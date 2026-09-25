Gobierno no otorgó extensión de seguro de paro para extrabajadores de Yazaki

La medida afecta a 900 personas que siguen desempleadas tras el cierre de la industria metalúrgica en enero de 2025.

En el marco del paro parcial con movilización desarrollado este jueves por la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), una delegación de extrabajadores de Yazaki, de Colonia del Sacramento, llegó a Montevideo para acompañar la movida, que culminó con una oratoria frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En ese marco, los extrabajadores de la empresa metalúrgica de origen japonés, que cerró sus puertas en enero de 2025, mostraron su descontento ante la confirmación de que no habrá extensión del seguro de paro especial para casi 900 personas que aún siguen desempleadas. El 31 de julio venció el régimen especial de seguro de desempleo que amparaba a los exempleados.

Carlos Martínez, referente del sindicato de Yazaki e integrante de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, dijo a la diaria: “Nos movilizamos porque hace tiempo que venimos planteando que, llegado agosto, íbamos a tener muchas dificultades si no se extendía el seguro especial para casi 900 extrabajadores directos de la empresa”, que tenía base en Colonia del Sacramento y Las Piedras.

Martínez indicó que están “ante una situación compleja” y es por eso que se movilizan “en reclamo de algún tipo de subsidio”. “Nuestra comunidad sufrió un duro golpe hace más de un año y medio por parte de empresarios que un día felicitaron a la gente por el desempeño realizado y a los dos meses nos dejaron sin trabajo”, señaló.

Ante la respuesta negativa del MEF “en la movilización de ayer, manifestamos nuestro descontento”, dijo Martínez, y añadió: “Reclamamos trabajo, porque la situación está difícil y hoy esta población lo que precisa es algún tipo de subsidio”. “Lamentablemente, el Poder Ejecutivo entendió que no es necesario”, afirmó.

“Nosotros estamos disconformes con la resolución del ministerio y vamos a seguir insistiendo para que haya un subsidio especial para los trabajadores”, concluyó.