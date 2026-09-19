Setiembre de primavera y teatro

Este sábado comienzan las vacaciones de primavera para escolares y liceales, coincidiendo, como es habitual, con el Día de las Maestras y Maestros, que se celebra el 22 de setiembre. La cartelera se llena de espectáculos para esos públicos, tanto estrenos como reposiciones de obras que pudieron disfrutarse en julio. En estas páginas hacemos una selección del abanico de lo que hay para elegir.

Cuentos y musicales en el teatro

Las artes escénicas suelen ser las que más opciones ofrecen. Este año se suma a esta cartelera la que despliega el Festival Internacional de Circo, cuya séptima edición coincide parcialmente con esta semana.

En la sala 1 del teatro Circular (Rondeau 1388), recién reinaugurado tras la inundación que sufrió hace unos meses, se estrenará El rey de los hongos, basada en el libro homónimo de Dragón Dorado. Habrá funciones desde este sábado hasta el sábado 26 y los fines de semana de octubre a las 16.30, y las entradas se consiguen por Redtickets.

El rey de los hongos. Foto: S/d de autor, difusión

Con textos de Natacha Ortega y dirección de Tamara Couto, es un espectáculo musical de teatro y títeres para la primera infancia, que incorpora la lengua de señas uruguaya desde la dramaturgia. “Al momento de pensar la puesta en escena nos propusimos fusionar el teatro de actores con el teatro de títeres, afirmándonos en la idea de que en esta relación y contraste podamos resaltar algunos aspectos de la dramaturgia y abarcar más posibilidades de lectura. Esta combinación no solo generará contraste entre lo humano y lo animado, sino que también explorará el trabajo de escala y del estatus social”, adelantan. El único personaje de la historia interpretado por un actor –Horacio Camandulle– será el rey, que estará todo el tiempo en escena, por momentos conectado con lo que sucede a su alrededor y a veces absorto en sus propios pensamientos. Los títeres estarán a cargo de Irene Valledor y Emiliano Duarte.

En la sala Zitarrosa (18 de Julio 1012), el colectivo teatral Casiopea presentará dos obras: Mi Mundial y El faro del fin del mundo. En ambos casos las entradas están en venta por Tickantel.

Mi Mundial, que estará el martes 22 y el miércoles 23 a las 18.00, está basada en la novela de Daniel Baldi y lleva a escena la historia de Tito Torres y su llegada a Montevideo para cumplir su sueño de ser futbolista. Tomar este texto “en un año atravesado por lo mundialista, cuando el fútbol ha estado en todas las conversaciones, nos permitió trabajar con un material muy presente en la vida de niñas y niños, pero proponiendo una mirada que complejiza, abre preguntas e invita a habitarlo de otra manera”, cuenta Vanessa Cánepa.

Mi Mundial. Foto: S/d de autor, difusión

“Desde el inicio, lo que teníamos muy claro era el dispositivo escénico: un programa de radio desde donde se contara la historia. Ahí aparecieron rápidamente las voces posibles dentro del universo futbolero –relator, comentarista, informativista, el espacio publicitario– como motores del relato”, detalló la directora. Y agregó: “A su vez, ya existía una estructura general que ordenaba la obra en tiempos de partido: calentamiento, primer tiempo, entretiempo, segundo tiempo, alargue y penales. Sobre esa base empezaron a aparecer el humor, las referencias al fútbol uruguayo, el trabajo sobre el gesto de Tito y una idea que terminó siendo central: que, de algún modo, todos pudieran ser Tito. El juego –en todos los sentidos– fue el eje del proceso”.

El viernes 25 y el sábado 26 a la misma hora, la compañía pondrá en escena El faro del fin del mundo, la tercera parte de la Saga Lumínica, una pentalogía que comenzó con Una luz en la ventana, continuó con La resistencia de las luciérnagas y cuenta “la historia del árbol genealógico desde la dictadura cívico-militar uruguaya hasta el presente”. En este caso, los protagonistas, Virginia, Vidalita y Pedro, tienen una misión: llegar al faro del fin del mundo. “No es una tarea fácil porque para lograrlo deberán cruzar la Isla de los Exilios, un lugar lleno de historias, música y desafíos mágicos que tendrán que resolver antes de que pierdan en la tormenta y no puedan volver a sus hogares”, sostienen.

