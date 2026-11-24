“Musa del arrabal, musa mistonga/ triste fruto del vicio y la pasión/ naciste destinada a la milonga/ al arrullo de un tango compadrón”, canta Julieta Laso en “Fabriquera”, el tango de Carlos de la Púa y Daniel Melingo que abre y le da título a su último álbum.

A Laso le gusta contar, como para explicar su destino milonguero, que a los 12 años Tita Merello le abrió la puerta y a los 16 descubrió Tangos bajos (1998), el disco con el que Melingo pateaba el tablero del debate sobre si el tango estaba muerto, a la vez que reinventaba su carrera, tras una participación estelar en la escena roquera de los primaverales 80, en bandas como Los Abuelos de la Nada y Los Twist, y una posterior residencia en España. “Desde ese momento, nunca paré de escucharlo”, dice Laso.

En esos tiempos, ella no vislumbraba una carrera sostenida por su gola arrabalera. Tuvo que pasar una década para que la estudiante de artes dramáticas y percusión se subiera a un escenario, pero para cantar. “Toda mi vida me había interesado mucho el folclore latinoamericano; quería ser percusionista, me fui a Colombia a estudiar percusión afrocolombiana. Estando allá, tratando de tocar el alegre y cantar, una colombiana me dijo: ‘Pero vos tenés que cantar tango’”, le contó a la revista Rolling Stone.

El resto es historia conocida: de pequeños tinglados a la Orquesta Típica Fernández Fierro, y una carrera siempre en ascenso que en agosto llegó al sexto álbum de estudio con la aparición de Fabriquera, el proyecto producido por Melingo que se convirtió en una de las impensadas despedidas del músico, fallecido el 30 de junio de este año.

El maestro

El vínculo se comenzó a gestar a partir de la invitación “del maestro” a cantar en un recital y luego a girar. De a poco, entre aplauso y aplauso, fue creciendo el deseo de entrar juntos a un estudio. En eso estuvieron los últimos dos años, dándole forma y sentido a un disco “pintado al óleo”, según le decía Melingo para subrayar la faena a contracorriente de las lógicas del mercado.

Además de que el repertorio visita gran parte de su obra, el autor de “Gatiyo” “está metido en todo”: arreglos, coros, guitarra, clarinete. Incluso estaba metiendo cuchara en la presentación oficial del material que se llevó a cabo a fines de octubre en el teatro Margarita Xirgu de Buenos Aires. Tras el pasaje al otro plano, es imposible no sentir un halo de testamento artístico y de herencia de un legado.

La selección de canciones por parte de Laso funciona como una esencia de los perfumes que aroman la obra del artista desaparecido; un compendio de fragancias con los tonos realzados, sobre todo el encuadre orillero y marginal. Por eso el tango está vivo: alejado de las veladas televisivas donde abundaban corbatas y peluquines, sigue retratando la vida de los anónimos, los rotos, los desclasados de una patria herida como la argentina. Aunque algunos versos tienen más de 100 años, el arrabal no es una postal nostalgiosa, sino un territorio actual y reconocible.

Desde su cuenta de Instagram la intérprete sentencia: “Quizás es una clave de este disco, y también de lo que es nuestro trabajo: el dolor de los que no son amigos del comisario ni del juez, ni de la abundancia, duele menos cuando se lo reconoce, se lo canta. Negar que la gente sufre es humillar a las personas. Por eso las canciones de este disco, aunque algunas cuentan cosas tristes, dan fuerzas”.

Importa qué se cuenta y también cómo. Para ello es trascendente la pluma de los poetas lunfardos, ese grupo de escritores rioplatenses que en la primera mitad del siglo pasado incorporaron a sus obras el habla popular de los piringundines portuarios y los conventillos cosmopolitas. A la citada “Fabriquera” se suman “Qué será de ti” de Evaristo Carriego, “¡Cha digo!” –con espectral solo de Kubero Díaz, legendario guitarrista de La Pesada– de Dante Linyera, y “Este cuore” de Julián Centeya, una de las canciones que ya habían visitado y punto de elevada interpretación. “Cuando me dieron este cuore creo/ Dios estaba de apolillo,/ porque me tocó un cuore poligrillo/ y es por su culpa que me verdugueo”.

Melingo hizo lo que parecía imposible: darle aún más trascendencia a la ya de por sí poderosísima voz de Julieta Laso, una inconfundible mezcla de pétalos y espinas. Decididamente al frente en la mezcla, la llevó a lugares inéditos y desde el susurro al desgarro, pero alejada de los excesos interpretativos. La cantante reconoce que modificó su forma de cantar, abrió nuevos caminos de exploración y llegó a lugares inéditos, casi irreconocibles. Por detrás, una fábrica sostenida en gran parte por la guitarra, mucho aire y una base orquestal mínima: Javier Casalla en violín, Camilo Ferrero en bandoneón, Patricio Cotella en contrabajo, Agustín Della Croce en chelo y Muhammad Habbibi en trombones condimentan lo necesario en cada plato.

Si bien hay lugar también para Federico García Lorca, en la evocativa y luminosa “El paso de la següiriya”, y para el cantautor español Patxi Andión, con “Con toda la mar detrás” (“que mi papá me enseñó de chica”, dice), cinco de las 12 líricas están firmadas por María Celeste Torre, compañera y socia compositiva de Melingo. De esta estantería son “Pequeño paria”, con la participación de Vicentico –a quien ya había convocado en “El mago y la publicidad”, del elepé Patada de perra–, “Corazón y hueso”, en cuyo videoclip actúan los socios de este berretín, la bellísima “Agüita de Javel”, que en esta versión deja ver sus raíces folclóricas, y “Pendiente”, la pieza inédita que pone fin al larga duración y cantan juntos, casi un registro premonitorio, como si supieran que era, en todos los ámbitos, una despedida con asuntos sin resolver.

El 1° de julio la cantora escribió: “Se nos fue Melingo. El desconsuelo de no poder conversar más con él es insoportable. No poder seguir al linyera que va iluminando el camino de los que migran sin nada, salvo su memoria de canciones. Maestro, lo voy a extrañar tanto; hoy a las cinco nos teníamos que ver, y en el fondo de mi corazón todavía pienso que puede pasar. Gracias por dejarnos su música para refugiarnos de los males del mundo. Gracias por la verdadera elegancia. Las canciones son memoria y no hay muerte que las silencie. Somos algo imponderable/ milagrosa unión viviente/ en los días venideros/ hay un asunto pendiente”.

Fabriquera, de Julieta Laso. Otro Planeta Music, 2026. En plataformas.