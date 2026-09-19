Día Mateo: saludenló

Fue un 19 de setiembre –de 1940– que Eduardo Mateo vino a este mundo –y lo dejó el 16 de mayo de 1990–, por eso, este sábado desde las 21.00 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Alejo Rossell y Rius y Capitán Videla) se realizará la primera edición del Día Mateo, un homenaje al legendario músico uruguayo, que tendrá de todo, empezando, por supuesto, por artistas en vivo.

En esta edición se presentarán Estela Magnone, Santiago Moraes (Argentina), Juana Buscaglia y Pascual Márquez, con un repertorio de canciones de Mateo y también con composiciones propias, “generando un diálogo entre la obra de Mateo y los universos musicales de quienes hoy continúan creando desde su influencia”, según se anuncia. “La propuesta busca así poner en circulación distintas formas de escuchar y transformar una obra que sigue siendo fuente de inspiración para nuevas generaciones”, se agrega en la gacetilla de prensa.

Magnone subraya que la música de Mateo comenzó a estar más presente luego de su muerte, y es atemporal, “de gran creatividad, de gran originalidad y fineza”, por eso “seguirá perdurando por los siglos de los siglos”. La cantante y compositora destaca que para ella homenajear a Mateo es un poco encontrarse con él, como cuando hacían música juntos. Magnone va a interpretar “Siestas de Mar de Fondo”, una canción que Mateo compuso cuando vivía en una pensión frente al Club Mar de Fondo, que le dio el título al disco que ella publicó en 2019, en el que musicalizó todas las letras que Mateo le fue dando a lo largo de los años.

Este homenaje atraviesa a varias generaciones. La prueba está en la participación de Juana Buscaglia, hija del músico Martín Buscaglia y nieta del multifacético Horacio Corto Buscaglia –fallecido en 2006–, quien compuso varias canciones con Mateo, y quizás la más emblemática sea “Príncipe azul”. Juana Buscaglia dice que para ella la música de Mateo “es importante siempre” y “su magia y su atemporalidad se renuevan todo el tiempo”. Además, interpretará una canción que su abuelo había compuesto con Mateo e iba a ser parte de un disco que estaban armando ambos pero que nunca se llegó a editar.

En el evento, además de la música en vivo, habrá otras formas en las que se materializará Mateo. Por ejemplo, el sello discográfico Little Butterfly Records tendrá en venta su colección de vinilos de Mateo –además, se podrá conseguir álbumes de los artistas invitados–. También estará presente la editorial Estuario con la colección Discos, en particular, los libros referidos a algunos de los álbumes más populares del legendario cantautor, como Mateo solo bien se lame.

Día Mateo, homenaje a Eduardo Mateo, este sábado a las 21.00 en Sociedad Urbana Villa Dolores. Entradas por Redtickets a $ 800.

Florencia Núñez en Colonia

La cantautora rochense Florencia Núñez sigue presentándose a lo largo y ancho del país en el marco de la gira de festejo de sus 15 años de carrera musical (Década y media tour). El domingo a las 19.30 la cita será en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia (Rivadavia y Virrey Ceballos). Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 700.

Franny Glass en La Cretina

El proyecto de casi la mayor parte de la carrera de Gonzalo Deniz, Franny Glass, con el que volvió hace poco tiempo –luego de lanzar un disco bajo su nombre verdadero–, se presentará el domingo a las 21.00 en La Cretina (Soriano y Carlos Quijano). Luego del toque, Martín Buscaglia se despachará con un set musical como DJ. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 600.

El Club de Tobi en El Pinar

El cuarteto de cuerdas uruguayo El Club de Tobi, que interpreta un repertorio popular junto con composiciones propias, se presentará este sábado a las 21.00 en Casa Babilonia, en El Pinar (Costa Rica y República Dominicana). Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 440.

Tan Biónica en el Antel Arena

La banda argentina Tan Biónica sigue presentando su último disco, El regreso, editado a fines de 2025. Este sábado y domingo el grupo liderado por Chano tocará en el Antel Arena, siempre a las 21.00. Quedan pocas entradas, desde $ 2.600, por Tickantel.

Tributo a Nirvana en Live Era

A pocos días de cumplirse 35 años de la publicación de Nevermind, el disco que le abrió las puertas del mundo a Nirvana, este sábado a las 20.00 en Live Era (Uruguay y Río Branco) se presentará Seattle Supersonics, grupo argentino que homenajea a la banda de Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 1.080.

El Catering en el Sodre

La banda uruguaya El Catering festeja sus 20 años este sábado a las 21.00 en la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 600.