El músico uruguayo, recientemente condecorado por los premios Grammy, se presentará el 8 de febrero en el recinto taurino coloniense, donde ya estuvo en 2024.

Jorge Drexler volverá a presentarse en la Plaza de Toros del Real de San Carlos de Colonia del Sacramento el 8 de febrero. El reconocido músico uruguayo llegará a esa ciudad para presentar Taracá, su más reciente trabajo discográfico, en un espectáculo que marcará su reencuentro con el público locatario.

En el verano de 2024, Drexler llegó a Colonia en el marco de una serie de conciertos que desarrollló en varios departamentos del país, bajo la gira denominada De oeste a este. El próximo verano, Drexler presentará su nueva producción, en donde vuelve a explorar sus raíces musicales, con un particular acercamiento al candombe y a los ritmos de la tradición uruguaya.

El álbum Taracá tuvo un destacado reconocimiento en la última edición de los Grammy Latinos, donde Drexler obtuvo tres galardones: mejor álbum de cantautor, mejor canción alternativa por “Ante la duda, baila”, y mejor canción de raíces por “El tambor chico”, tema realizado junto con Facundo Balta. Las dos canciones premiadas forman parte de la nueva producción.

Al recibir el reconocimiento como mejor álbum de cantautor, el músico hizo referencia al crecimiento de la música uruguaya y a las posibilidades que hoy tienen las nuevas generaciones de artistas. “Esto es una maravilla; ustedes no se imaginan lo que es, de verdad, venir de un país en el que yo me crie, en el que lo único a lo que uno aspiraba cuando empezaba a hacer canciones era a decir algo”, expresó.

En ese sentido, recordó las dificultades que existían en Uruguay durante la década de 1980 para proyectar una carrera musical profesional y destacó el presente de la escena nacional: “A nadie se le ocurría que se pudiera, en los años 80, vivir de la música en Uruguay. Y hoy en día tenemos una música que está en plena efervescencia”.

Entradas

Las entradas se venden en Redtickets. La preventa para clientes Personal Bank, Visa Infinite y Masterblack de Itaú, así como mediante canjes Volar, comenzó el lunes 16.

Posteriormente, se habilitará una segunda instancia de preventa para clientes que paguen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Itaú y canjes Volar, desde las 18.00 del lunes 16 hasta las 9.59 del martes 17.