Hernán Casciari y el proyecto de cine colectivo que terminó con acusaciones de estafa

Todo comenzó en 2020 cuando Hernán Casciari, quien con su proyecto Orsai había decidido eliminar a los intermediarios –el nombre futbolero alude a aquello de “nadie en el medio”–, anunció que daba el salto hacia el audiovisual. “Agárrense fuerte porque vamos a empezar a hacer cine. Y nuestro debut será con la adaptación del primer gran best-seller rioplatense de este siglo: la novela La uruguaya, de Pedro Mairal”, revelaba en un video.

La película permitiría “probar un nuevo método de financiamiento y de creación de contenidos”, ya que el capital provendría íntegramente de socios de la Comunidad Orsai que quisieran convertirse en “productores asociados”. De ese modo, prometía, “además de recibir los dividendos desde el estreno, tomar decisiones creativas sobre la película”. “La uruguaya va a tener un costo total de 600.000 dólares. Yo sé que asusta la cifra, pero en cine es un bajísimo presupuesto. Va a ser lo que se denomina una película chiquita”, agregaba.

Para implementar el mecanismo, se pusieron a disposición 6.000 bonos de 100 dólares. “Los productores van a tener una contraseña para participar en reuniones donde podrán votar: un bono, un voto. Y podrán tomar decisiones”.

Casciari aclaraba que el objetivo final no era económico, sino “divertirnos como chanchos” creando una película, pera también agregaba: “Obviamente, los productores asociados van a recibir los dividendos de su inversión. Si durante el primer año desde el estreno La uruguaya es vendida a una o más plataformas de entretenimiento en cualquier idioma –Netflix, HBO, Amazon, Disney, la que sea–, o si la película se emite por streaming de pago, o si gana premios en festivales, el dinero recaudado se va a repartir íntegro entre los productores asociados”.

Así, lo lúdico primaba por sobre lo económico, y la voz de Casciari invitaba a jugar. Al día de hoy, Orsai Audiovisuales tiene “cuatro películas estrenadas, un documental, cinco guiones escritos en vivo, acuerdos con Disney, Warner/HBO, Netflix, Flow y Filmin, premios en festivales y más de 22.000 seres humanos que participaron a lo largo de los cinco proyectos”. Este texto, publicado en los últimos días en la página del proyecto, es la respuesta oficial después de las acusaciones públicas de estafa, que el mes pasado llegaron a la Justicia argentina.

Yo quiero mi pedazo

En octubre, un grupo de 18 “socios productores” presentó una denuncia penal contra Casciari por haber promocionado inversiones con promesas de rentabilidad que no se cumplieron. Como prueba, los medios argentinos no pararon de replicar unas declaraciones radiales que parecían cambiar el romanticismo del comienzo por la razón económica.

“En este momento estamos financiando una película, y por 50 dólares tenés un bono. Pero ese bono, una vez que esa película se venda... Se va a vender por mucho más de lo que costó”, decía Casciari en el programa radial Perros de la calle. “Podés ganar”, intentó aclarar el conductor Andy Kusnetzoff, pero Casciari fue tajante: “No. Vas a ganar. Con esta yo puedo asegurar que vas a ganar. Con esta sí”, insistió, mientras Kusnetzoff le pedía: “No asegures”.

Se refería a la película La muerte de un comediante, protagonizada por Diego Peretti. “Esta película se está financiando desde este momento en Orsai.org, y está en este momento, después de diez días de financiamiento, en 294.050 dólares. Y la idea es llegar a 300.000 hoy”, agregó Casciari. El conductor volvió a darle una chance de que moderara el discurso, pero el escritor redobló: “Vas a ganar. Vos ponés 50 dólares y el año que viene vas a tener bastante más que eso. ¡Háganlo ya!”. Sobre el final, sin embargo, deslizó que podía fracasar económicamente. “Puede ser; igual, te vas a divertir este año”.

“Qué Cositorto me siento a veces diciendo esto, me mete una responsabilidad”, dijo Casciari al cierre, comparándose con el empresario condenado por estafa con criptomonedas.

Desde lejos no se ve

Los denunciantes afirman que hubo una administración opaca del dinero y que se trasladaron fondos entre proyectos sin consultar a los inversores. En algunos casos las características del proyecto cambiaron sobre la marcha, como la serie Canelones, que terminó convirtiéndose en película. Además, cuestionan los retornos sobre sus aportes, que en varios casos no superaban el 2% de la inversión.

Pocas horas después de la denuncia, Casciari respondió en un video difundido en sus redes sociales. Dijo que un estafador “sabe que va a hacer un daño o que está cometiendo un delito” y “es algo que hace todo el tiempo”. Explicó que desde Orsai realizaron numerosos proyectos “y hubo uno que salió mal”.

“Eso es todo lo que pasó. No supimos hacerlo bien, estuve creo que todo 2025 pidiéndoles disculpas a los aportantes, a los socios de ese proyecto, mano a mano, incluso uno por uno”, dijo, agregó que se equivocaron “de buena leche, por querer hacer”, y ofreció un enlace con “todos los gastos, todos los pagos, todas las facturas”.

Los denunciantes, en pleno circuito mediático, no cuestionaron el riesgo en la inversión, sino la falta de documentación. “No nos explican nada”, dijo uno de ellos en Lape Club Social. Esta semana ampliaron la denuncia para incluir al propio Kusnetzoff, porque desde su programa radial promocionó un documental sobre Diego Maradona que desarrolló junto con Orsai, y por el que llegaron a recaudar dinero, aunque la familia del exastro futbolístico no había cedido los derechos sobre su imagen ni sus declaraciones.