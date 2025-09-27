Un desperfecto en un caño del Ateneo de Montevideo afectó gravemente las instalaciones del Teatro Circular de Montevideo, ubicado en ese recinto, frente a la plaza Cagancha.

“Techo y piso del hall, nuestra sala uno, piso, parrilla de luces, las luminarias estropeadas. La misma situación en nuestro depósito de vestuario”, comunicó la institución en redes sociales este sábado, y sostuvo que “es imposible calcular los costos de reparación y los tiempos de la misma en estos momentos”.

Paola Venditto, directora del Teatro Circular, explicó a la diaria que hubo gente en el lugar hasta las 22.00 del jueves y que, al abrir el viernes alrededor de las 16.00, se encontraron con la sala completamente inundada. Hasta este sábado, la gotera continuaba: “No llovía adentro, pero seguía goteando”, señaló, por lo que no se ha encendido la llave general. Aún no saben exactamente cuál fue el conducto que se dañó ni dónde ocurrió, pero calculan que se trató de “un caño de dimensiones importantes, para que haya provocado ese destrozo”.

De acuerdo a Venditto, nadie del Ateneo “se ha presentado” para ver qué fue lo que sucedió, pese a que “es el caño de ellos”.

“Cerraron, por supuesto, la llave, y sabemos que están encargándose de solucionar eso, pero a ver lo que pasaba en nuestras salas, la verdad que no vino nadie, ni siquiera nos han llamado”, dijo Venditto, quien acotó que es un edificio muy viejo y han ocurrido otros accidentes, “pero nada tan grave como esto”.

Robert Moré, actor del elenco estable del Circular, escribió en Instagram: “Nos duele sobremanera la ausencia de los responsables de este hecho: el Ateneo de Montevideo. Ni una sola autoridad se ha hecho presente, ni siquiera piensan en cómo solucionar y reparar esto que es de su propiedad”.

la diaria intentó comunicarse con un representante de la Comisión Directiva del Ateneo, pero este declinó hacer declaraciones. En diálogo con El País, explicaron que “se rompió un caño y eso produjo que cayera agua para el teatro, pero se arregló ayer mismo”, y aseguraron que el lunes se comunicarán con la directiva del Circular “para cuantificar los daños”.

La Sala Uno sufrió los daños más preocupantes: la parrilla de luces, el escenario, la zona de butacas y el lugar donde guardan el vestuario. Las funciones de la obra Canción del primer deseo en esa sala fueron suspendidas hasta nuevo aviso, mientras que la Sala Dos funciona con normalidad.

Inundación en el teatro Circular. Foto: Hugo de León

La directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, informó en X que han estado en contacto con los integrantes del teatro y del Ateneo. “Nos pusimos a disposición para brindar apoyo inmediato, junto al Instituto Nacional de Artes Escénicas y su coordinador Gustavo Zidan. En coordinación con la directora de Cultura de Montevideo, Débora Quiring, nos haremos presentes en los próximos días”, expresó. En diálogo con la diaria, Vidal destacó que los tres niveles de gobierno –la direccion nacional, el departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM) y el Municipio B– tomaron contacto con las autoridades del teatro y del Ateneo, y “que está la voluntad de, una vez que se avance, poder colaborar con estas instituciones”.

Venditto reconoció que las autoridades, tanto del Ministerio de Educación y Cultura como de la IM, “se comunicaron enseguida con nosotros” para ofrecer apoyo y ayuda en algunas cuestiones concretas. Sostuvo que está la posibilidad de trasladar el vestuario a otro lugar o reprogramar espectáculos en alguna sala de otro teatro. Además, señaló que dentro de dos semanas estaba previsto que el teatro albergara un espectáculo del programa de Fortalecimiento de las Artes, por lo que urge encontrar una solución. Vidal señaló que, a medida que el teatro evalúe cuáles son las necesidades, “vamos a ir viendo cómo colaborar desde los distintos lugares”.