La de este año será la decimonovena edición del Festival de Jazz de Montevideo. El clásico encuentro de los aficionados al género se llevará adelante desde el martes y hasta el sábado 5 de diciembre en la Sala Cultural de la Alianza Francesa, Sala Zitarrosa y el teatro Solís. La organización promete “cinco días llenos de música con artistas nacionales e internacionales”.

Para participar en el concierto inaugural habrá que acercarse el martes a la Sala Cultural de la Alianza Francesa, en Bulevar Artigas. A las 20.00 comenzará el concierto a cargo del grupo local Alejandra Gala Cuarteto. Inspirada por la obra de la compositora estadounidense Carla Bley, la trompetista uruguaya al frente del conjunto propone “un espacio musical que reimagina las narrativas de la tradición uruguaya del candombe a través de recursos musicales como la gravedad cero y la improvisación”.

La artista estará acompañada por el pianista Darwin Silva, el bajista Germán Lamonega y el baterista Juan Ibarra. El concierto de Gala también incluirá piezas de su primer EP, Bajó del árbol un tambor, con el que rinde, desde su título, homenaje a Lágrima Ríos y es el resultado de su paso por el Global Jazz Institute de Berklee College of Music.

Ray Colom.

En su tesis de maestría en Berklee, según contó en el programa Segunda mañana de la diaria Radio, Gala combinó “jazz, candombe y perspectiva de género”: “Con el arte podemos lograr un impacto social positivo. Tenemos ese poder y tenemos que hacer algo con eso”, explicó, citando la visión de activismo social del saxofonista estadounidense Wayne Shorter. “De hecho, Billie Holiday, en la década de 1940, ya cantaba ‘Strange fruit’, hablando de los cuerpos”, señaló la uruguaya, y añadió sobre el germen de su música más personal: “A mí me inspira mucho la resiliencia del candombe y el lugar que han ocupado las mujeres en ese ámbito”.

El miércoles, a las 17.00, de vuelta en la Alianza Francesa, el festival continuará sus actividades con una clase maestra a cargo del trompetista francés Raynald Colom. Bajo el título “Voz propia, improvisación y la conversación entre flamenco y jazz”, el músico galo brindará una ponencia teórica y práctica, que trae como pregunta disparadora: “¿Cómo suenas tú cuando nadie te dice qué tocar?”. “Esta masterclass nace de mi trayectoria como trompetista, compositor y director, y de años de trabajo con músicos como Diego Amador, Vicente Amigo, Greg Osby o Carles Benavent”, anticipa Colom, que ya agotó los cupos limitados de esta instancia.

Alejandra Gala. Foto: S/d de autor, difusión

También el miércoles, pero a las 20.00 y en la sala Zitarrosa, el festival presenta un concierto temático y conmemorativo denominado John Coltrane, 100 años. Esta vez será un cuarteto, liderado por el baterista Juan Ibarra, el que llevará adelante el homenaje a uno de los más míticos y admirados saxofonistas estadounidenses, en ocasión del siglo de su nacimiento. En el grupo que recorrerá el repertorio de Coltrane repiten Germán Lamonega y Darwin Silva, y se suman Gabriel Manzaneras en saxo alto y Gonzalo Levin en saxo tenor.

El jueves 3 el jazz se queda en la Zitarrosa. En el marco de un concierto presentado por la embajada de Portugal y el Camões (instituto de cooperación y fomento de la lengua portuguesa), a las 20.00 se presentará el Desidério Lázaro Trío.

Acompañarán al destacado saxofonista portugués sus compatriotas António Quintino en contrabajo y João Sousa en batería. Lázaro llega a nuestra capital con un show en el que resalta su talento para la improvisación y un listado en el que repasa sus últimos lanzamientos discográficos, MicrUs Temporis (2024) e Inner Journey (2025).

Desiderio Lazaro. Foto: S/d de autor, difusión

Al Solís con Davis

El viernes 4, a las 21.00, el teatro Solís abrirá su sala principal con un espectáculo internacional dedicado al trompetista estadounidense Miles Davis y su unánime álbum Kind of Blue, de 1959.

En el aniversario número 100 del más popular de los músicos de la historia del jazz, y una de las figuras más influyentes y vanguardistas de la cultura del siglo XX, se brindará un homenaje a Davis y su obra maestra. “Fue una conversación entre seis músicos que cambiaron por completo el lenguaje de la música moderna, y sigue siendo el álbum de jazz más vendido de la historia, demostrando que la búsqueda de la excelencia y la originalidad dan resultados atemporales”, resaltan sobre Kind of Blue los organizadores del evento. Además, adelantan que el concierto estará a cargo del trompetista francés Raynald Colom (presentado por la embajada de su país), el saxofonista italiano Lorenzo Simoni y su colega portugués Desidério Lázaro, junto con los músicos uruguayos Diego Goldsztein en piano, Juan Pablo Szilagyi en contrabajo y Juan Ibarra en batería.

Cierre con Ñu y Big Band

El sábado 5, a las 19.30 en la sala Zavala Muniz del Solís, el colectivo uruguayo Ñu –liderado por el argentino Santiago Vázquez– invita a un espectáculo de “Improvisación musical dirigida por señas”. En su propuesta, “el cuerpo, el baile y el disfrute ocupan un lugar central” y su música “genera un diálogo permanente con el público, incorporando la energía de cada encuentro como parte de la experiencia sonora”. El grupo tendrá a Silvina Gómez Gamarci en teclados y voces, Alex D en beatbox, Guillermo del Castillo en mandolina y bouzouki, Maxi Nathan en vibráfono, Nacho Delgado en percusión, Germán Lamonega en contrabajo, y Tato Bolognini en batería.

Lorenzo Simoni. Foto: S/d de autor, difusión

El cierre de esta edición será ese día a las 21.00 en la sala principal del Solís, con una actuación de La MVD Big Band, junto con los visitantes Lorenzo Simoni y Raynald Colom. El show funcionará como una síntesis de todo el festival. Tendrá composiciones propias del italiano Simoni, temas de La MVD Big Band y regresará sobre el tributo del nacimiento de Davis y Coltrane.