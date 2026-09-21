Claudia Anselmi fue reconocida con el Premio Figari 2026

La trayectoria de la artista visual se remonta a la década de 1970; en noviembre se inaugura la muestra retrospectiva.

“Mi más profundo agradecimiento al jurado, al Banco Central del Uruguay, al Museo Figari, a la Dirección Nacional de Cultura del MEC. Emocionada con cada uno de los entrañables saludos que he recibido por parte de amigos, alumnos, colegas y mi querida familia”, escribió el viernes la artista visual Claudia Anselmi en su cuenta de Instagram, tras enterarse de que es la nueva ganadora del premio Figari 2026.

En su XXX edición, el tribunal, integrado por Virginia Patrone, Laura Malosetti y Gerardo Mantero, decidió otorgarle el galardón a Anselmi “por su extensa trayectoria como artista y docente”, y la destacó en su fallo como “unas de las creadoras de mayor relevancia de la generación de la dictadura” con “un recorrido que sin interrupción le ha valido distinciones y premios en nuestro país y en el exterior”.

Nacida en Montevideo en 1958, donde actualmente reside y desempeña su profesión, Anselmi se formó en el taller de Nelson Ramos, en el Club de Grabado de Montevideo con Héctor Contte, y en el Taller Malvín de Mirta Nadal de Badaró. Además, realizó actividades de posgrado con David Finkbeiner y Lawrence Barker.

Desde 1972, la creadora y docente –se destaca su trabajo en el Taller Cebollatí– expone en forma individual y colectiva. Se desempeña en el campo de las instalaciones, y su obra ha preferido el dibujo, la pintura y, particularmente, el grabado y la monocopia en gran formato.

“Siempre voy por el lado de la metáfora, de la sugerencia, de la sensibilidad. Busco que tú puedas tener tu propio bosque, tu propia historia, reconocer tu interior. No está todo dicho; yo preciso de ti para que esto funcione como instalación”, contaba Anselmi a la diaria a propósito de su muestra antológica Uróboros expuesta durante 2022 en el Museo Blanes.

En su obra, también se destacan Herencia, microrrelatos en los siglos XVIII y XIX (Museo Cabildo de Montevideo, 2020), Los juegos en el bosque - que el viento hable (Museo Nacional de Artes Visuales MNAV, 2016), Blanes ocupado (Museo Juan Manuel Blanes, 2016) y Esbozos intangibles (Centro de Exposiciones Subte, 2016), entre muchas otras. Una intervención suya, donde hoy es la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos, es parte del primer sitio de memoria de Uruguay.

El Premio Figari es el más importante reconocimiento a la trayectoria de los artistas visuales del Uruguay y fue instituido por el Banco Central del Uruguay en 1995. Desde 2010 es gestionado por el Museo Figari.

El espacio cultural, ubicado en la calle Juan Carlos Gómez y Rincón, en la Ciudad Vieja, invita al público a la ceremonia de premiación y la inauguración de la exposición de la artista que tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre a las 18.00.