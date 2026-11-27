Es posible que el gran público la haya descubierto hace relativamente poco, pero los colegas de Lorena Vega celebran que por fin haya entrado en el foco gracias al personaje de la psicóloga en la serie Envidiosa, un reconocimiento popular que además consigue iluminar el resto de lo que hace, que no es poco ni es pasajero.

“Eso es lo que más me da satisfacción”, dice. “En el momento en que lo esperaba, con 30 años, ponele, no sucedió, pero para mí es lógico y agradezco que haya sucedido ahora y no antes. Hay mucha gente que lo festeja con una especie de justicia o de revancha y me encanta, pero es más algo que sienten los demás. Yo, por supuesto, estoy contenta, pero no lo habito diciendo ‘Ah, ¿vieron?’. Me gustó que haya llegado en un momento en que me agarró distraída, no pendiente”, aclara.

Los proyectos en los que se involucra esta actriz, dramaturga y directora argentina suelen acompañarla varias temporadas. En ese “repertorio Vega” figuran protagónicos en La vida extraordinaria y Las cautivas, de Mariano Tenconi Blanco, puestas en escena como Precoz, de Ariana Harwicz, primero con Julieta Díaz y actualmente con Valeria Lois y Tomás Wicz, y de Civilización, de Mariano Saba, estrenada en el Cervantes en 2020 en una versión corta que el año pasado retomaron y extendieron. “Sería hermoso que fuera a Uruguay, porque es un sainete feroz, alucinante, que habla mucho del Río de la Plata”, cuenta Vega sobre esta obra que toma como punto de partida el incendio de La Ranchería, el primer teatro colonial de Buenos Aires.

Y si su experiencia de teatro documental, Imprenteros, es la mirada sobre el ala paterna de la familia, ahora está escribiendo, y piensa estrenar el año que viene en el teatro San Martín, algo del ala materna. “No es en la misma clave de Imprenteros, pero sí que el foco de inspiración es ese”, adelanta.

En torno a Rosas

Yo, Encarnación Ezcurra, el “monólogo en ocho momentos” que estrenó en 2017 en el Teatro del Pueblo, la emblemática sala próxima al obelisco porteño, y que le valió un premio ACE, con el que tiene un largo recorrido, recién llega a Montevideo este sábado.

La pieza es un recorte del pasado, centrado en la esposa de Juan Manuel de Rosas, artífice en las sombras de la Revolución de los Restauradores y una figura maltratada por la historia oficial, que se conoce sobre todo por las cartas que enviaba a su pareja. “Un pedazo de historia en la piel de una mujer que entendió como nadie que nacer en estas tierras no implica nacer en una patria. La potencia humana palpable y visceral de Lorena Vega. El marco musical que nos regala ese tiempo de vidalas y refalosas. La sensibilidad de un director que permite que la escena acontezca y que la cuarta pared desaparezca. Algo sucede en escena. Tanto que se te mete en la piel y sigue sucediendo después de la función”, apunta la autora, Cristina Escofet, sobre la puesta en escena.

Antes de Encarnación, Vega se había puesto en la piel de personajes históricos, de cierto modo, cuando hizo Salomé de chacra, una obra de Mauricio Kartun que adapta el mito de Salomé a la pampa argentina. Y a nivel audiovisual le tocó interpretar a Bartolina Sisa, una revolucionaria boliviana o del Alto Perú, y en el Canal Encuentro participó en un programa especial sobre el voto femenino.

Este derrotero, casi una década, algo debe de haber operado en quien encarna a Encarnación. “Lo que cambió es la profundidad con la que puedo hacer ese trabajo. Creo que lo hago cada vez más adueñada, cada vez más adentro, entendiendo más cosas. Es una obra que está anclada en el pasado, pero que siempre se ha reflejado con algo de lo que pasaba en la actualidad. Entonces, aparecen nuevas imágenes para poner en relación con el material”, observa.

