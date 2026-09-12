Llega la séptima edición del Festival Internacional de Circo

Cada dos años, la Asociación Civil Circo El Picadero, compañía con más de dos décadas de trabajo en las artes circenses en Uruguay, organiza el Festival Internacional de Circo (FIC), que convoca a toda la comunidad circense con una propuesta que incluye tanto espectáculos como eventos de formación y talleres, con la consigna: “Un festival que circula, forma y profesionaliza”. A las actividades que nuclean a los distintos colectivos de artistas se suma una amplia oferta de espectáculos para todas las edades, distribuidos en salas y espacios de toda la ciudad, desde el Solís hasta parques y plazas.

Consultados sobre la curaduría de las obras que forman parte del FIC, dijeron: “El proceso de selección comenzó con la convocatoria a compañías internacionales que lanzamos en 2025. Por otra parte, y teniendo en cuenta los ritmos de producción locales, para las compañías nacionales lanzamos una convocatoria a principios de este año. La curaduría estuvo a cargo de un comité conformado por la producción del FIC y referentes de la comunidad del circo de Uruguay. Siempre implica el desafío de dar espacio al rango más amplio posible de expresiones de lo circense y, al mismo tiempo, ajustar las expectativas a las posibilidades reales. Las propuestas circenses tienen muchas especificidades técnicas que requieren un gran trabajo de preproducción y mucho conocimiento aplicado para encontrar las maneras de viabilizar montajes complejos con recursos limitados”.

Por todo Montevideo

Con una cartelera amplia y variada, el FIC se propone aportar al fortalecimiento del circo como campo artístico, con énfasis en la descentralización y la accesibilidad. Serán 11 días en los que habrá 18 espectáculos de cinco países, distribuidos en diez salas y 31 funciones. “La mayoría de las propuestas del festival son para toda la familia. El circo tiene la virtud de convocar a todas las edades, generando interés genuino en cada franja. Recomendamos que vengan a la carpa que estará armada en El Picadero y, por supuesto, a las jornadas en espacios públicos como el Centro Cultural Terminal Goes el jueves 17, el Espacio Feminista Las Pioneras el domingo 20, la plaza Huelga General el sábado 26 y el cierre en el parque Capurro, el domingo 27”, recomendaron. Va acá una selección, pero la programación completa se puede consultar en la web del FIC.

Por ejemplo, la compañía española Express presentará Inkógnito el viernes 25 a las 16.00, en el Centro Cultural de España (Rincón 629), el sábado 26 a las 17.00 en la plaza Huelga General (8 de Octubre y José Belloni) y el domingo 27 a las 16.00 en el parque Capurro. En los dos primeros la entrada es libre y gratuita, en el tercero es a la gorra. “Detectives sin demasiadas dotes de investigación despliegan un sinfín de habilidades en un continuo paso de un absurdo a otro. Dos gabardinas, una flecha, un caballo, tango en suspensión capilar, muchos accidentes, malabares y una piñata. De principio a fin, Inkógnito te hace participar en sus juegos camuflados, con los que no sabrás si contener el aliento o la risa”.

También a la gorra, los argentinos de Rumba presentarán Nostalgia en El Picadero (Uruguayana 3836), el viernes 25 en doble función a las 15.00 y a las 17.00, y el sábado 27 en el parque Capurro a las 14.30. “Espectáculo que a través del humor, las acrobacias y la manipulación de objetos nos conecta con la añoranza por los recuerdos del pasado. Dos personajes que se metamorfosean y dan vida a formidables singularidades para contarnos sus historias: una actriz melodramática, un cowboy del Lejano Oeste, dos absurdos bailarines, criaturas extrañas que interactúan entre lo real e irreal. Un espectáculo que juega con lo visual, lo mágico y lo atractivo”.

