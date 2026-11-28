Hay una línea del teatro reciente uruguayo que reflexiona sobre la dictadura con una pizca de humor y mucha imaginación, con referentes como Gabriel Calderón y Santiago Sanguinetti. Hago la conexión con Wild Horse Nine, que habla de la dictadura chilena, porque su autor, el irlandés Martin McDonagh, comenzó su carrera como dramaturgo, y se nota. En la película, más allá de los impresionantes moáis y las abrumadoras panorámicas de la Isla de Pascua, lo nuclear es perfectamente representable en un pequeño escenario: la relación entre dos viejos compañeros que se enfrentan a una decisión terminal.

El tráiler es bastante honesto: estamos a mediados de 1973 y tenemos a dos agentes de la CIA que están preparando el golpe de Estado. Son Sam Rockwell, el asombroso hombre múltiple de la recomendable Moon (Duncan Jones, 2009) y un cascoteado John Malkovich, en un papel ajustado a sus atenuados manierismos. El agente veterano les confiesa todo desganadamente a unas muchachas que cruzan en el aeropuerto; el más joven lo desmiente sin convicción. Esa será la dinámica entre dos hombres que se aprecian, pero son parte de una organización que se dedica a asesinar y torturar personas, a desestabilizar gobiernos extranjeros (y aún al de su país, se sugiere) y a comprar apoyos infames (aparece el sobre para Pinochet en una toma).

En lo histórico, Wild Horse Nine fascina y desconcierta. El agente veterano está dictando sus memorias, que incluyen su trabajo en conspiraciones y delitos de todo tipo –a la par de reflexiones poético-existenciales–, y es una máquina de lanzar anuncios impactantes a desconocidos, que nosotros, medio siglo después, podemos verificar. Por caso, van a un pequeño recital de Víctor Jara y, al pasar, le comenta a la estudiante del tráiler que le gusta cómo canta el muchacho, y que en dos meses va a ser asesinado en el Estadio de Chile, junto a miles de izquierdistas. Es una ficción que ni rellena nada, como las novelas históricas tipo ¡Bernabé, Bernabé!, ni propone alternativas, como haría una ucronía a lo Inglourius Basterds. Simplemente da miedo y denuncia.

Con todo, el asunto se juega en la otra cancha, la de las traiciones y lealtades, entre los engranajes y el diente torcido, en la obligación personal dentro de la misión oficial. McDonagh prepara todo para que en los minutos finales no haya otra que conmoverse con dos compañeros casi opuestos, el yankee cínico y el yankee ingenuo, ambos funcionales al mayor de los hijoputismos y, sin embargo, cercanos, dignos, entendibles. “Es la banalidad del mal”, dirán, pero alcanza con ver la serie Gordon para comprobar que no todo el mundo está alineado con las ideas de Hannah Arendt.