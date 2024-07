La Dirección de Higiene de la Intendencia de Colonia informó que el lunes 15 se detectó una palmera en el parque Ferrando de Colonia del Sacramento afectada por picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), insecto originario del sur de Asia que llegó a Uruguay en mayo de 2022. En ese momento el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) reportó el primer caso en el departamento de Canelones.

Uruguay es el único país de América del Sur en el que está presente este insecto, que desde su llegada se ha expandido “sobre un anillo de distribución bien marcado” en la zona sur del país, donde los departamentos de Canelones, Montevideo, San José, Florida y Maldonado son los lugares “donde ya se confirmó su presencia”, había establecido en una entrevista con la diaria Lucía Miguel, bióloga e integrante del Departamento de Vigilancia Fitosanitaria del MGAP.

Con la aparición de este insecto en la capital coloniense se confirmó el avance hacia el oeste del país. El departamento de Colonia tiene una presencia muy fuerte de palmeras, tanto en el ornato público como en las rutas de acceso a distintas localidades, ya que los caminos de ingreso a Colonia Valdense, Rosario y Colonia del Sacramento están surcados de palmeras a un lado y otro de la ruta.

En diálogo con la diaria, el director de Higiene de la Intendencia de Colonia, Luis Garat, dijo que “nosotros tenemos el asesoramiento técnico del MGAP y nos ajustamos a su protocolo”. De esta manera, “los funcionarios municipales procedieron de forma inmediata a trabajar de la manera establecida en las capacitaciones que mantuvimos con anterioridad al evidenciar este tipo de casos”.

“Le comunicamos a la ingeniera Miguel y procedimos a la remoción de la palmera, aplicando insecticida recomendado por el ministerio, y posteriormente enterramos las partes afectadas por el insecto”, explicó.

Garat señaló que la palmera “se detectó en un temprano estado de afectación”, y que en estos casos “es imprescindible que así sea”. A pocos metros había otros ejemplares “y no se les vieron síntomas de contener picudo”, indicó.

Los funcionarios de la Intendencia de Colonia “seguirán concurriendo al lugar y evaluando las palmeras allí ubicadas para tener control diario sobre esa zona”, detalló Garat.

Control y prevención para que no se expandan

El ingeniero agrónomo Gastón Colominas dijo a la diaria que es fundamental “lograr un control para que no se expanda el insecto a otras palmeras”. Colominas indicó que “aunque la detección temprana es lo mejor para que no se siga expandiendo”, sabiendo la cantidad de palmeras que hay en el departamento de Colonia, y principalmente en el acceso a la capital departamental, “debe de haber más de una infectada”, afirmó.

Colominas trabaja en el ámbito privado en control y prevención de picudo rojo. Para el ingeniero, “el uso de trampas para monitorear que no haya insectos en otra zona puede ser interesante”. Con las bajas temperaturas durante estos meses “el insecto está quieto. Si bien puede estar comiendo internamente la palmera, no hay vuelos y no se está trasladando de un ejemplar a otro”, explicó.

A principios de setiembre, cuando las temperaturas comiencen a aumentar, “iniciarán los traslados, y eso puede complicar la situación”.

Colominas dijo que el crecimiento de este insecto “ha sido exponencial”. “Las hembras ponen entre 250 y 300 huevos por generación, por lo que cada generación se multiplica por 50”, señaló.