Sus compatriotas de la compañía La Margen estarán con Nasdrovia! el jueves 17 a las 18.00 en el Centro Cultural Terminal Goes (General Flores y Domingo Aramburú), el sábado a las 18.00 en el Centro Cultural Artesano y el domingo 19 a las 16.00 en el Espacio Feminista Las Pioneras. En el Artesano la entrada es libre y gratuita, en los otros dos espacios es a la gorra. “Dos peculiares personajes atravesados por el absurdo e infinitas destrezas realizan en el escenario un show atractivo, riesgoso y delirante, con un único fin: ser amados por el público e irse envueltos en aplausos. Cuchillos que no cortan, cacerolas vacías, flores como plato principal y un brindis imposible serán los ingredientes fundamentales de este menú de sucesos desequilibrados y despampanantes”. Además, el domingo 20 a las 15.00 en Las Pioneras va a estar la compañía Va Caer Circo con Estación, espectáculo a la gorra.

Foto: S/d de autor, difusión

El francés Fabrizio Roselli presentará Bakéké el viernes 18 a las 19.00 en la sala Lazaroff (Intercambiador Belloni), el martes 22 a las 16.00 en el Centro Cultural de España (en ambos casos con entrada libre y gratuita) y el miércoles 23 a las 19.00 en El Picadero, a la gorra. Se trata de un espectáculo de payaso y manipulación de objetos (cubos de plástico), un espectáculo sin palabras, basado completamente en la manipulación, la interacción y el juego físico. Su compatriota Juan Ignacio Tulla, el sábado 19 a las 19.00 en la sala Lazaroff, para mayores de 6 años y con entrada libre y gratuita, presentará Instante, espectáculo de danza que parte de la premisa de que todas las danzas tienen un hilo conductor: son circulares.

Los locales de Circo Tranzat estarán el miércoles 23 a las 17.00 en El Picadero, a la gorra, con Desencajando. “¿Qué puede salir mal? Todo. Entre cajas, objetos extrañamente embalados y un desorden coreografiado, estos personajes atraviesan un día tan absurdo como extraordinario. Con malabares, acrobacia, cuerda, hula hula, verticales y humor, la obra despliega un universo donde cada movimiento es una sorpresa. Una comedia física sin sentido, una coreografía del desorden que revela lo extraordinario en lo cotidiano y qué tan alto podemos llegar si trabajamos en equipo”, resumen.

Y en el Solís también

La sala Zavala Muniz del teatro Solís también será sede de algunos de los espectáculos del FIC, con entradas en venta por Tickantel. El martes 22 y el miércoles 23 de setiembre a las 20.30 la argentina Sofía Galliano presentará Velar la noche, recomendada para público de más de 12 años. Es un biodrama que parte del linaje femenino de Sofía Galliano y universaliza la pregunta sobre lo que heredamos y que, mediante un lenguaje absurdo, poético y tragicómico, cruza la danza, el teatro físico y el circo lleno de imágenes y potencia.

El jueves 24, a la misma hora y para todo público, La Margen estará con Propiedad privada: una farsa sostenida, una obra de teatro físico y circo contemporáneo caracterizada por su dinamismo y la multiplicidad de lenguajes, que incluyen la acrobacia aérea, la poesía, la manipulación de elementos y los malabares.

El viernes 25, en idéntico horario, los locales de Plataforma Clo presentarán De la memoria a la telepatía, también para adolescentes y adultos. Se trata de una conferencia performática de circo expandido que definen como “un tejido de tecnologías ancestrales y actuales, parentescos multiespecie y poéticas transfronterizas entre Uruguay, Perú, Brasil y Cataluña en la celebración por los diez años” de la compañía.

Por último, el sábado 26, también a las 20.30 y para público mayor de 12 años, la compañía uruguaya Punto de Fuga presentará la performance de danza aérea Capas. “Seis mujeres en escena se desplazan e interactúan entre sí, con el público y con el espacio arquitectónico, transformándolo en un territorio compartido”, y valiéndose de software interactivo “construyen una trama de sostén, de encuentro, de imaginación de otros mundos posibles”.