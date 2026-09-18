La censura que provoca una pelea de millones de dólares en donaciones: el suceso menos pensado de Ed Sheeran

El cantante británico se encuentra envuelto en una polémica de alcance mundial tras la salida de su gira de su colega Macklemore por sus expresiones a favor de Palestina.

Para explicar cómo fue que Ed Sheeran se quedó girando solo como un trompo bastaría con mencionar el contenido de una sola hoja de su agenda, si no fuera porque su decisión, como diría el youtuber Vasco para Todos, “desató un escándalo de proporciones bíblicas”, que sigue sumando episodios con el correr de las horas.

Todo comenzó el 4 de setiembre, mucho antes de la explosión mediática del hecho en cuestión, durante una fecha del Loop Tour, que podría haber pasado como una más en la carrera del popular artista británico de música pop-rock Ed Sheeran.

Todavía faltaba un buen rato para su actuación estelar en la ciudad de Nueva Jersey cuando uno de los teloneros habituales del ídolo colorado, el rapero estadounidense Benjamin Hammond Haggerty, más conocido como Macklemore, detuvo un momento la música y dijo: “Una de las razones por las que me uní a este tour fue para estar aquí de pie, en estadios y ciudades a lo largo de Estados Unidos, y decir dos palabras que siento muy cerca de mi corazón: Palestina libre”. No era la primera vez que Macklemore pronunciaba esas palabras, y existen registros de al menos dos años en los que el cantante de hip hop se expresaba en ese mismo sentido, con expresiones en contra del conflicto en Gaza y Cisjordania. De hecho, repitió su discurso en el siguiente concierto del tour.

Dos días después el Consejo Israelí Americano (IAC, en inglés), “una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que busca fortalecer la identidad israelí y judía”, lanzó una petición pública para que Sheeran bajara de su gira a Macklemore. “Ed Sheeran, no permitas que tu escenario se utilice para dividir a la gente o difundir propaganda política unilateral”, postearon en sus redes sociales, con el argumento de que “Macklemore aprovechó su actuación de apertura para difundir un mensaje político unilateral” y que “la libertad de expresión no otorga a nadie el derecho de convertir el escenario de otra persona en una plataforma para la propaganda política”.

Tras el comunicado del IAC, Macklemore expresó en sus redes: “Que todos los humanos sean tratados por igual no debería ser controversial”.

Sin embargo, el asunto creció exactamente en esa dirección. La organización StopAntisemitism señaló que la presentación de Macklemore no era otra cosa que propaganda contra Israel y pidió que Sheeran se disculpara y devolviera el dinero de las entradas. La cantante estadounidense Pink compartió una de esas publicaciones y la acompañó con la palabra “horrible”. Luego explicó que su posición era más compleja y dijo que los palestinos merecían “un futuro que respete su humanidad y sus aspiraciones”, aunque no dejó de expresar su malestar con la manera en que Macklemore había mezclado la política con la música.

El colorado al escenario

El lunes 14 la discusión escaló en las dimensiones de la viralidad, cuando Macklemore anunció que había quedado excluido de las fechas restantes de la gira estadounidense de Sheeran. De inmediato, la noticia provocó un efecto dominó en la interna de los músicos que acompañan al británico.

El primero en pronunciarse a favor del rapero fue Finneas, hermano y socio musical de Billie Eilish, y anunció que se bajaba del tour, con el objetivo de defender la posibilidad de que los artistas hablen cuando consideran que otras personas están siendo oprimidas. También desertaron de la gira los músicos Aaron Rowe y Lukas Graham, y la banda irlandesa Beoga, cuyos miembros declararon que su pueblo “sabía demasiado de exclusión y represión”, como para permanecer al margen de un episodio en el que Macklemore “había quedado silenciado”.

La solidaridad también comenzó a aparecer por fuera del grupo de músicos directamente involucrados. Hayley Williams, excantante de Paramore, incluyó en la música que sonó antes de su concierto en Forest Hills temas de Macklemore y de otros artistas que habían abandonado la gira.

Roger Waters criticó con dureza a Sheeran, a quien calificó de “imbécil” y “cobarde” en un video subido a sus redes, y el cantante Billy Bragg declaró: “Si yo fuera Ed Sheeran, me tragaría el orgullo y cancelaría la gira”.

Los británicos de Massive Attack expresaron en un comunicado que “ningún artista debería tolerar la censura de otro artista, por muchos millones de dólares que haya en juego” y se solidarizaron con “todos los artistas que arriesgan sus carreras en defensa de los derechos del pueblo palestino y contra la ocupación ilegal, el apartheid, los crímenes de guerra y el genocidio en curso perpetrados por el Estado de Israel”.

Tras la lluvia de críticas directas a Sheeran, el ídolo habló y se desmarcó del asunto. “La salida de sacar a Macklemore de la gira fue una decisión del promotor, no mía”, dijo, apuntando a Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium y de los New England Patriots, a donde se llevarían a cabo los próximos conciertos de la gira.

Una pelea de millones

El capítulo más reciente de esta historia tiene solo unas horas. Este miércoles, Macklemore anunció que donará un millón de dólares –todo el dinero que obtuvo por sus dos actuaciones en la gira de Sheeran– a seis organizaciones que trabajan con la población palestina: Palestinian Children’s Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestine, UNRWA y Anera. El rapero dijo que el gesto era su manera de devolver la conversación al lugar más oportuno: “la situación de los palestinos”. Y desafió a Robert Kraft a igualar su donación.

Kraft involucró a Sheeran en el tema y sostuvo que el ídolo juvenil lo había llamado antes de que Macklemore hiciera público su desafío, para que se comprometiera con dos millones de dólares “para ayudar a combatir la crisis humanitaria en la región”. El empresario del fútbol americano no aclaró qué organizaciones iban a recibir ese dinero y tampoco se sabe con certeza que hayan sido donados, según informó la cadena estadounidense de noticias ABC.