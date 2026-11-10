El Carnaval 2027 celebrará a Ruben Rada

El Desfile inaugural será el jueves 21 de enero y el Concurso Oficial empezará el lunes 25 de enero; comienza la Prueba de Admisión.

Este martes, en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentó oficialmente las actividades de la Temporada de Carnaval 2026-2027, junto con la directora de Cultura de la comuna, Débora Quiring, y el presidente de Daecpu (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay), Alfredo Jaureguiberry.

Entre las novedades de esta nueva edición de la máxima fiesta popular del Uruguay, las autoridades de la IM anunciaron que el Desfile de Llamadas llevará el nombre de Ruben Rada. Además, la organización del carnaval extenderá el tributo al legendario músico uruguayo fallecido en agosto con un carro alegórico.

En este sentido, el intendente Bergara se refirió a un “homenaje ineludible a Rada”, a quien definió como figura clave de la fiesta de Momo. “Su vínculo con el carnaval se remonta a sus inicios, con la comparsa Morenada, y sigue como integrante de la murga La Nueva Milonga, junto al director Tito Pastrana”, recordó el jerarca. Y agregó: “El impacto de Rada en el Carnaval va mucho más allá de su propia participación, porque está claro que su música, su candombe, su figura, su impronta, fueron fuente de inspiración para la actuación de tantos y tantos conjuntos carnavaleros durante décadas”.

Sobre el carro alegórico en homenaje al Rada, el jerarca adelantó que llevará como nombre “Muriendo de plena” y que su arquitectura versará sobre los versos de esa canción compuesta por el ídolo uruguayo. “El carro va a representar ese banquete con vino tinto, pollito y arroz”, detalló en referencia a la letra del tema incluido en Quién va a cantar (2000). Además, dijo que el móvil alegórico estará presente en todos los desfiles, incluidos los corsos barriales, destacando la voluntad de la IM y Daecpu de hacer partícipes del carnaval a todos, más allá del Concurso Oficial.

El Desfile Inaugural del Carnaval se llevará a cabo el jueves 21 de enero por la avenida 18 de Julio. En tanto, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas que lleva adelante la IM y Daecpu tendrá su primera etapa el lunes 25 de enero en su clásica estancia del Teatro de Verano Ramón Collazo del Parque Rodó.

Las Llamadas, con su recorrido por la calle Isla de Flores de los barrios Sur y Palermo, serán el viernes 5 y el sábado 6 de febrero.

Mientras tanto, a partir de la tarde-noche de este martes 10 y hasta el próximo lunes 16, los 34 conjuntos que todavía no tienen un lugar asegurado en la competencia se subirán al escenario del Teatro de Verano para su Prueba de Admisión. Las jornadas comienzan a las 20.30 y la entrada es libre con un alimento no perecedero, que será distribuido entre distintas instituciones sociales.

En diciembre llegará el turno del Carnaval de las Promesas: el domingo 13 se realizará su desfile por la avenida 18 de Julio, mientras que el lunes 21 comenzará el concurso en el Teatro de Verano, cuya última etapa está prevista para el 17 de enero de 2027. Antes, entre el 1º y el 4 de diciembre, el Ramón Collazo recibirá la instancia definitoria del Encuentro de Murga Joven, que comenzó el 4 de noviembre con etapas de entrada libre en el Centro Cultural Las Duranas.