En 2004 Lucrecia Martel dirigió el corto documental Encarnación Ezcurra, dentro del ciclo Biografías de mujeres argentinas, en el que reconstruye el rol político que sostuvo en Buenos Aires entre 1833 y 1834, mientras el caudillo y quien fuera gobernador de la provincia, Juan Manuel de Rosas, encabezaba la Campaña al Desierto. Se la señala como la mujer política más fuerte del siglo XIX y hay cierto paralelismo con Eva Perón: el poder matrimonial, “donde las decisiones son más de la dupla o donde la mujer es parte de esas decisiones políticas”, agrega la actriz.

“También se dice que ella fue la que armó la campaña política para que Rosas volviera a ser gobernador en ese segundo período y que ella era la persona de consulta, de suma confianza, de él, como lo era Evita para Perón”. Coincidía además en el respaldo de los sectores populares y en la causa de su muerte, de algo incurable que iba avanzando. “También se dice”, apunta Vega, “que Perón armó un funeral tomando en cuenta la despedida que hizo Rosas de Encarnación”.

¿Es un personaje rescatado por la historiografía argentina? “Es cierto que puede resultar más desconocida en Uruguay, pero también acá”, dice Vega desde Buenos Aires. “O sea, cuando nosotros la empezamos a hacer, mucha gente se iba de la obra diciendo: ‘No sabía de ella, ahora me dan ganas de volver a leer sobre Rosas’. Yo misma para hacerla tuve que estudiarla. Si te toca hacer Evita, tenés más información, sentís que sabés un poco más, aunque haya que estudiarla también. Pero en el caso de Encarnación, sin duda. Es un personaje que en estos últimos diez años se fue rescatando, porque se fueron rescatando muchas mujeres, en general, y han salido varios libros”.

Como a toda mujer que se destaca, trataban de bajarle el precio; en su caso remarcaban que era fea, que era machona. ¿Cuánto de eso está incorporado en la pieza? “La autora se hace cargo de que ella recibe esas críticas, pero hacemos hincapié en que es asociada a los negros y se la tilda de negra. La familia de Rosas no la aceptaba porque les parecía que no tenía la belleza que merecía su hijo; le decían por detrás ‘La negra Toribia’. Entonces, jugamos con esto de que, como yo soy morocha, es discriminada por negra. Pero todo el tiempo era criticada y a todos les molestaba que tuviese un carácter fuerte, preponderante y quizás altanero. Siempre comentamos con el grupo lo difícil que es hoy en día para las mujeres ocupar lugares de resonancia y cómo son observadas con una vara muy distinta de aquella con la que son mirados los hombres, cuánto más difícil habrá sido en esta época. Por eso me parece doblemente heroico lo que ella pudo hacer”.

El texto está estructurado a partir de las cartas reales entre Encarnación y Rosas. “La autora las utiliza haciendo una especie de enhebrado donde vemos los últimos tres días de Encarnación, febril, en su casa, agonizando, con momentos de mayor lucidez, momentos más dispersos. En la ficción que armamos, ella está en su lecho de muerte y le habla a gente del pueblo que ha ido a despedirla. Va recordando de modo aleatorio momentos de su vida al lado de Rosas. Lo que vertebra su discurso es que ella ha sido clave y no fue reconocida. A lo largo de las cartas demuestra cómo fue artífice para que se tomaran algunas decisiones o que no fue escuchada en alguna advertencia y por eso las cosas salieron mal”.

En el tiempo que el monólogo lleva en circulación hubo cambios políticos que llevaron a una modificación del libreto: “A Rosas le decían ‘el león del desierto’. Y entonces, como [Javier] Milei tomó la imagen del león, en la obra lo cambiamos y yo digo ‘el señor del desierto’, porque la asociación entre Rosas y Milei no es compatible”, aclara la actriz.

La música original es un mix entre sonidos folclóricos tradicionales y un abordaje contemporáneo: hay milongas y zamba, interpretadas sobre el escenario.