El lunes, en la sala principal del teatro Solís, se llevó a cabo una nueva ceremonia de entrega de los Premios Florencio, organizados por la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) para premiar lo más destacado de las tablas de nuestro país, en esta ocasión dentro de las obras para adultos.
Ana Laura Barreto y Leonardo Lorenzo condujeron el evento, que fue transmitido por Canal 5. Hubo un homenaje especial para Yamandú Marichal, fallecido en setiembre a los 91 años. Miembro de ACTU desde fines de los años 50, fue el creador de estos premios, que se entregaron por primera vez en 1962. También se entregaron dos Florencio “Yamandú Marichal” a la trayectoria, a Beatriz Massons y Jorge Denevi.
A la hora de entregar las estatuillas, diseñadas por Eduardo Díaz Yepes, la obra ganadora del premio más importante de la noche fue Edipo en Ezeiza, mientras que Casa de muñecas, 2ª parte se destacó al consagrarse en tres categorías: actriz de reparto, actor de reparto y revelación.
Lista completa de ganadores:
Espectáculo y dirección: Edipo en Ezeiza, de Pompeyo Audivert, con dirección de Micaela Larroca.
Actriz: Myriam Gleijer, por La reina de la belleza de Leenane.
Actor: Martín Cabrera, por Te debía una margarita.
Actriz de reparto: Virginia Méndez, por Casa de muñecas, 2ª parte.
Actor de reparto: Sergio Mautone, por Casa de muñecas, 2ª parte.
Elenco: Perdidos en Yonkers.
Texto de autor nacional: Sandra Escames, por Te debía una margarita.
Escenografía/ambientación: Diego Azar y Paula Evans, por Cuando se acaba la cuerda.
Iluminación: Tabaré Dávila, por La segunda venida de Juana de Arco.
Vestuario: Ivana Frid y Lorena Rosano, por Nornas: la última barahúnda.
Ambientación/dirección musical: Franco Rilla, por Páramo.
Revelación: Belén Giaconi, como actriz en Casa de muñecas, 2ª parte.
Espectáculo extranjero: El golpe, un relato de memoria, de Roberto Parra Sandoval, en adaptación de Florencia Martínez con dirección de Soledad Court (Chile).
Espectáculo musical: Tango feroz, el musical, de Marcelo Piñeyro y Aída Bortnik, con dirección de Nicolás Fernández.
Actriz en unipersonal: Carolina Rodríguez, por Juana de América.
Actor en unipersonal: Franco Rilla, por Páramo.
Espectáculo y dirección de comedia: Mala persona, de Ezequiel Núñez, con dirección de Luis Pazos.
Actriz de comedia: Cristina Cabrera, por De bar en bar.
Actor de comedia: Ignacio Caraballo, por De algún comienzo.
Elenco de comedia: Todos los domingos pienso en renunciar.
Escena alternativa: Parte de este mundo, de Adrián Canale, con dirección de Eduardo Piñero y Marco de Luca.
Teatro del interior en Montevideo: El juego de la copa, de Daniel Salomone, con dirección Martín Cabrera. Grupo Teatro Biblioteca Varela, Rosario.
Producción integral: Agustina Facio, Alex Davidovich y María José Sanguinetti, por Adiós a Dios.
Fidae: Gaviota, de Juan Ignacio Fernández,con dirección de Guillermo Cacace (Argentina).
Vigésima bienal de teatros del interior
Espectáculo y dirección: Vitalicios, de José Sanchís Sinisterra, con dirección de Andrés Leal Bentancur. Biblioteca Rodó, Juan Lacaze.
Actor: Horacio Merlo, por Cervantes 3.0.
Actriz: Sari Cartagena, por La bailarina de Maguncia.
Elenco: Rescatate.