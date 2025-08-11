Este lunes, en la Intendencia de Colonia, se presentó la nueva integración de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales del departamento, que integran representantes de organismos nacionales y departamentales. La reunión contó con la presencia de los subsecretarios de los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Federico Graña y Christian di Candia, respectivamente, y del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez.

En diálogo con medios locales, Graña explicó que ese ámbito interinstitucional pretende articular “la generación de acciones y de políticas públicas pensadas desde el Estado en conjunto pensando en un territorio y en las problemáticas de un territorio para proponer y articular soluciones”, ya sea “para ejecutar aquellas que se acuerdan en el nivel del gobierno nacional o para instrumentar nuevas propuestas en esta articulación entre los gobiernos nacional, departamental y local”. En tanto, Rodríguez expresó que “sin ninguna duda, todos los organismos del Estado deben trabajar juntos al servicio de la gente”.

Plan de Viviendas

En tanto, al ser consultado sobre si el próximo presupuesto destinará recursos para el realojo del asentamiento irregular Las Malvinas, ubicado a pocas cuadras del centro de Colonia del Sacramento, el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian di Candia, dijo que “casi seguro que sí, que será incluido”. “Nosotros tenemos un mandato: trabajar para tratar de llegar en este período de gobierno a duplicar los procesos de trabajo territorial que tienen que ver con la emergencia habitacional”, dijo Di Candia, y agregó que “este asentamiento [por Las Malvinas], este territorio está incluido en esa necesidad de incorporar nuevos trabajos territoriales”.

Cabe recordar que en el período anterior de gobierno se anunció que el realojo de ese asentamiento, donde viven más de 300 familias, se haría mediante el Plan Avanzar, por el cual se construirían viviendas en tierras aportadas por la comuna coloniense en el barrio El General, aunque no previó los recursos económicos para ello.

El subsecretario de Vivienda explicó que “en este momento estamos terminando de negociar con el Ministerio de Economía y Finanzas cuáles van a ser los recursos y las posibilidades que va a tener el Ministerio de Vivienda para sus diferentes políticas”. Di Candia adelantó que antes de que finalice agosto será presentado el Plan Quinquenal de Vivienda y que “es casi seguro que ese territorio esté incorporado al presupuesto”, ya sea “a través del Plan Juntos, de Avanzar o del Programa de Mejoramiento de Barrios”.