Tratamiento contra el picudo rojo en las palmeras del acceso a Colonia comenzará en las próximas semanas

La licitación para adquirir los insumos ya fue adjudicada; el MTOP priorizará la intervención en las palmeras ubicadas sobre ruta 1; senador Nicolás Viera rechazó versiones que vinculan el deterioro de esos ejemplares con futuros proyectos viales.

En paralelo a los reclamos realizados por vecinos de la zona ante el avance del picudo rojo sobre las emblemáticas palmeras del acceso a Colonia del Sacramento, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) culminó el proceso licitatorio para adquirir los insumos destinados al tratamiento de los ejemplares afectados y prevé comenzar los trabajos durante las próximas semanas.

En diálogo con la diaria, el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, explicó que el procedimiento administrativo se encuentra en su etapa final. “Ya se hizo toda la evaluación de oferta, adjudicación y Tribunal de Cuentas, y deberíamos estar para empezar a ejecutar esta semana o la que viene”, señaló. El funcionario indicó que se prevé que la aplicación de los tratamientos comenzará “en las próximas semanas”.

Magnone explicó que el proceso demandó varios meses porque previamente fue necesario definir, junto con los ministerios de Ambiente y de Ganadería, cuáles eran los productos autorizados para combatir la plaga. “Aparecieron muchos tipos de tratamientos y hubo que determinar cuáles podían aplicarse. Después de que Ganadería y Ambiente definieron los productos habilitados, se hizo la licitación”, comentó.

El jerarca también aclaró que las obras de duplicación de vía actualmente en ejecución sobre ruta 1 no alcanzan la zona de las palmeras. Según precisó, los trabajos previstos para este período de gobierno culminan en la intersección con ruta 50, en los accesos a Riachuelo. Asimismo, señaló que eventuales proyectos futuros hacia Colonia del Sacramento tampoco afectarían directamente el tramo donde se encuentran los ejemplares, ya que se estudian alternativas por el antiguo trazado de la ruta.

Nicolás Viera: “Es falso que alguien quiera que las palmeras se mueran”

El senador del Frente Amplio Nicolás Viera, quien en las últimas horas también informó públicamente sobre el avance de la licitación, valoró que la prioridad de la intervención esté puesta en las palmeras del acceso a Colonia del Sacramento, uno de los puntos más afectados por la expansión del insecto.

El senador oriundo de Rosario relató a la diaria que el actual gobierno debió completar el proceso de evaluación de los productos disponibles para enfrentar la plaga, que arribó a Uruguay en 2022. “Había una sobreoferta de productos y había que determinar cuáles permitían un tratamiento adecuado y a un costo razonable”, sostuvo. Una vez culminada esa etapa, en diciembre de 2025 se realizó el llamado a licitación y ahora se procederá a la compra de los insumos para comenzar los trabajos.

Viera señaló que la estrategia incluirá la remoción de ejemplares muertos o irrecuperables y el tratamiento de aquellas palmeras que aún pueden salvarse. Además, destacó el papel desempeñado por los vecinos que impulsaron la movilización pública para reclamar acciones del Estado. “La comunidad también cumple una función de contralor ciudadano para que las cosas pasen”, afirmó.

No obstante, el legislador cuestionó algunas interpretaciones que circularon durante las últimas semanas y que asociaban la eventual pérdida de las palmeras con futuros proyectos de infraestructura vial. “Se nos adjudica mala fe a quienes hemos planteado la necesidad de un segundo carril hasta Colonia del Sacramento, como si quisiéramos que las palmeras se mueran para poder hacer la obra. Eso es absolutamente falso”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que siempre defendió la posibilidad de utilizar el antiguo trazado de ruta 1 para concretar una futura duplicación de vía sin afectar las palmeras. También remarcó que la ampliación actualmente en marcha llegará únicamente hasta Riachuelo y que no existe previsión presupuestal para extenderla hasta Colonia del Sacramento durante el actual período de gobierno.

El debate sobre la reforestación

Más allá de la emergencia generada por el picudo rojo, Viera planteó la necesidad de abrir una discusión más amplia sobre el arbolado urbano y la reforestación en el departamento de Colonia.

A su juicio, la preocupación social por la pérdida de árboles debería traducirse en iniciativas concretas para aumentar la cantidad de especies en espacios públicos. “Si por cada árbol que se corta o por cada palmera que se pierde se plantaran varios ejemplares nuevos, estaríamos trabajando sobre algo que realmente beneficiaría a toda la comunidad”, expresó.

El senador propuso convocar a organizaciones sociales, instituciones y vecinos para elaborar un plan de reforestación que involucre tanto al Estado como a la comunidad organizada. “El problema no se resuelve solo con protestar, hay que pensar cómo mejorar el entorno y recuperar los espacios verdes”, concluyó.