Neanderthal vuelve a los escenarios

“El uruguayo es nostálgico”, dicen, y lo reafirmamos. Nos gustan la banda sonora de antaño, el revival, los regresos. Las bandas ponen puntos finales o suspensivos a sus proyectos, y el público esquiva el duelo, convencido de que eventualmente van a volver. Todos vuelven, pero muy pocos apuestan a reencontrarse para crear algo nuevo.

En 1994, Neanderthal fue una de las seis bandas que integraron el compilado Las criaturas del pantano, pieza esencial para entender el desarrollo del rock alternativo uruguayo. Tres décadas después, aquel registro volvió a circular, esta vez a través del libro Las criaturas del pantano: el ruido y la furia de los 90, del periodista Nelson Barceló.

De pronto, un nuevo público se encontró con sus viejas canciones; pero lejos de ser funcional a la nostalgia, Neanderthal eligió mirar hacia adelante. Acaban de editar De la raíz y lo presentan este sábado, después de más de 15 años alejados de los escenarios. “Nosotros no volvemos a hacer lo que hacíamos en aquella época. Volvemos con un disco nuevo”, destaca el bajista Álvaro Garrigós.

De la raíz, Neanderthal.

“En realidad, nunca nos fuimos del todo”, aclara. La banda se formó en 1986 alrededor del cantante Daniel Turcatti, y al comenzar los 90, la ebullición de un circuito underground de rock nacional los llevó a presentarse en escenarios como Amarillo, Juntacadáveres y Perro Azul, donde construyeron una distintiva identidad en vivo.

Después de publicar Sacando el animal (1995), tuvieron un impasse y volvieron una década más tarde con Head City (2007). Desde entonces, el vínculo entre sus integrantes se mantuvo, aunque los encuentros y las presentaciones se fueron espaciando, especialmente con la mudanza de Turcatti a Punta Negra.

Si bien la distancia condicionó la dinámica del grupo, que pasó a reunirse de tanto en tanto, también motivó la creatividad. Así fue naciendo De la raíz, en un principio con la idea de un álbum sin voces: “Hay temas con una valía instrumental que no necesitaba nada más. En ‘Tempestad’, por ejemplo, el sonido es el propio mensaje”, explica Garrigós. Otros, en cambio, fueron incorporando letras y colaboraciones durante la composición.

La naturaleza tiene un rol preponderante en el álbum, condicionado por la estadía en Punta Negra. Turcatti fue puliendo los temas en plena pandemia; con la mirada en el bosque y lentamente, el paisaje se fue colando entre la música y sus ilustraciones, que acompañan el álbum. “Por eso es tan distinto de Head City. Aunque lo grabamos con la misma formación, ese es un disco mucho más de ciudad y este es mucho más de campo”, compara el bajista.

En De la raíz aparecen otros ambientes y climas, aunque se mantiene el gusto por los sonidos densos y contundentes. El título también remite a una vuelta a las bases, al entorno natural y lo despojado, en contraste con los cambios que atravesó la sociedad en este último tiempo. “Hay un pensamiento de la humanidad volviendo a su raíz, respondiendo al auge de lo artificial, incluso con ese proceso pandémico que sacudió todo”, señala Garrigós.

El lanzamiento estuvo a cargo del nuevo sello Cucha, filial de Perro Andaluz, que salió a las canchas recientemente con la reedición del soundtrack de Mamá era punk y trabaja tanto en la recuperación de materiales descatalogados como en la edición de música nueva.

Nuevas tablas

En su presentación de este sábado la banda no busca reproducir el sonido del estudio, sino aprovechar las posibilidades del vivo para llevar los temas hacia otros lugares. A la formación actual (que completa Hugo Angelelli en batería) se sumará el saxofonista Diego Macadar –en más temas de los que interpreta en el álbum– y Rafael Claveré en theremin.

El repertorio estará centrado en lo nuevo, aunque no descartan interpretar alguna canción anterior. “No tenemos la obligación de tocar el hit, porque no tenemos un hit”, admite Garrigós. “Nuestro foco está en disfrutar, experimentar y mostrar la fuerza en vivo, que es otra. Nos gusta sonar duro, tenemos un sonido grave y abarcador que genera un feedback impresionante con la gente”.

El bajista calcula que pasaron entre 16 y 18 años desde la última vez que Neanderthal subió a un escenario. Nunca se enfocaron en tocar regularmente: “Siempre fuimos una banda esporádica. Aparece Neanderthal, hace unos toques y andá a saber qué pasa. Hay que aprovecharlo porque no se sabe cuándo vuelve a suceder”, advierte.