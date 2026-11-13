Premios Grammy Latinos: Jorge Drexler obtuvo tres estatuillas

Jorge Drexler durante la entrega de los Premios Grammy Latinos, el 12 de noviembre en Las Vegas.

La edición número 27 de los Premios Grammy Latinos tuvo lugar el jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con la conducción, por décima vez, de la actriz portorriqueña Roselyn Sánchez. No fue el único rostro repetido, ya que Rosalía volvió a ser la figura más destacada de la noche, con cinco gramófonos dorados que incluyen dos de los más importantes: canción del año por “La perla” y álbum del año por Lux.

Rosalia, durante la entrega de los Premios Grammy Latinos, el 12 de noviembre en Las Vegas. Foto: Chris Delmas, AFP

“Gracias a la Academia por darme esto. Es la tercera vez que yo gano este premio”, dijo la española de 34 años, visiblemente emocionada. “Si El mal querer fue un sueño o Motomami fue una apuesta, Lux para mí ha sido un salto al vacío. Creo que es muy importante decir tu verdad y que los demás puedan decir su verdad. Este disco es la mía”. Para el cierre, dijo: “Llamamos Lux a este álbum porque significa ‘luz’ en latín. Así que, por más luz en el mundo, ojalá”.

El resto de los premios que recibió fueron en las categorías canción pop también por “La perla”, álbum alternativo por Lux y video musical de formato corto, en este caso por el del tema “Sauvignon Blanc”.

Facundo Balta y Jorge Drexler, durante la entrega de los Premios Grammy Latinos, el 12 de noviembre en Las Vegas. Foto: Candice Ward/ Getty - AFP

Jorge Drexler, que partía en el pelotón de los más nominados en la suma de las dos ceremonias de entrega, triunfó en la categoría de mejor álbum de cantautor por Taracá, mejor canción alternativa por “Ante la duda, baila” y mejor canción de raíces por “El tambor chico”, junto con Facundo Balta, ambas de Taracá.

Drexler habló de la actualidad musical de nuestro país al recibir el premio como cantautor: “Esto es una maravilla; ustedes no se imaginan lo que es, de verdad, venir de un país en el que yo me crie, en el que lo único a lo que uno aspiraba cuando empezaba a hacer canciones era a decir algo. Porque a nadie se le ocurría que se pudiera, en los años 80, vivir de la música en Uruguay. Y hoy en día tenemos una música que está en plena efervescencia”.

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Otro de los gramófonos codiciados es el de grabación del año, que en cada entrega dispara preguntas por su diferencia con canción del año. Mientras que el premio a la canción reconoce a escritores y compositores, el de grabación reconoce al cantante y a los músicos. En este caso, el galardón fue para Milo J por el tema “Niño”, del disco La vida era más corta.

Milo J, durante la entrega de los Premios Grammy Latinos, el 12 de noviembre en Las Vegas. Foto: Valerie Macon, AFP

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