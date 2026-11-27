En setiembre, un jurado compuesto por Virginia Patrone, Laura Malosetti y Gerardo Mantero otorgó el Premio Figari a Claudia Anselmi, y la definió como una de las figuras clave de “la generación de la dictadura”, con “un recorrido que sin interrupción le ha valido distinciones y premios en nuestro país y en el exterior”, sin olvidar su rol docente en el taller Cebollatí, fundado allá por 1992 y todavía pujante. A partir de ese acontecimiento, conversamos con ella sobre su recorrido y el estimulante montaje inaugurado hace poco –casi un paradójico e irónico boîte-en-valise o museo portátil duchampiano llevado (de vuelta) a tamaño natural– que se puede apreciar en la planta baja del museo Figari hasta abril.

La suya es una trayectoria que atraviesa seis décadas. ¿Cómo entró en el mundo del arte?

Tiene mucho que ver la familia. Empecé muy jovencita, de niña. Mi padre, que seguía mucho mi gran pasión por dibujar, algo que en realidad tiene la mayoría de los niños, me preguntó un día qué iba a hacer cuando empezara el liceo y ya no hubiera podido seguir dibujando tanto. Me preguntó si quería hacer un taller de pintura. Le pregunté qué era y me contestó: “Un lugar donde solo puedes pintar”. Ahí empezó todo. La profesión de mi padre no tenía nada que ver con lo artístico, pero entendía su importancia, y mi madre tenía pasión sobre todo por la música. Sonaba mucha música en mi casa, mucho jazz y tango, mientras que a mi abuela le interesaba la música clásica. Teníamos además unas grandes bibliotecas que acompañaron toda la etapa de vivir con los padres. Uno fue recibiendo todo eso.

Ahí fue cuando entró al taller de Nelson Ramos.

Exacto, a los 12 años, más o menos, en sexto de escuela. Tengo vívida la imagen del taller de Nelson que recién estaba empezando, en un lugar donde se anotaban sus exalumnos de la UTU que le habían pedido para tener clases con él fuera de la institución. En ese entonces el taller recién arrancaba y estaba alojado en un club deportivo, lo compartía con otras y otros colegas, un espacio bastante reducido. Terminé ahí porque en ese entonces prácticamente no había talleres específicos para niños, y a mi padre se lo sugirieron en la galería Bruzzone.

Era un lugar donde todo me llamaba la atención; tenía una gran curiosidad por todo ese mundo adulto que me era bastante lejano. Me gustaban las actividades que se hacían y sobre todo la versatilidad con la que se trabajaba; me llamaban mucho la atención las herramientas que se utilizaban, el comienzo de la identificación con la línea, la línea en sí misma como forma expresiva y que podía encerrar todo lo que yo quisiera. La validación de ese maestro, el dejarte hacer, el no intervenir, dejar libertad expresiva… porque ya iba a tener tiempo de aprender otras cosas. Lo más importante para él era que yo me afianzara. Me fascinaba la cuestión del color, trabajar el blanco, el negro y sus mezclas, que te daba toda esa escala tonal y permitía ir en la profundidad, la amplitud de los colores.

No fue fácil, tan chica, pero hoy por hoy diría que fue gracias a eso que tuve una relación con el color fundamental a lo largo de mi trayectoria. También escuchar de Ramos sobre los grandes autores de nuestra historia del arte fue valiosísimo.

Eso se dio en un momento complejo para el país, a principios de los años 1970.

Era una época complicada. Estamos en el año 72, pero con varios estímulos; las primeras exposiciones de la gente más joven que vi, la aparición de algunas galerías que miraban la nueva producción... Era todo un contexto, y fue en ese contexto que fui creciendo.

¿Y su acercamiento al grabado, tan cardinal en su práctica?

Cuando dejé el taller de Ramos me fui al Club de Grabado, ahí inició. En el Club de Grabado había otra dinámica, la institución estaba organizada con distintas comisiones de trabajo; por ende, empieza realmente la interacción con colegas, con gente comprometida con el hacer de la gráfica, del grabado. Era una época muy rica en imprentas, había gran interés por parte del público, reflejado en el enorme alcance que podía tener una edición mensual; era crucial la interacción con los socios, las ferias. Yo trabajé mucho tiempo en la biblioteca, en la parte de clasificación de los libros, pero también del material original, es decir, grabados hechos e impresos directamente por artistas, tanto de grabadores que habían estado en el club como de otros que estaban accionando en ese momento.

El trabajo colectivo era, es, de una riqueza increíble. Varias instancias: ponernos de acuerdo sobre los temas del almanaque, organizar la feria de libros y grabados, el armado manual, pieza por pieza, para la imprenta, y luego la difusión y el intercambio con público.

