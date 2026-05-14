Vecinos de Colonia del Sacramento, en el acceso a El Calabrés, se movilizan por las palmeras ubicadas en la ruta 1, el 13 de mayo.

Vecinos de Colonia del Sacramento conformaron un grupo en defensa de las palmeras ubicadas al margen de la ruta 1, entre Riachuelo y el acceso a la capital del departamento de Colonia, y que están siendo amenazadas por la llegada del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus).

El insecto está haciendo estragos en el departamento. Hace algunos meses, 208 palmeras, denominadas Phoenix canariensis, ubicadas a la vera de la ruta 2, en el acceso a Rosario, fueron atacadas por ese insecto. [Esto movilizó a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), dado que ese lugar está bajo su jurisdicción, a extraer los ejemplares.

La presencia del picudo rojo ya se hizo visible en el ingreso a Colonia del Sacramento, donde habitan unas 1.400 palmeras. Más de 60 ya fueron identificadas con una línea amarilla, y en los últimos días comenzó la extracción de los ejemplares afectados, lo que alertó a los ambientalistas.

Este miércoles, un grupo de vecinos de la zona se reunió en el camino de acceso al balneario El Calabrés, a un par de kilómetros del centro de Colonia del Sacramento, debajo de una palmera que presenta síntomas de ataque de picudo rojo. Allí, Julio Davyt y Silvana Casero actuaron como voceros de ese colectivo.

“Nos juntamos por un tema que se viene hablando desde hace un tiempo y, dada la situación actual de las palmeras de Colonia, nos pareció necesario”, comenzó explicando Davyt en diálogo con medios locales.

“San José, Montevideo y otros departamentos se han quedado prácticamente sin palmeras y nosotros, como vecinos de la ruta 1 en Colonia, no queremos quedarnos sin estos ejemplares que tienen más de 100 años”, añadió Davyt.

En este sentido, dijo que “hay más de 60 palmeras afectadas por el picudo rojo” y el MTOP “hasta ahora prácticamente no ha hecho nada”. “Queremos que [las autoridades] se pongan las pilas, que la ministra Lucía Etcheverry venga al lugar a conversar con nosotros y que vea si hay posibilidad de tratarlas o no, porque si nos dicen que la guerra ya está perdida nos parecería un disparate”, señaló el vecino.

Palmera cortada debido a la aparición del picudo rojo en ruta 1, en el acceso a Colonia del Sacramento, el 13 de mayo Foto: Ignacio Dotti

Davyt comentó que “van a comenzar a cortar las palmeras afectadas, y con la extracción se ha invertido mucho dinero”. “Creo que sería mucho más beneficioso para todos si ese dinero se volcara a realizar el tratamiento”, expresó.

Los vecinos consideran que “hay falta de voluntad de las autoridades”. “Los diputados del departamento, que son los que nos representan, deberían hacer algo más”, indicó Davyt, y continuó: Mario Colman, del Partido Nacional, Nibia Reisch, del Partido Colorado, y Cecilia Badín, del Frente Amplio, fueron votados por el pueblo para representarnos y no se han visto para nada” en esa zona.

Sobre el proyecto presentado por Walter Zimmer para declarar Patrimonio Nacional las palmeras ubicadas en el corredor de la ruta 1, Davyt comentó que al ritmo que va ese trámite y en paralelo el picudo rojo, “vamos a declararlas patrimonio cuando no quede una viva”.

Por su parte, Casero dijo que “la Intendencia de Colonia, en lo que le corresponde, hizo un tratamiento con hongos y allí dio resultado por encima del 80%”, de acuerdo con la versión ofrecida por la directora de Paseos Públicos, Andrea Maddalena. “Este dato es muy importante, dado que el costo no es tan alto en comparación con otros tratamientos que se pueden realizar en las 1.400 palmeras que allí se ubican”, dijo la vecina.

No obstante, planteó que “si dejamos que todas se mueran y comenzamos con la extracción, el presupuesto se va muy arriba”, ya que el costo por extracción que manejan los vecinos “es de 1.000 dólares por palmera, porque hay que cortarla, trasladarla al vertedero y enterrarla”.

Para los vecinos, es muy importante “la preservación”, ya que “estas palmeras son un emblema para Colonia, tanto para la gente que reside siempre allí como los turistas nacionales y los extranjeros que llegan a Colonia del Sacramento”.

Casero explicó que el grupo cuenta con un Instagram para una campaña de recolección de firmas que persigue dos objetivos: “Primero, para apoyar el expediente que se encuentra en la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación para pedir la declaratoria de las palmeras como Monumento Natural Nacional”; segundo, para que “el gobierno comience con el tratamiento”.

Licitación en camino de ser adjudicada

En una entrevista realizada por la diaria, el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, había establecido que sobre las palmeras ubicadas en ambos laterales de la ruta 1 “se había largado una licitación que está en adjudicación”, por lo que se estima “que se demore un par de meses más en adjudicarse y que comiencen con los trabajos”.

Allí las palmeras recibirán trabajos de endoterapia y ducha química. Al respecto, la ingeniera agrónoma Florencia Pietro, quien está a cargo del departamento forestal, dijo que “para bajar la población del picudo no basta con la endoterapia, sino que hay que acompañar con otro proceso, que consiste en bañar la palmera con un producto que sobre todo actúa en larvas adultas”.