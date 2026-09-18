Con su disco inspirado en el candombe, Jorge Drexler recibió ocho nominaciones a los Latin Grammy

Con un ocho dorado e inflado, de los que se ponen detrás de una torta de cumpleaños, el cantautor uruguayo Jorge Drexler celebró la más reciente de las noticias relacionadas con su último disco, Taracá, como puede observarse en uno de sus posteos de Instagram.

El autor de “Todo se transforma” y ganador del Oscar por “Al otro lado del río” es un viejo conocido de este evento: ya le pertenecen 17 Latin Grammy, entre ellos los obtenidos por su anterior LP, Tinta y tiempo, editado en 2022.

“Hoy de a poco fui dándome cuenta de lo que pasó ayer: un disco chiquito, hecho artesanalmente alrededor de la música uruguaya (un paisito de tres millones y algo de habitantes) con un equipo jovencísimo (uno de sus productores tenía en ese momento 21 años…) y por fuera de las grandes autopistas mediáticas, obtuvo ocho nominaciones”, escribió Drexler.

Agradeció a todo su equipo de trabajo y definió este destaque como “un hecho absolutamente inusual y desproporcionado” que lo llena de sorpresa y alegría.

En la edición 27 de los Latin Grammy, el decimoquinto disco del artista oriental, Taracá, está nominado en las categorías Álbum del año y Mejor álbum de cantautor. Sus técnicos, Carles Campi Campón y Fred Kevorkian, fueron valorados entre los más notables en el rubro Mejor ingeniería de grabación. “Me obsesioné mucho, intenté verlo desde diferentes ángulos, estudié su historia y, sobre todo, dejé hablar a los que saben. Diego Paredes [tambor piano], Claudio Martínez [repique], Darío Terán [chico] y los demás integrantes que se sumaron, como Ferna Núñez, el hijo del Lobo, y Camilo Núñez, el nieto del Lobo, vinieron acá [al estudio], pusimos un micrófono, una cámara y les preguntamos: ¿cómo lo ven ustedes?, ¿qué es el candombe?, ¿qué tiene que hacer cada tambor?, ¿qué rol tiene la clave?, ¿cuál es el rol social del candombe?”, había contado el compositor a la diaria sobre su abordaje del candombe para la elaboración del disco.

Por su parte, su colega Facundo Balta también fue reconocido y tendrá una chance de llevarse un premio en la categoría Mejor canción de raíces, por su aporte en la canción “El tambor chico”, que compuso junto a Drexler. Lo mismo sucede con Carlos Casacuberta, en Mejor canción alternativa, por su colaboración compositiva en “Ante la duda, bailá”, y el productor Tadu Vázquez, por su trabajo general en el disco y en la canción “¿Cómo se ama?”.

Entre los uruguayos nominados también figuran Nicolás Fervenza, en el apartado Mejor diseño de empaque, por Florece en el caos, de No Te Va Gustar, y Julieta Rada, por su disco Candombe, en la categoría Mejor álbum folclórico.