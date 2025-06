La urbe está apestada de codicia y adicción por las redes sociales. A Eddie/Edison (interpretado por Franco Rilla) no lo rescata ni su coach vital. El exitismo comprime las horas de este huérfano competitivo, de fuertes lazos con las mujeres, especialmente con su abuela de crianza.

Preestrenado en el festival Nuestra, en verano, y luego de visitar el teatro Escayola de Tacuarembó el fin de semana pasado, Páramo, una reescritura libre y contemporánea a partir de Edipo Rey, a cargo de Gerónimo Pizzanelli, llegó esta semana al Auditorio del Sodre por sólo cinco funciones.

“Fue medio complicado el cambio de espacio, esa adaptación, pero eso es lo lindo del teatro, que es vivo y hay veces que uno se siente mejor y hay veces que no, pero siempre hay que seguir para adelante y defender el trabajo. Todas las funciones son diferentes, los públicos son diferentes. Estoy recontento, muy exigente conmigo mismo, quiero que salga bien”, remarca Franco Rilla, que a sus 32 años está bastante curtido en los escenarios. Contando aquel chiquilín con Asperger que daba vida en la exitosísima El loco y la camisa (del argentino Nelson Valente), con la que estuvo dos años en cartel a sala llena, lleva más de 30 espectáculos a sus espaldas, y un pasaje de un lustro por Teatro en el Aula, un ciclo que lo entrenó en el oficio, llegando a completar casi 15 funciones por semana.

Páramo es la sexta obra que Rilla emprende junto con la directora María Dodera y es su primer monólogo. Aunque el objetivo de versionar el mito estaba claro, el texto se escribió desde cero, a partir de improvisaciones y ensayos en los que Pizzanelli, el dramaturgo convocado, iba tomando nota. Así fueron apareciendo otras cuestiones, como la productividad y la cultura de la cancelación. “No planteé ningún tema en particular”, dice Rilla. “La idea era que surgiera a partir del ensayo genuino, del ejercicio de investigación, de laboratorio, y bueno, inevitablemente surgen temas que están en mí, que están en nosotros tres”.

“La vida es bailar sin rumbo, sin saber hacia dónde vamos”, dice en un momento el personaje, que oscila entre la frialdad de la autoexplotación y la hipersensibilidad hacia el pasado. A la vez es una figura que se desplaza energética por el escenario y en varias ocasiones se sienta al gran piano de cola que ocupa el sector izquierdo. Rilla, que está concentrado en el lanzamiento de su primer disco, compuso toda la ambientación sonora, tanto lo que ejecuta como la cortina grabada en estudios con la que dialoga. Fuera de su papel, cuenta que además del piano, toca guitarra, armónica y charango, y que su disco solista será instrumental y climático.

Mano a mano con Dodera, con quien ya comparte códigos, dice que ella le enfatiza que no le ponga “mucha cabeza”, que haga, pero que no piense tanto dentro de escena: “En este momento en particular lo que más intenta conmigo es que yo disfrute lo que estoy haciendo, que intente disfrutar, que ahí es cuando me salen las cosas mejor”, apunta el actor. “Disfruto cuando las luces, el sonido, la escenografía, todos los rubros se vuelven una sola cosa y está siendo en ese momento presente, y todo tiene que ver con todo y es una sola cosa que no ves fraccionada”.

Resta este fin de semana de esta primera temporada de Páramo. En agosto, con otro monólogo de corte edípico, Rilla volverá a la Balzo, ya que está ensayando Ahora/después, bajo la dirección de Álvaro Armand Ugón. “La historia es el último día que vive un hijo con su padre. Tiene un montón de matices lindos. Es una cosa muy rioplatense”, adelanta sobre esta producción de Diego Sorondo sobre un texto de Guido Zappacosta.

Para quienes busquen más de Rilla, en el ámbito audiovisual pueden encontrarlo en Disney+, donde figura en la película Virus 32, o en Prime Video, en la serie Cromañón, o en UN3.tv, donde está la serie uruguaya La casa grande.

Páramo. Sábado a las 21.00 y domingo a las 20.00 en la sala Hugo Balzo del Sodre. Entradas $ 600 en Tickantel. **2x1 para la diaria. Apto para mayores de 15 años.

Yasmina Reza en la Alianza Francesa

La Alianza Francesa (Bulevar Artigas 1271) presenta Anna María la linda, una obra intimista, que es traducida por primera vez al español por Laura Pouso. Se trata de un texto de la renombrada dramaturga francesa Yasmina Reza, autora de obras como Art y Un dios salvaje. Leonel Schmidt dirige a Susana Groisman en el monólogo de una actriz que brinda el testimonio de lo que fue su carrera, en la que nunca fue protagonista. Quedan tres funciones: el 25 de junio, y el 2 y 9 de julio. Cupo limitado a 20 localidades por fecha. Entradas en Redtickets a $ 495.

Una década de entusiasmo creativo

La Fanfarria Invernal 2025, que este año conmemora su décima edición, es una jornada de encuentro con espacio para música, danza, teatro, plástica y poesía, desde un enfoque integrador que busca, como en cada edición, reunir a la ciudadanía, organizaciones estatales y sociales, artistas, vecinos, colectivos, equipos y usuarios de los centros nocturnos, para visibilizar y sensibilizar a la población sobre la problemática de la situación de calle, agravada por la llegada del frío.

Este año el habitual desfile se realiza este sábado, a partir del mediodía, desde la plaza Fabini (Entrevero) hasta la plaza Cagancha, lo encabezará Bloco Inchala y culminará con un espectáculo a cargo de Rueda de Candombe. La actividad concluirá con la interpretación colectiva del Manifiesto Fanfárrico, un texto poético creado en un taller literario del Programa Urbano. La actividad es organizada por participantes del programa Urbano de la Dirección Nacional de Cultura y cuenta con el apoyo del Municipio B de Montevideo.