En esa época para usted fue central también el dibujo, tanto que formó parte de aquel núcleo de artistas llamados El Dibujazo.

Yo ingresé al club en el 78-79; la generación anterior ya casi no estaba y la mayoría de los que ingresamos en ese momento éramos básicamente dibujantes, no grabadores. Entonces fue bien interesante esa ampliación de técnica. En cuanto al Dibujazo, el nombre lo inventó la crítica María Luisa Torrens, la primera en denominar a toda esa generación que, en realidad, originalmente incluía también a muchos artistas más grandes.

¿Usted sentía que tenía sustento la “fórmula Dibujazo” para definir a una generación? ¿Se sentía parte, efectivamente, de un movimiento?

Me sentía parte de las colectividades que estaba integrando y en las que operaba. No era muy consciente de todo lo que podía significar. Yo simplemente hacía, hacía permanentemente. Y tampoco era consciente de que estábamos haciendo historia en el Club de Grabado, como tampoco fui consciente en su momento de la importancia de mi pasaje por el taller de Ramos, que, como dije, fue importantísimo para el desarrollo del espíritu crítico que tenemos todos los que salimos de allí. Algo que comparto hasta el día de hoy con tantos colegas es que, pese a las diferencias, tenemos una forma de componer, de ver el espacio, que viene muy acompañada por esa figura. Pero en ese momento yo no era consciente y creo que nadie nunca es consciente “en el momento”.

¿La idea de “referentes” es importante para usted?

Sí, siempre me interesó la investigación, me gusta leer, me gusta identificarme con los autores. Y creo que tengo autores a lo largo de la trayectoria que me han ido acompañando mucho, más allá de vivir mi edad, mi época. Aquí hay varias Claudias que han atravesado todo este tiempo. Y es lógico.

Foto: Alessandro Maradei

Volviendo al Dibujazo, creo que hubo un antes y un después. Yo viví ese tránsito en el que el dibujo cambió de estatuto; antes era algo que, de alguna manera, solo validaba una pintura o una escultura, pero no se valoraba en sí mismo. Se empezó en esos años a reconocer la importancia del dibujo, y eso lo viví directamente. O sea, elegir durante tantos años, mostrarme, identificarme con lo que quería decir, a través de la línea. No importaba si era un lápiz o un rapidograph o lo que fuera, sino que la línea podía estar también en otras dimensiones. Es un proceso parecido al de la fotografía: estuvo durante mucho tiempo al servicio de una nota periodística o simplemente para documentar algo. Hace relativamente poco que en nuestro medio está validada como expresión artística.

¿Hubo referentes femeninos?

Me acuerdo de Marta Minujín. La primera vez que la vi personalmente yo tenía 18 años, más o menos. Fue en una performance en una bienal de San Pablo de fines de los 70. Ella iba caminando por la bienal sirviendo café. Ahí se me abrió el espectro de las mujeres también. Luego vinieron mujeres muy importantes para mí; pienso en Nelbia Romero y muchísimas más. El diálogo con ellas era importante, había una identificación entre nosotras, nos reuníamos para intercambiar.

¿Cambió la posición de la mujer en el arte?

Hoy por hoy, por suerte, la situación está un poco mejor, si bien todavía hay muchísimo para seguir trabajando al respecto, muchísimo. Estamos empezando también a manifestarnos de otra manera. El tema de la condición de la mujer, o sea, el rol de la mujer… puede sonar a frase común, pero es necesario.

En 2020 Rosana Carrete me convocó para intervenir con una pieza de arte contemporáneo el acervo del museo del Cabildo, en el ámbito de los microrrelatos históricos. Aprendí mucho sobre nuestras raíces y sobre la condición de la mujer en la etapa fundacional: cómo eran, cómo se vestían, cómo actuaban o tenían que actuar, cómo las trataban, cómo las golpeaban. La de Montevideo, microrrelatos en los siglos XVIII y XIX fue una instalación muy importante para mí, importante por todo el contexto que estamos viviendo hoy también; dónde nacen ciertos comportamientos, actitudes.

La actual muestra en el museo Figari para el premio es una selección de obras muy generosa, pero peculiar en su exposición: muchas están guardadas en una gran estantería, un andamiaje blanco, en rollos, cajas o envueltas en plástico protector, una suerte de archivo a la vista, pero de alguna forma no inmediatamente accesibles; oculto, pero bien presente. ¿Cómo surgió la idea?

