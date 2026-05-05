En el marco de la conmermoación del Mes de la Memoria, una muestra itinerante desarollada por el Grupo de Investigación Antropológica Forense (GIAF) recorrerá tres localidades del este del departamento de Colonia.

Bajo el título “Desaparecidos: la búsqueda desde la Antropología Forense”, la exposición fotográfica conmemora los 20 años de trabajo de ese grupo de investigación. Allí se resume y transmite el trabajo del GIAF en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en Uruguay durante el terrorismo de Estado.

Con el apoyo de colectivos de Derechos Humanos de varias localidades colonienses y el respaldo del Departamento de Historia del Centro Regional de Profesores del Suroeste (Cerp), la muestra estará presente en centros educativos de Rosario, Nueva Helvecia y Colonia Valdense.

Estefany Jorcín, docente del Cerp e integrante del Colectivo de Derechos Humanos de Colonia del Sacramento, dijo a la diaria que para lograr la instalación de esa muestra “se coordinó con instituciones educativas de Secundaria y de formación docente para realizar talleres, visitas y otras actividades”.

En esa línea comentó que “se destaca una amplia red de comunicación y de trabajo que busca que el Mes de la Memoria se instale socialmente y sea trabajado de forma transversal en diversos centros educativos, partiendo de un enfoque de derechos humanos y fortalecimiento democrático”.

Desde este lunes y hasta el viernes, la muestra estará instalada en el Instituto de Formación Docente (IFD) de Rosario, donde se desarrollarán distintas actividades alusivas. En tanto, el jueves, la exposición estará abierta a todo público entre las 18.00 y 20.00.

La próxima semana del lunes al viernes, la muestra se trasladará a la casona de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), ubicada en Nueva Helvecia.

Por último, la tercer semana de mayo, la muestra estará en el liceo Daniel Armand Ugón de Colonia Valdense, donde solo estará disponible para realizar trabajos con estudiantes de la institución.