pasado a Colonia, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Senadores presentó un informe a la Junta Departamental y a la Intendencia de Colonia.

El informe, al cual accedió la diaria, reporta que el departamento cuenta con 70.820 viviendas, “de las cuales 17.019 se encuentran desocupadas y representa un 24 % del total”.

Entre las razones de desocupación, se destaca que “6.921 viviendas son de uso temporal u ocasional, y la gran mayoría se encuentra en zona rural (2.041)”. Otra razón considerable son las viviendas para alquiler o venta (3.860), donde la mayoría también son de zona rural. Existen 2.068 viviendas catalogadas como “vacantes” en todo el departamento.

Consenso político

La semana pasada, durante una recorrida por el departamento, el senador frenteamplista Óscar Andrade, uno de los principales promotores de este proyecto, dijo al portal Colonia Multimedia que “hay un drama muy grande a nivel habitacional en todo el país” y en paralelo “hay un montón de viviendas abandonadas”.

El legislador valoró el consenso logrado entre todos los partidos, partiendo de la base de que “no podía ser que tengamos trámites eternos para que una vivienda tapiada sea de dominio público y pueda contarse como suelo urbano para que las políticas públicas, en vez de hacerse en la periferia, se hagan en zona céntrica”.

Si bien puntualizó que se trata de “un proyecto modesto”, que “no agrega mucha cosa a las herramientas que hoy existen”, Andrade destacó que la iniciativa apunta a dar una respuesta a la “situación desesperante” de tener “suelo urbano sin utilizar”.

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