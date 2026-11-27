Artigas, protector de los pueblos libres no es una película perdida, pero sí es una película opacada. Filmada en el marco de los homenajes por el centenario de la muerte de José Artigas en 1950, ha tenido proyecciones en ocasiones especiales e incluso una edición en VHS. Sin embargo, el hallazgo fortuito de un estudiante de Patrimonio Documental la convirtió en el centro de un proyecto colectivo de estudiantes de la Especialización y Maestría en Patrimonio Documental de la Facultad de Información y Comunicación (FIC, Udelar). La investigación tendrá un hito este viernes cuando se exhiba una copia digitalizada del documental y se compartan con el público las experiencias del trabajo.

Juan José Bulmini fue el estudiante que en su habitual recorrida de ferias en busca de material audiovisual se topó con la obra dirigida por el italiano Enrico Gras. “Coincidió con el momento en que nosotros, como grupo, como cohorte de maestría, comenzábamos con las prácticas dentro del laboratorio en donde ocurren las primeras instancias de contacto con materiales y con procesos de limpieza y digitalización”, cuenta a la diaria Anaclara Peluffo, otra de las estudiantes. “Colectivamente decidimos tomar esta película, que era un hallazgo para nosotros, como proyecto grupal. Y terminamos en la digitalización y la presentación”.

Lata encontrada en la feria de Larravide. Foto: Carlos Pereyra, difusión

Los tiempos fueron cortos. Las latas que tenían el nombre del documental escrito con resaltador fluorescente aparecieron en la feria de Larravide a fines de setiembre. Ese mismo día fueron a buscarlas y también otras que resultaron ser videos de UTU de los años 60. “Son actividades filmadas de las diferentes carreras que hacían”, explica Jaime Vázquez, del equipo del Laboratorio de Tecnologías para la Preservación Audiovisual (LAPA, FIC).

Lo que más les llamó la atención fue la obra de Gras sobre Artigas, que, al igual que las otras filmaciones, era una reducción de 35 mm a 16 mm, realizada con el probable objetivo de proyectarla en centros educativos. “Como es una reducción, la copia tiene un montón de problemas en la realización que a nosotros nos trajeron desafíos técnicos a nivel de qué tecnologías era mejor usar, cuál era la mejor manera de hacer la captura, cómo estabilizarla. Por ejemplo, los cuadros en varias ocasiones se superponen: de un frame al siguiente tienen la mitad del cuadro sobre el otro. Eso nos hizo tomar decisiones en torno a lo que queríamos llegar a presentar este 27”, detalla Peluffo, y aclara: “No necesariamente tiene que ser el producto final de este trabajo de investigación; asumo que, por los intereses de todos, el trabajo va a continuar con la búsqueda de más copias”.

“Dentro de los problemas están los deterioros orgánicos de una cinta que no sabemos dónde estaba, que terminó en una feria, que, a pesar de que la etiqueta no está deteriorada, no sabemos dónde estuvo, que tiene rayones, que tiene resquebrajamientos. Y después, cosas propias de la copia que tienen que ver también con la luminancia de esos fotogramas”, agrega Peluffo.

Servicio de limpieza integral

Isabel Wschebor, docente e integrante del LAPA, explica que el proceso tuvo dificultades. “La primera es la etapa de trabajo sobre la copia en fílmico propiamente dicha. Estaba muy embadurnada de vaselina, ya que se les ponía mucha vaselina a las películas para proyectarlas. Hubo que limpiarla fotograma a fotograma con la moviola”, dice en referencia al método manual, que formó parte de las prácticas del posgrado.

“Como docente, fue muy lindo ver cómo cada uno colaboraba en la cadena de saberes y de vocaciones de la preservación audiovisual. Compañeras que estaban muchísimo más implicadas con cada uno de los empalmes de la película, ver si el scotch estaba deteriorado, sacarlo, volverlo a poner, tener la modalidad para hacerlo con paciencia. Esa fue una etapa y hay un grupo que se siente identificado con ese proceso. El 27 vamos a ver bien cómo cada pequeña vocación que surge de este proceso generó microidentidades adentro del grupo. Después están los intelectuales que hicieron toda la investigación de contexto. Hay de todo en esto”, agrega Wschebor.

Orestes Kyrigiakis, otro de los estudiantes, aporta contexto sobre Artigas, protector de los pueblos libres. “Guillermo Zapiola, en La historia no oficial del cine uruguayo (1898-2002), dice que era la mejor película hecha en Uruguay hasta ese momento. Y hay otros datos de naturaleza primaria: por ejemplo, participó en la Biennale de Venecia de 1951 y ganó una mención especial. Al año siguiente fue proyectada y premiada como mejor argumento en Karlovy Vary, en Checoslovaquia”. En esa edición del Festival de Venecia el premio mayor sería para Rashomon, de Akira Kurosawa.

“A partir de este hallazgo se dispararon las consultas a la Biennale, al Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, a ver si tenían una copia, que efectivamente la tienen, pero tenemos que ver en qué estado está”, suma Carlos Pereyra, otro de los estudiantes que rastrearon información de la obra. También hay copias en el archivo de Cinemateca Uruguaya.