El faro del fin del mundo. Foto: S/d de autor, difusión

“La obra transcurre principalmente en 1985, en un momento muy particular: el final de la dictadura y el comienzo de la apertura democrática. Como en toda la Saga Lumínica, el relato abre capas temporales: dialoga con el pasado –la memoria familiar y lo vivido– y también con el futuro, porque la misión de los personajes implica proyectarse hacia 2030 (recordemos que estos personajes pueden viajar en el tiempo). En ese contexto aparece con fuerza la idea del exilio. La Isla de los Exilios no es solo un espacio físico dentro de la obra, sino también una metáfora: habla de quienes tuvieron que irse, de quienes quedaron desplazados de sus propias vidas, e incluso de los exilios más íntimos, emocionales y familiares”, cuenta la autora.

La propuesta de El Galpón de los Niños regresa a la sala de 18 de Julio 1618. La obra **Feroz... ¡feroz!**, adaptación de Dante Alfonzo del cuento de la escritora argentina Liliana Cinetto (con ilustraciones de Poly Bernatene), pone en cuestión el clásico personaje de los cuentos tradicionales. Lobi, el protagonista, es un lobezno a quien sus padres educan, como debe ser, para asustar, aullar y pelear, pero a él le gusta pasear con sus amigos, cantar y jugar a la gallinita ciega, por lo que se instala la duda acerca de si podrá convertirse en un lobo feroz. La obra aborda la tensión entre el peso de los mandatos familiares y la determinación del personaje para ser él mismo. Antes de la función, habrá un taller de títeres en el que las niñas y niños podrán confeccionar su propio lobito. Las funciones serán el miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 a las 15.00 en la sala Atahualpa, y el taller a las 14.00. Recomendada para primera infancia hasta los 7 años, las entradas se consiguen en Redtickets.

El renovado teatro Astral (Durazno 1476) se suma con propuestas para estas vacaciones. Desde este sábado al sábado 26 (excepto el 20) a las 15.00 estará Cenicienta: el musical, que se había estrenado en las vacaciones de julio. Esta puesta de MAD Producciones basada en el cuento de hadas tradicional que recogieron las antologías de Perrault y los hermanos Grimm se recomienda para niños mayores de 6 años. Dirigida por Daniel Infante Pan, trae a Montevideo la adaptación contemporánea que en 2013 estrenó en Broadway Douglas Carter Beane. Se integra de manera protagónica al ballet clásico, con la participación del bailarín profesional Ciro Tamayo. Las entradas están a la venta por Redtickets.

Cenicienta: el musical. Foto: S/d de autor, difusión

Sobre la actualidad del texto, comenta el director: “La vigencia y el éxito incombustible de un título tan querido como Cenicienta radican en su asombrosa capacidad de metamorfosis. La base de su permanencia actual en el tiempo se sostiene en que el relato conserva intacta su magia original, pero posee la flexibilidad necesaria para incorporar mensajes vitales modernos que resuenan con las sensibilidades de las nuevas generaciones, tales como la valentía y la equidad. Las audiencias contemporáneas siguen buscando estas historias cuando se les ofrece una mirada fresca, inmersiva y de alta calidad”.

En la misma sala, desde este sábado al domingo 27 a las 18.00, se estrenará School of Rock, el musical basado en la película de culto protagonizada por Jack Black en 2003. El musical, que tuvo alrededor de 1.300 funciones en Broadway, es una adaptación realizada por el laureado Andrew Lloyd Weber, que pasó luego por distintos países hasta recalar en Montevideo en esta versión dirigida por Sebastián Bandera, quien recibió el Florencio por las canciones de Robin Hood, el musical en 2018.

School of Rock. Foto: S/d de autor, difusión

Una de las características sobresalientes de esta obra es que las niñas y niños del elenco actúan, cantan y tocan instrumentos en vivo para encarnar la historia de Dewey Finn, un rockero desempleado que se hace pasar por maestro suplente en una prestigiosa escuela, descubre el talento musical de sus alumnos y urde un plan, a espaldas de la directora y de los padres de los chiquilines, para que formen una banda de rock que compita en la Batalla de las Bandas.

