¿Quién fue Aníbal Gordon? Durante varias décadas, su nombre bien pudo haber pasado desapercibido o como nota a pie de página en la historia de otras figuras más notorias, pero de un tiempo a esta parte se ha ido reconstruyendo su participación en diferentes hechos de la historia argentina reciente.

Tras una carrera delictiva como ladrón profesional en la década de 1960, Gordon tendría una escalada dentro de la convulsa escena política del país vecino, hasta llegar a ser parte de la SIDE (la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino), miembro de la Triple A (grupo paramilitar de derecha anticomunista) y parte del aparato represor de la dictadura, esto sin contar sus secuestros extorsivos (tanto antes como durante la dictadura que comenzó en 1976) y sus “golpes” más famosos al Museo Nacional de Bellas Artes, en 1980, y al Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez de Rosario, en 1983, donde sustrajo una serie de obras valuadas en más de 30 millones de dólares (hablamos de piezas de Renoir, Matisse, Cézanne, Gauguin, El Greco, Goya, Murillo, José de Ribera y Sánchez Coello).

Para la miniserie de Netflix que se estrenó hace muy poco, el realizador (y showrunner en este caso) [Pablo Trapero] (Mundo Grúa, El bonaerense, Carancho, entre otras) toma como base las dos novelas que realizó sobre el personaje el periodista Marcelo Larraquy: Gordon (2025) y Gordon, el aniquilador (2026). Ignoro si esto sale ya de las novelas, pero en su adaptación, Trapero toma una primera decisión narrativa: destacar el ascenso de Gordon desde criminal común hasta represor, antes que su accionar durante la dictadura (cuando estaba, digamos, ya establecido).

El director enfoca entonces el inicio y gran parte de su ficción en la primera parte de la década de 1970 y deja por fuera el gobierno militar (de hecho, recién llegamos ahí en el penúltimo episodio), para concentrarse en las luchas internas del peronismo por ese entonces proscripto y con su máximo líder exiliado en Madrid. En este marco, que recuerda a No habrá más penas ni olvido, esa gran novela de Osvaldo Soriano, con aquellos dos bandos que se mataban entre sí gritando ambos “¡Viva Perón!”, es que un delincuente como Gordon aprovecha el momento para irse acomodando impunemente, a través de trabajos sucios que realiza para grupos peronistas de derecha primero y de manera cada vez más orgánica después.

En el retrato del propio Gordon es donde más puede jugar la ficción. Aunque la consigna sea que es “un hombre común” (así lo sugiere la cita de Primo Levi incluida al cierre del relato: “Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos; más peligrosos son los hombres comunes”), la construcción de Gordon esquiva esta mirada y lo representa como un monstruo completo, un psicópata descontrolado, muy bien caracterizado por Rodrigo de la Serna. Es un retrato por completo verosímil, pero que sin duda simplifica al personaje.

Gordon es capaz de todo para conseguir lo que quiere. A su alrededor, todos terminan siendo antagonistas: su “manejadora”, la abogada Julieta Melo (Camila Peralta, reconocida por su obra teatral Suavecita); su aliado ocasional, el ficcional José Acosta, buen personaje a cargo de Matías Recalt; sus varios rivales dentro de la interna de los grupos paramilitares –Alejandro Giovenco (Matías Meyer), Almada (el uruguayo Roberto Suárez), el Gallego Rodríguez (Pablo Mónaco)– y, obviamente, los “subversivos” que persigue, con Graciela Mancini (la también uruguaya Fiorella Bottaioli en un gran rol) como personaje principal. Ocurre que Gordon trabaja para una sola persona –él mismo– y tiene un único principio: su propio poder.

Los aspectos acaso más trascendentes de la vida de Aníbal Gordon quedan algo soslayados: los famosos robos de arte quedan fuera del corte –salvo que haya una improbable segunda miniserie– y su momento más infame, el de presidir las detenciones y torturas en Automotores Orletti, son apenas un momento final, pero, por otro lado, el relato sí abunda en una parte no tan transitada ficcionalmente por el audiovisual argentino, como son los años finales de la proscripción de Perón y su regreso, con el sangriento enfrentamiento en Ezeiza incluido. Esto vuelve a la miniserie, por lo pronto, muy atractiva y novedosa. Hay en su ejecución varios destaques.

Ante todo, el tono, que por momentos recuerda al polar francés de las décadas de 1970 y 1980, así como reconstrucciones biográficas más recientes, como la miniserie de 2010 Carlos, de Olivier Assayas, con la que guarda muchos puntos en común. No olvida tampoco antecedentes propios de policial ochentoso argentino, como la notable En retirada (Juan Carlos Desanzo, 1984). Hay varios aciertos de una producción impecable: reconstrucción de época, vehículos y, muy particularmente, una excelente banda sonora, que suena en algunos momentos incómodos, generando verdadero repelús.

Al frente de un conjunto de actuaciones impecables, Trapero cuenta su historia con mano firme, privilegiando el relato que quiere contar antes que la propia historia real. Recuerda incluso a un esfuerzo propio anterior, como fue El Clan, de hace una década, sobre los secuestros de la familia Puccio durante la posdictadura; allí también se concentraba antes en el aspecto thriller criminal que en la reconstrucción ordenada e histórica. Trapero demuestra que se trata de una época y hechos que conoce, le interesan y que sabe representar con propiedad.

Esta elección del director ha tenido una respuesta bastante polarizada por parte del público, especialmente el argentino, que, dejando de lado la parte más “técnica” (actuaciones y producción), ha disparado un gran debate y una fuerte controversia sobre las responsabilidades de los distintos actores de la época y el tercer gobierno peronista según son representados en la serie. El retrato del propio Gordon, que en la ficción aparece como protagonista de hechos que son incomprobables, es de los aspectos más cuestionados, porque se lo muestra como un delincuente desequilibrado e impulsivo, y eso desdibuja su rol como una pieza fría, orgánica y funcional dentro de la estructura estatal de la represión. Como sea, la historia real siempre está a nuestro alcance, mediante libros y documentales, y ficciones como Gordon son un muy buen disparador para recordarla.