Julieta Purtscher leyendo la proclama durante la Marcha de la Diversidad de Colonia. (Archivo, setiembre de 2022)

Este viernes falleció Julieta Purtscher, docente, psicóloga, militante social, artista y referente del programa Inmujeres del Ministerio de Desarrollo Social en el departamento de Colonia.

Purstcher, oriunda de Ombúes de Lavalle, falleció a los 47 años a causa de complicaciones surgidas tras un accidente ocurrido en un gimnasio de Colonia del Sacramento.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, distintos colectivos gremiales, políticos, sociales y artísticos del departamento de Colonia, así como las instituciones educativas en las cuales se desempeñaba como docente, expresaron su dolor ante la repentina muerte de Purstcher, quien era madre de dos hijos.

Entre otros grupos, Purtscher formaba parte de Colonia Diversa, como coordinadora del Servicio de Atención Psicológica. Un comunicado emitido por esa organización definió a Purtscher como “una compañera amada, clave en lo colectivo y en lo singular”. “Su rebeldía y valentía atravesó personas e instituciones, atravesó campos y edificios, atravesó papeles y pantallas, donde caminó siempre piso firme. Arrojó al mundo ideas maravillosas y asumió compromisos y grandes responsabilidades para poder construir colectivamente el mundo que siempre soñó y que diariamente construía. Ella fue nuestra garganta poderosa. Hoy los sentires se nos desbordan y estas líneas escritas quedan simples ante su grandeza”, expresa la nota.