Pensé mucho en cómo armar la muestra y por suerte también he trabajado estrechamente con mis curadoras, Eloísa Ibarra y Macarena Montañez; ellas me dieron ese empuje para concretar algo diferente, con una mirada que no está, por obvias razones, tan involucrada como la mía con las obras. Yo elegiría siempre más o menos lo mismo, mismos dibujos, grabados, pinturas, pero aquí decidimos ampliar y fue muy removedor revisar cada pieza, pero importante también tomar distancia, ver tantas series trabajadas retrospectivamente, los cambios de ritmo según los diferentes períodos vitales, de cuando tenía más tiempo; después vienen los compromisos, la vida adulta, la docencia, entonces las obras van cambiando, y uno también.

Es una exposición más testimonial que otras mías. Para mí habla por sí solo el andamio. Y de ahí salen los distintos dispositivos. Se van a programar “activaciones”: en determinadas fechas que anunciaremos la gente se puede anotar y venir, y abriremos juntos algunas de las obras que están guardadas, va a ser bien interesante porque se van a incluir esas obras en la exposición. Quizás no como uno espera en la pared, colgadas, pero van a estar en la sala una vez que esos paquetes se vayan abriendo. A mí me gusta contar historias y me gusta que intervenga gente en las historias.

También hay en la sala otro archivo que recoge, en varios biblioratos, recortes de prensa, folletos, programas, y que cubre toda su trayectoria, de los 70 a hoy... Parece casi una obra más, una suerte de historia del arte reciente uruguayo a través de los impresos.

Sí, es un archivo que se fue elaborando desde el día uno de mi actividad; lo denominé “Archivo Amalia Amestoy”, porque era mi madre la que fue coleccionando todo este material durante muchos años, luego yo seguí. Y es interesante porque no solo refiere a mí, sino también a toda la época en la que fui actuando, en relación con mis colegas, con el ambiente. Incorpora cuál era la visión de la crítica –había muchas críticas de arte en los diarios en aquellas décadas–, es decir, hay materiales que ya no son individuales.

Están los bosques también.

Y el bosque para mí tenía que estar presente, pero no de la forma en que se había visto hasta ahora; la trilogía que se trabajó desde 2006 tenía que estar. Y el bosque áureo, el más reciente de todos, lo expuse en Tribu y fue realizado especialmente para el lugar: me gusta muchísimo trabajar para lugares específicos y también a raíz de una convocatoria. Volviendo al Figari, en el montaje también está la proyección que puede tener lo que haga en un futuro. En este momento estoy transitando lo textil, y dentro de lo textil, el hilo, la línea con el hilo. Dónde me va a llevar, no lo sé.

Hubo también, en un momento, un cambio de escala...

Esa “expansión” arrancó a partir de 2001, o por lo menos se hace más evidente. Con expansión entiendo el tamaño, el salirme de esos formatos chicos, contenidos: pasó una vez que empecé a dibujar un águila y de repente agregué una hoja más con cinta, porque no daba, y otra hoja, cinta, otra hoja, cinta, etcétera. Cuando la acomodé en el piso era todo un cuadriculado: ya era una necesidad salirse del formato más común.

¿Qué le parece la situación del arte en Uruguay ahora?

Empiezo diciendo que soy una agradecida de haber desarrollado mi carrera acá, más allá de que también uno siempre siente que tener otras miradas, viajar, conocer de primera mano una pintura o un autor es crucial. Por suerte, hoy es más fácil acceder a lo que está afuera a través de varias políticas culturales. Nosotros no tuvimos tantas posibilidades como hay ahora para ir a hacer un estudio en el exterior. Sí empezábamos a escuchar en los años 70 lo que era una fundación, y había caso de relaciones internacionales, por ejemplo con los clubes de grabado de México o Brasil.

Las posibilidades van también de la mano con la inquietud que tiene cada persona para salir a buscar oportunidades. A veces es injusto en el sentido de que el propio medio te limita un poco o no te permite desarrollar. Pero creo que el arte en este momento –ya no tenemos tantos críticos de arte, ya no tenemos tantas guías– está viviendo una especie de desenfreno, digamos, creativo, que en definitiva está bueno. Hay una renovación generacional con nuevos puntos de vista, hay formas de carreras nuevas, posibilidades universitarias, hay becas, hay residencias, hay viajes de estudio, hay fondos concursables; empiezan a actuar también fundaciones internacionales en el país que fomentan el desarrollo de las carreras iniciales o medias. Se brindan laboratorios, selección de artistas que hacen seguimiento a los porfolios, tenés donde recurrir, cómo presentarte a los concursos. En fin, todo eso es un capital muy importante.