Tras su exitosa temporada desde su estreno en las vacaciones de julio, Oz: el secreto de Ciudad Esmeralda regresa al teatro Stella (Mercedes 1805) desde este sábado al domingo 27 a las 15.00, con entradas por Redtickets.

La compañía que años anteriores estuvo al frente de Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan presentará esta “reversión de El mago de Oz, el cuento escrito por Frank Baum en 1900, que dio comienzo a este universo maravilloso, y toma también personajes de otros libros del autor”, dice el director, Sebastián Silvera Perdomo. Destaca que el trabajo, recomendado para niñas y niños de 5 a 12 años, cuenta “con un elenco de 20 integrantes y un equipo técnico de 30 diseñadoras y realizadores para darle vida a esta maquinaria compleja que cuenta con pantallas led y mapping, coreografías, canto, magia, efectos especiales y muchas sorpresas más”.

Oz: el secreto de Ciudad Esmeralda. Foto: S/d de autor, difusión

“Nos gustan mucho los autores y los cuentos clásicos. Venimos trabajando desde hace años en la reversión de estos cuentos que han trascendido los tiempos, dejando, generación tras generación, aprendizajes y mundos de fantasía que despertaron y siguen despertando nuestra imaginación. El desafío es enorme no solo por la cantidad de veces que se hicieron, sino también por la sobreexposición a pantallas que hay hoy en día. A la hora de pensar en nuestros proyectos tenemos en cuenta todos esos antecedentes y trabajamos en cada área para lograr un espectáculo que, aparte de contenido y reflexión, tenga un universo visual impactante, que sea una experiencia inmersiva y que el público se sienta parte de la historia”, describió Silvera.

La muñeca rota: una historia de amor. Foto: S/d de autor, difusión

En el Centro Cultural de España (Rincón 629), los sábados 19 y 26, a las 16.00, la compañía Títeres Cachiporra presentará el espectáculo La muñeca rota: una historia de amor, recomendada para niños mayores de 9 años. Con dramaturgia de Javier Peraza, narra la historia de Aguaclara y su muñeca Lunallena, que el público va descubriendo “gracias a la insistencia de Lunallena para que una Aguaclara ya adulta pueda desentrañar los recuerdos de su infancia”. La obra propone un abordaje de las guerras y sus consecuencias, en particular, para las infancias, en un presente en el que hay 50 conflictos armados. En este sentido, sostienen, “la utilización del teatro de animación ayuda a transitar esta dura historia desde una visión simbólica, sin perder la profundidad del tema”.

Música de locales y visitantes

La banda más popular de rock para las infancias, Ruperto Rocanrol, estará en la sala Héctor Tosar del Auditorio Nelly Goitiño del Sodre (18 de Julio 930) el 19, 20, 21 y 26 de setiembre con su espectáculo El Sapo Ruperto: una aventura musical. Las entradas se compran por Tickantel.

El power trio liderado por el escritor y músico Roy Berocay pondrá en escena un musical. “Cuando una extraña y aterradora criatura comienza a sembrar el miedo entre los habitantes de los alrededores del arroyo Solís Chico, Ruperto decide investigar el caso. En el camino descubrirá un oscuro plan del malvado señor Siniestro, que pondrá en riesgo no solo a sus amigos, sino también a muchos niños. Con ingenio, valentía y un gran sentido de la amistad, Ruperto deberá enfrentar peligros inesperados para impedir que el mal triunfe”. De este modo, la aventura y las situaciones disparatadas vuelven de la mano del personaje que revolucionó la literatura infantil y juvenil uruguaya en la década de los 90, siempre vigente y conquistando nuevos públicos.

En el teatro Metro (San José 1211) se presentará el emblemático grupo de música para las infancias santafesino Canticuénticos el sábado 26 y domingo 27 a las 17.30. Las entradas están a la venta por Redtickets.

Con una trayectoria que ya cumplió la mayoría de edad, hace 11 años que vienen asiduamente a Uruguay con sus conciertos. “Desde Santa Fe, en la región del litoral argentino, nos sentimos muy cerca de la idiosincrasia del pueblo uruguayo, de los tiempos tranquilos, del mate a toda hora, del encuentro y la charla. Y en estos años el vínculo con nuestro público se ha ido construyendo en ese territorio de quien sabe que hay cosas muy profundas que se comparten”, contó Ruth Hillar, una de las integrantes.

