Senadores del FA presentaron proyecto para declarar a Colonia como Capital Nacional del Queso

El legislador coloniense Nicolás Viera dijo que la iniciativa busca potenciar la denominación de origen para mejorar la colocación de quesos en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En paralelo al camino que comenzó a recorrer el queso Colonia para obtener una protección de origen y proteger su identidad y valorización, una iniciativa legislativa busca reconocer la histórica tradición quesera del departamento y destacar a Nueva Helvecia como la cuna de la producción quesera artesanal e industrial del país.

Los senadores del Frente Amplio (FA), Nicolás Viera y Daniel Borbonet, presentaron un proyecto de ley que propone declarar al departamento de Colonia como “Capital Nacional del Queso” y a Nueva Helvecia como “Cuna del Queso Industrial y Artesanal”. La iniciativa se fundamenta en “más de un siglo y medio de tradición lechera y quesera desarrollada en la región”, especialmente “a partir de la llegada de inmigrantes suizos, alsacianos, alemanes y austriacos en 1861”.

En la exposición de motivos, los senadores explicaron que “fue en la entonces colonia agrícola suiza Nueva Helvecia donde nació la denominada cultura quesera uruguaya”. Aprovechando la calidad de los pastos y la riqueza de la leche producida en la región, “los colonos comenzaron a elaborar distintos tipos de quesos, actividad que rápidamente se convirtió en uno de los motores económicos locales”.

Asimismo, señalaron que “estos colonos se establecieron principalmente en el este del departamento de Colonia, donde adaptaron sus conocimientos europeos a las condiciones locales y dieron origen a una cultura productiva que marcaría la identidad de la zona”.

En la actualidad, entre los quesos elaborados en la región se destacan variedades tradicionales europeas como Gruyere, Emmental, Gorgonzola y Parmesano, pero también productos autóctonos uruguayos como el queso Colonia, considerado el primer queso tradicional nacido en el país.

Con la presentación del proyecto de ley, se busca poner en valor una actividad que forma parte del patrimonio cultural, productivo e histórico del país, destacaron.

El senador Viera señaló que este proyecto “va más allá de una simple declaración porque busca potenciar la denominación de origen de los quesos para lograr una mejor colocación de la producción en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”.

Además, el legislador oriundo de Rosario destacó que se trata de “un proyecto que hace justicia con nuestra historia, con nuestra identidad, con los productores y trabajadores de esta industria”, que permitirá “tener una marca fortalecida en todos los quesos producidos en Colonia”.