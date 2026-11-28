A veces se critica a quienes le dan vueltas a una película de horror en busca de algún significado oculto, de qué será que representa ese monstruo malvado en realidad. ¿Será acaso el trauma? ¿Representará la sociedad de consumo? ¿O el avance desbocado de la tecnología? En muchos casos la respuesta no es tan directa, y en el resto sí; suele ser el trauma.

En Insaciable (Saccharine), película escrita y dirigida por la australiana Natalie Erika James, no parece haber muchas dudas. En la era de la gordofobia exacerbada por las redes sociales y en la que campea el Ozempic como kryptonita del discurso de la positividad corporal, una estudiante de medicina cruzará varios límites para poder verse más hegemónica. Atrás de todo, como decía, están los traumas.

Hana (Midori Francis) es una estudiante de medicina con un índice de masa corporal superior al que sugieren, recomiendan y venden las revistas que se encuentran en las salas de espera. Está obsesionada con llegar a una cantidad específica de kilos, mientras maneja como puede su vida privada. La solución al problema creado por la sociedad llegará en forma de unas cápsulas que le proveerá una antigua amiga del secundario, a quien al principio no reconoce debido a su cambio físico.

No tardará en descubrir que lo que está tomando son cenizas humanas encapsuladas. Pero el fin justifica los medios y ella tiene acceso constante a la materia prima de las cápsulas, así que ni siquiera la llegada de sucesos sobrenaturales directamente vinculados a su nueva dieta la hará desviarse del camino hacia ser una chica de catálogo.

Insaciable entra dentro de la categoría del terror, pero está más cerca de un episodio de Black Mirror u otros con moraleja como El caminante, pero con un poco menos de sexo. Todos estos hijos de La dimensión desconocida venían con moraleja y castigaban narrativamente a quien cometía ciertos pecadillos, como dejar de lado a su mejor amiga. O robar pedazos de cadáveres, claro.

Pese a que la directora juega con fantasmas que se reflejan en superficies convexas (una de un par de reglas que no termina de explicar), no hay grandes saltos en el sillón, aunque sí algunas situaciones asquerosas que la emparentan un poquito con La sustancia, aunque con colores menos chillones.

El guion abre demasiadas puertas, incluso algunas por las que no era necesario más que vichar por la rendija. Hay una subtrama familiar, con su madre viajando a las Cataratas del Iguazú y repasando un álbum de fotos de Argentina. También se abusa del recurso de Hana escribiendo en su diario como forma de darnos toda clase de información. Sin embargo, cuando se concentra en ella, su amiga y la entrenadora que le gusta, la cosa corre bastante mejor. E incluso los momentos en que la narrativa es un poco más errática son bienvenidos dentro de la hegemonía imperante, en este caso de la industria del guion.

La música y el sonido en general colaboran un montón a la cohesión durante un poco menos de dos horas, en donde Francis se luce con varias combinaciones posibles de maquillaje que, por suerte, no llega a distraer. Todo esto le pone un moño a esta cautionary tale con trazas de alguna vieja historia de Stephen King, pero es que con tanto escrito ya ha cubierto todos los temas. Si fuera Black Mirror los instrumentos de las autopsias tendrían un diseño futurista, el álbum de fotos sería digital y, en lugar de una presencia de otro mundo, habría una IA tenebrosa. Pero ustedes me entienden.