El plan quinquenal de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) prevé desarrollar una serie de proyectos en el departamento de Colonia en los próximos años, según supo la diaria con base a información suministrada por las distintas direcciones que componen esa cartera.

La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) viene trabajando junto a la Intendencia de Colonia en el fortalecimiento de los instrumentos de planificación urbana y territorial “como base para un desarrollo ordenado, integrado y sostenible del departamento”.

En esa línea, técnicos de esa dependencia “están retomando y actualizando instrumentos de ordenamiento territorial iniciados en períodos anteriores, con foco en su revisión técnica y adecuación a los nuevos lineamientos del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029”. En paralelo, se avanza en la identificación y formulación de nuevos convenios entre Dinot y el gobierno departamental, orientados a elaborar y actualizar instrumentos de planificación.

Según explicaron técnicos de esa dependencia a la diaria, “un eje central del trabajo es la definición de ámbitos de desarrollo estratégicos dentro de las áreas urbanas, que serán incorporados en los instrumentos de ordenamiento territorial”. “Estos ámbitos buscan concentrar infraestructura, servicios, vivienda y equipamiento urbano, promoviendo una mayor integración territorial”, añadieron.

Asimismo, se trabaja en “la zonificación de áreas con aptitud para la aplicación de la ley de vivienda promovida”, con criterios técnicos elaborados en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, “para asegurar la eficiencia del instrumento como estrategia de consolidación urbana y de desarrollo de ámbitos territoriales estratégicos”.

Por otra parte, desde la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), el MVOT despliega “un conjunto de intervenciones orientadas a regularizar barrios, relocalizar familias en situación de alta vulnerabilidad y dar respuesta a casos habitacionales críticos” en el departamento de Colonia, también en coordinación con la comuna.

En Carmelo, el barrio Aparicio Saravia se encuentra en proceso de regularización, con 93 hogares alcanzados por la intervención. En esa localidad, además, en los últimos meses fueron realojadas 17 familias, según confirmaron autoridades de la Intendencia de Colonia a la diaria, que también trabaja en ese programa.

En tanto, en Rosario, en la zona de La Estación, se avanza en un proceso de relocalización que abarca a 20 hogares, “mientras se continúa definiendo la estrategia de intervención para otras fincas”.

En Juan Lacaze, en el barrio La Vía-Villa Pancha, está en marcha un proyecto de regularización, con una intervención prevista para 72 hogares, de los cuales 12 corresponden a relocalizaciones y 60 a procesos de regularización en el lugar.

En tanto, si bien al principio de esta gestión se manejó la posibilidad de que el realojo del populoso asentamiento Las Malvinas fuera incorporado al presupuesto quinquenal, autoridades de la Dinisu “vienen manteniendo conversaciones con la Intendencia de Colonia para evaluar su eventual incorporación a la cartera de proyectos”.

“Considerando las características del lugar donde se localiza, y el número de familias estimado, se trata de una situación que requeriría una relocalización, lo que supone, entre otros aspectos, la disponibilidad de suelo por parte del gobierno departamental en una primera instancia. Al día de hoy, estas instancias de intercambio y evaluación continúan en curso entre ambas instituciones”, establecieron las fuentes de esa cartera.

En ese sentido, el director de Planificación y Ambiente de la comuna coloniense, Miguel Asqueta, en reiteradas oportunidades ha señalado que esa intendencia cuenta con los recursos económicos suficientes para hacer frente a la compra de tierras, en caso de que el gobierno central defina llevar adelante el realojo total o parcial de las personas que viven en ese asentamiento irregular. Se estima que en ese lugar ubicado a pocas cuadras del centro de Colonia del Sacramento viven unas 2.000 personas. Cabe recordar que en el anterior período de gobierno fue anunciado el inicio del realojo de ese asentamiento, algo que finalmente no se concretó.

No obstante, desde la Dinisu explicaron a la diaria que en esa ciudad “se atienden casos individuales a través del programa Juntos, dando respuestas habitacionales provisorias en situaciones puntuales de emergencia”.

Por el momento, en total, las intervenciones de Dinisu en el departamento de Colonia “alcanzan a 186 hogares, consolidando una política que combina urbanización de barrios, acceso a vivienda adecuada y acompañamiento social, con foco en mejorar las condiciones de vida de familias en situación de vulnerabilidad social”, aseguraron.

Soluciones habitacionales

Por otro lado, desde la Dirección Nacional de Vivienda, explicaron que “en materia de mejora del stock habitacional, en julio de 2024 se firmó un convenio con la Intendencia de Colonia para ejecutar 50 soluciones de mejora habitacional mediante subsidio total, orientado al acondicionamiento y ampliación de viviendas en situación de vulnerabilidad”. Actualmente el acuerdo se encuentra en su año de prórroga, con vencimiento en julio de 2026.

Y agregaron que desde el MVOT “se están diseñando modificaciones al instrumento, para la elaboración de un nuevo convenio con el gobierno departamental, con el objetivo de relanzar la política de mejora habitacional en Colonia con mayor capacidad de ejecución”.

Nuevas obras

Por otro lado, la Dinavi impulsa en el departamento de Colonia diversos proyectos de construcción de vivienda nueva, orientados tanto a hogares activos como a población pasiva, “fortaleciendo la oferta habitacional pública en distintas localidades”. En esa línea, en Carmelo se encuentra, en etapa avanzada de preparación, un proyecto para la construcción de 19 viviendas, actualmente en proceso de visado técnico, con inicio de obras previsto para el segundo semestre de 2026.

En Colonia del Sacramento avanza también una nueva licitación para la construcción de 30 viviendas con espacios comunitarios y estacionamientos, actualmente en fase de evaluación de ofertas, con previsión de comienzo de obras hacia fines de 2027. Además, en la capital departamental se culminó recientemente un complejo habitacional de 40 viviendas destinado a pasivos, cuyas obras finalizaron en diciembre de 2025, ampliando el parque de vivienda pública en zonas urbanas consolidadas.

“En conjunto, estas iniciativas reflejan la apuesta del ministerio por ampliar el acceso a vivienda adecuada en Colonia, combinando proyectos en ejecución, en preparación y recientemente finalizados como parte de una política habitacional sostenida para el quinquenio”, subrayaron autoridades de esa cartera.