El historiador Daniel López Batista, durante los festejos por los 250 años de la fundación de Rosario (archivo, enero de 2025)

El historiador y docente rosarino Daniel López Batista presentará este sábado 16, a las 17.00, en el hall del Municipio de Rosario, su libro El partido del Rosario en la encrucijada revolucionaria (1811-1820), una investigación centrada en los impactos políticos, sociales y económicos de la revolución artiguista en la región rosarina, con la participación de Sebastián Rivero Scirgalea y Lucía Rivero.

La publicación aborda el período comprendido entre 1811 y 1820 desde una perspectiva de historia regional y microhistoria, poniendo el foco en las transformaciones que atravesó el antiguo partido del Rosario durante el proceso revolucionario oriental.

En diálogo con la diaria, el autor explicó que este trabajo toma como referencia estudios sobre otras regiones de la Banda Oriental, como los realizados por la historiadora Ana Frega sobre Santo Domingo Soriano, para preguntarse “de qué manera esa revolución afectó a la región del partido Rosario”.

A partir de una extensa base documental y de investigaciones genealógicas, López Batista reconstruye redes familiares, alianzas políticas y conflictos locales que se desarrollaron en un escenario marcado por constantes cambios de poder. “Hablamos de una revolución oriental que en esos nueve años cambia de focos o de polos de poder”, señaló el investigador, quien analiza cómo esos movimientos reconfiguraron las lealtades y los centros de poder en la villa rosarina.

Entre los aspectos abordados aparecen los intereses económicos, el papel de las pulperías y tahonas, las tensiones entre autoridades militares y poderes locales —como las disputas entre alcaldes y comandantes militares— y también el lugar de las mujeres en ese contexto histórico.

Uno de los ejes centrales del libro es el análisis regional del Reglamento Provisorio de Tierras de 1815 impulsado por José Gervasio Artigas. López Batista estudia específicamente cómo se aplicó en la zona del Rincón del Rosario y Rincón del Rey, quiénes fueron beneficiados por el reparto de tierras y de qué manera se concretó, en los hechos, la consigna artiguista de que “los más infelices sean los más privilegiados”.

Otro de los capítulos destacados está dedicado al impacto regional del llamado Éxodo del Pueblo Oriental, fenómeno que —según explicó el autor— atravesó a buena parte de los habitantes de la región y dejó profundas consecuencias sociales y familiares.