El año pasado publicaron su séptimo disco y sumaron también más de 20 libros desde que en 2009 sacaron Canticuénticos embrujados y fueron componiendo un repertorio que fusiona distintos ritmos latinoamericanos, con canciones como “Acá ta”, “El monstruo de la laguna”, “El mamboretá”, “A cocochito”, “Hay secretos”, y otras más nuevas, como “El pulpo cocinero” y “El lorito Teté”. “En los últimos años vemos, cada vez más, una necesidad enorme de contacto humano. Tanto en Montevideo como en otras ciudades y países, hay una búsqueda de formar comunidad alrededor de experiencias significativas, de elementos simbólicos que den sentido al mundo y a la vida. Y las canciones pueden convertirse en hoguera alrededor de la cual reunirse, y los conciertos pueden recordarnos que existían las tribus dentro de las cuales los seres humanos nos sentíamos protegidos y parte de un ‘nosotres’. La tecnología avanza muy rápido, pero los seres humanos seguimos necesitando una voz humana que nos arrulle para dormir o nos lleve a recorrer otros mundos de la mano de un cuento o una canción”, comentó Hillar.

Talleres y más

El Museo Torres García (Sarandí 683) abrirá sus puertas en vacaciones con talleres para niñas y niños a partir de 5 años, con reserva e información por el 098 743 266. El lunes 21 será el turno de Hacé tu juguete, a las 15.00, en el que, con inspiración en los juguetes en madera hechos por Joaquín Torres García, quienes concurran crearán los propios. El miércoles 23, se desarrollará la creatividad con el barro como material, una técnica muy utilizada en el Taller Torres García. El jueves 24, por último, en Pinceles y colores el foco se pondrá en la pintura.

Además, el martes 22 a las 15.00, en conjunto con los museos Gurvich y Figari, se invita a la plaza Matriz para hacer collages postales con mensajes de primavera. Las postales se enviarán a diferentes puntos del país con el apoyo del Correo Uruguayo, por lo que deben traer la dirección exacta del destinatario. La actividad no tiene costo ni requiere inscripción previa; se suspende si llueve.

El Museo de Arte Precolombino e Indígena (25 de Mayo 279) ofrece una serie de talleres para niñas y niños durante las vacaciones, del lunes 21 al viernes 25. Por más información e inscripción previa se puede llamar al 2916 9360 de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 o escribir a [email protected].

Se ofrecerá el taller de arqueología En busca del pasado el martes 22 y el jueves 24 de 11.00 y 15.00 y el viernes 25 a las 11.00; taller de máscaras latinoamericanas, inspirado en la exposición, el miércoles 23 a las 11.00 y el viernes 25 a las 11.00 y las 15.00; el taller de cerámica indígena Pájaros de barro el martes 22 y jueves 24 a las 11.00 y el miércoles 23 y viernes 25 a las 15.00; el taller de textiles indígenas Hilos, lanas y colores el lunes 21 a las 11.00 y las 15.00; el taller de arte urbano Creá tu primer graffiti con Min8 el martes 22 y jueves 24 a las 15.00; y Por los mundos de Toto el Gliptodonte el lunes 21 y miércoles 23 a las 11.00 y 15.00.

La Biblioteca Nacional abrirá sus puertas con una serie de experiencias para adolescentes, una invitación para descubrir el espacio desde la creación y la vivencia. Las actividades, de 15.00 a 17.30, son gratuitas y se requiere inscripción en www.bibna.gub.uy. El martes 22, Alejandro Planeta Tejera convoca a Todo se transforma, en la que a partir de restos, descartes y estructuras explorarán “el ensamblaje y la transformación de materiales para crear nuevas obras”. El miércoles 23 será el turno de Dani Beracochea con Memoria visual, en la que se interrogarán acerca de qué es el tiempo y cómo capturarlo. El jueves 24, Magela Ferrero estará a cargo de En todas direcciones, con “derivas” por el edificio, para intentar “definir el lugar o los lugares a los que sentimos pertenecer”. El viernes 25, Paula Goncalves estará con Cápsula de tiempo, en el que, “a través de la fototransferencia y la creación de un archivo portátil, exploraremos distintas formas de conservar fragmentos de nuestra experiencia”.