Aplicación del tratamiento contra el picudo rojo en palmeras de Rosario, en el departamento de Colonia.

El lunes 8, la Intendencia de Colonia comenzó con la aplicación del tratamiento contra el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en palmeras ubicadas en el ornato público de todo el departamento. En ese marco, más de 700 palmeras denominadas Phoenix canariensis serán tratadas durante esta semana.

En diálogo con la diaria, Andrea Maddalena, directora técnica de Paseos Públicos de la comuna coloniese, dijo que ese plan comenzó en Tarariras, Santa Ana y Juan Lacaze, “lugares en donde se trataron unos 30 ejemplares”.

“Hay un proceso de tres años en donde la intendencia ha venido trabajando sobre este tema”, comentó la funcionaria, y agregó que “a partir de estas aplicaciones, estamos georreferenciando todas las palmeras que son tratadas”. Además, indicó que “a los ejemplares que ya fueron atacados por el insecto no se les aplica y seguramente se vayan extraer”.

“En el departamento tenemos unas 755 palmeras que pertenecen al ornato público y, por ende, debemos tratarlas desde el gobierno departamental”, explicó Maddalena. En ese sentido, dijo que Colonia del Sacramento cuenta con alrededor de 520 ejemplares, por lo tanto, “el trabajo más pesado lo tenemos en la capital departamental”.

“Aplicamos en las palmeras de los espacios públicos, en plazas o parques, porque ese fue el criterio para priorizar: los lugares donde la sociedad coloniense se los apropia y son parte de su vida diaria”, valoró la funcionaria.

Maddalena expresó que la intendencia “no es responsable de las palmeras ubicadas en las rutas nacionales, caminos vecinales ni predios privados”. “Cuando en Colonia se habla de las palmeras, inconscientemente uno se focaliza en las que se ubican en ruta 1, en el acceso a la capital departamental”, explicó Maddalena, y continuó: “Esos ejemplares son responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al igual que las que se ubican en otras rutas y caminos”.

Cuando en 2024 se detectó el picudo rojo en una de las palmeras ubicadas en el parque Ferrando de Colonia del Sacramento, la intendencia “envió una nota al ministerio para ver qué perspectivas había con respecto al cuidado de los ejemplares ubicados sobre la ruta 1”, pero, al día de hoy, “no se ha recibido ninguna respuesta”, manifestó Maddalena.

Aplicación

Con respecto del tratamiento aplicado por la comuna, la funcionaria dijo que “es biológico preventivo”. “Se recomienda hacer tres aplicaciones para inmunizar de manera definitiva a la palmera”, pero, en principio, “vamos a hacer esta aplicación y veremos cómo evoluciona el año que viene”.

El proceso de aplicación se realiza mediante un dron agrícola adaptado. El funcionario capacitado vuela el dron hacia la parte superior de la palmera y, mediante un tiempo de un minuto y medio, rocía 25 litros del producto en la zona apical con determinada presión para poder focalizarlo. “El hongo no es dañino para el ambiente ni para otros insectos ni frutos”, explicó Maddalena.

Con respecto a la presencia de picudo rojo en el departamento, la funcionaria dijo que “se ha expandido por varias localidades y se observan palmeras muertas en distintas ciudades”. “La idea es extraerlas y enterrarlas en el lugar para no trasladar el picudo, pero si no hay forma de realizar esa tarea, el destino final será el vertedero municipal”, agregó.

Cantidad de palmeras a inocular en el departamento de Colonia

Santa Ana - 20 Tarariras - 2 Juan Lacaze - 8 Rosario - 38 La Paz Colonia Piamontesa - 2 Nueva Helvecia - 19 Florencio Sánchez - 20 Colonia Miguelete - 20 Nueva Palmira - 16 Carmelo - 42 Colonia del Sacramento - 520.