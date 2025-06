Tras un proceso de idas y vueltas que se extendió más de lo esperado por actores políticos y educativos del departamento de Colonia, el 24 de junio la comuna de ese departamento concretará la escrituración de un área de la exindustria textil Sudamtex de Colonia del Sacramento, que será destinada a la Universidad de la República (Udelar) para la instalación del Centro Regional Suroeste.

Este miércoles el diputado por el Partido Nacional, Mario Colman anunció a través de sus redes sociales “la noticia mas esperada por todos”, que “estamos más cerca de tener la sede de Udelar en el departamento de Colonia.” “Nuestro compromiso de seguir trabajando desde el Parlamento para conseguir más presupuesto para la Udelar en Colonia y que muy pronto comiencen las obras que nos permita darle oportunidad a cientos de estudiantes”. Colman informó que la escrituración del inmueble se realizará el 24 de junio.

La comuna coloniense aguardaba una respuesta del Tribunal de Cuentas (TC) al trámite realizado para llevar a cabo la erogación de 700 mil dólares dispuesta para la compra de ese inmueble.

En octubre de 2024, la Intendencia de Colonia firmó con la empresa Nogalim SA el compromiso de compraventa de un área que comprende unos 5.200 metros cuadrados del predio en el que funcionó la textil Sudamtex en Colonia del Sacramento, que será destinado al edificio del Centro Universitario Regional (Cenur) Suroeste de la Universidad de la República (Udelar).

La empresa vendedora de ese inmueble también es propietaria de Colonia Shopping, el centro comercial que funciona en el espacio que perteneció a la exfábrica textil. Luego, en noviembre, esa transacción fue aprobada por la Junta Departamental, así como la petición de fraccionamiento de esa área del padrón de la ex Sudamtex. Tras ello, el trámite siguió su curso en la Dirección de Catastro y en el Tribunal de Cuentas. Curiosamente, antes de que Colman realizara ese anuncio en redes sociales, un legislador frenteamplista fue el encargado de informar sobre la resolución del trámite iniciado por la comuna gobernada por el PN en el organismo de contralor.

Según dijo el senador del Frente Amplio, Nicolás Viera a la diaria, “si bien el tribunal en el dictamen que emitió el 4 de junio observa ese gasto, porque no existe un fondo específico por parte de la intendencia que sea destinado para la compra de este inmueble, porque la intendencia no lo había incluido en su presupuesto, ese e dinero saldrá de otros recursos que cuenta la comuna, por lo tanto la intendencia reiterará el gasto diciendo de dónde saldrá el dinero”. “El asunto para concluir con la compra del inmueble era terminar el proceso en el TC, porque, sin eso, no se puede proceder a la compra del inmueble”, expresó.