“Venecia tiene material documental, hay fotos de Enrico Gras y de la delegación que fue hasta ahí. Además, queríamos saber qué decía la mención, y no apareció todavía porque justo el archivo se está mudando”, apunta. Un amigo de Kyrigiakis irá a Venecia a ver el material en vivo cuando consigan turno, mientras que esperan averiguar en la Cineteca di Bologna si fue a parar allí la copia en 35 mm que se exhibió en el festival.

Otro dato primario es que las Fuerzas Armadas, como productores de la película, tenían el propósito de estrenarla en salas de todo el país. La filmación tuvo aportes de las tres productoras de noticiarios: Emelco, Uruguay al Día y Cufe; y contó con figuras destacadas detrás de cámaras, como Ferruccio Musitelli y Eugenio Hinz.

Isabel Wschebor y Orestes Kyrigiakis. Foto: Carlos Pereyra, difusión

Pasamos tus 16 mm a DVD

Retomando el orden del proceso de preservación, la copia del documental se digitalizó en un escáner inglés que fue reconvertido. “Era el tipo de máquina que utilizaban en la BBC cuando tenían que proyectar fílmico. Emitían en un aparato como este, que hace años en la Udelar le sustituimos parte del dispositivo”, explica Vázquez. “Le pusimos una cámara. La película pasa y la vamos registrando. Tenés el cuadro grande y después lo recortás, los ponés todos uno atrás del otro a 24 cuadros por segundo y tenés cine”.

El resultado son miles de fotogramas que quedan en la computadora. “47.861”, apunta Mariana Rodríguez, quien junto con Peluffo es becaria en el LAPA, además de cursar la maestría. Toda la película, fotografiada en alta definición, pesa alrededor de medio terabyte, o unos 500 gigabytes.

“Un montón de información”, acota Peluffo. “El proceso de digitalización se habrá hecho en una o dos semanas. Bastante rápido, porque en realidad lo que hacemos es una tirada de 1.000 fotogramas, revisamos, limpiamos, porque la película libera partículas que afectan el producto final. Después pasa por un proceso de estabilización con un software que hicieron entre Jaime y Juan Monce. Aparte de que el LAPA realiza sus propias tecnologías, va hasta el proceso de finalizar la película”. El programa, se apuran en aclarar, es de código abierto.

Jaime Vázquez.

La reducción también había hecho mella en el sonido, que tuvo que tomarse de la copia en VHS que en su momento hizo circular Brecha, pero esto trajo nuevos inconvenientes. “El VHS era telecinado, que se hace poniendo el rollo en un proyector y grabando lo proyectado. Los proyectores no son tan exactos como una película compilada por una computadora; el proyector se desfasa. Y todo era en 25 fotogramas por segundo, entonces se tuvo que hacer un trabajo de ajuste de cada una de las partes, identificando dónde se ponía más lento el proyector y dónde más rápido”, explica Kyrigiakis.

Kyrigiakis enumera las etapas de ese proceso de recuperación: “La limpieza, la digitalización, la estabilización, la compilación del sonido y después la compilación de la copia. En nuestro caso tuvimos que hacer dos copias: una copia de preservación que se va a quedar, y una copia para proyectar en la que tuvimos que intervenir mínimamente, usando una metodología científica. No es que tiramos el video en alta en un programa comercial que toma decisiones con base en lo estéticamente bello y te dice ‘esto lo subo un poco’ o hace máscaras automáticas. Todo se hizo manualmente para tener un control sobre el proceso”.

“Se guarda el máster de preservación que mencionaba Orestes”, interviene Peluffo. “Es un máster codificado en alta calidad, en un códec que no comprima los materiales, que sea estable a lo largo del tiempo y que no exija un software específico para acceder. A partir de esa copia estabilizada hicimos una leve corrección de color con base en los criterios de proyección que queremos tener al momento de exhibirlo. La idea es que lo pueda ver todo el mundo y que sea una experiencia cinematográfica amigable”, agrega.

Hubo un debate sobre si proyectarla con el frame entero o solamente la ventana que ocupaba la foto. “Para eso también tuvimos una reunión entre todos y tomamos esas decisiones orientadas a cuál va a ser la copia que finalmente circule, que se suba al Omeka y sea accesible para todo el público”, dice en referencia a su repositorio de archivos en línea.

Kyrigiakis agrega: “Esta película está en una categoría particular dentro de los archivos porque no es una película perdida. Cuando sabemos que una película perdida estamos buscando verla, obtiene cierta importancia. Esta película es una película opacada, que es peor. Porque se trata de una película que pensamos que la tenemos, y que la tenemos en buena calidad, pero con esa lógica podría ser que nunca la busquemos, que nunca la digitalicemos y que sea mucho más difícil de sacar a la luz”.

Wschebor concluye que este trabajo es una muestra clara de que lo patrimonial se construye: “Ojalá todas estas imágenes que recuperaron ayuden a que esto que están haciendo con inteligencia artificial [IA] arroje algunas imágenes de la época un poco menos atravesadas por la estética de los cowboys. No negamos la existencia de la IA, pero desde el punto de vista de qué imágenes recuperamos del pasado y cómo las mostramos, ojalá estos 47.800 y pico de fotogramas aporten un acervo de información para que esas imágenes del pasado artiguista que se están construyendo con IA tengan una conexión un poquito más amigable con la documentación histórica”.