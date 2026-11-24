La situación es sencilla: un hombre y una mujer coinciden en un vagón de tren. Él es un escritor reconocido; ella, una lectora que lleva consigo uno de sus libros. Son dos desconocidos que comparten un viaje, pero también un universo de pensamientos, recuerdos, fantasías y contradicciones. Lo que el espectador escucha no es tanto lo que los personajes se dicen como aquello que piensan. Entre la posibilidad del encuentro y el temor a concretarlo se construye una relación particular en la que la imaginación parece tener más fuerza que las palabras.

El hombre inesperado fue escrito en 1987 por la francesa Yasmina Reza, cuya obra, que incluye la notoria Art, ya ha sido puesta en escena en Montevideo, entre otros, por Juan Antonio Saraví, en El Galpón. Ahora, el texto regresa a esa misma sala encarnado por los argentinos Inés Estévez y Germán Palacios.

“Es delicioso expresar las contradicciones y complejidades de los pensamientos desnudos y las reflexiones más inconfesables”, dice Estévez a la diaria, y agrega: “El único desafío fue quizás memorizar los textos, ya que cuando pensamos no hacemos esfuerzos por conectar necesariamente un pensamiento con el siguiente y saltamos de lo más banal a lo más profundo y viceversa. Allí está el humor de la obra. El hecho de escuchar los secretos inconfesables y la falta de pudor de la mente traducida en voz alta”.

Tras su presentación en noviembre, Estévez y Palacios retornan a Montevideo este viernes. “Estamos anhelantes por volver a Uruguay; amamos Montevideo y a su gente. Tanto Germán como yo tenemos grandes amigos y mucha vida en ese hermoso país. El público de Montevideo es culto, sensible e inteligente. Para nosotros es una fiesta”, dice la actriz.

Como artista reconocida, ¿has tenido experiencias análogas a la del personaje del escritor?

No me ha sucedido desde mi perspectiva, en el sentido de entablar un diálogo profundo que pueda llevar a otros territorios. Al menos no lo he percibido de ese modo. Aunque una no pueda saber con exactitud qué le sucede a quien nos aborda mencionando su admiración. En el caso de El hombre inesperado, lo distintivo y maravilloso es que un escritor de renombre repara en el hecho de que la persona que tiene enfrente está leyendo un libro de su autoría, sobre cuyo contenido viene reflexionando durante el viaje. Lo mágico es que ambos piensan las mismas cosas y sus devaneos mentales son absolutamente coincidentes, aunque no hablen ni se vinculen. Es decir, que el público los escucha conectarse aun cuando no establecen contacto verbal. Sus almas coinciden. Eso es maravilloso.

Imagino que todos idealizamos a los artistas que admiramos. ¿Se utiliza la experiencia personal en la construcción de este espectáculo?

No se puede eludir la experiencia personal, pero en mi caso prefiero atravesar instancias de ficción que disten de mi vida y mis modos. Lo más enriquecedor es encarnar personajes que nada tengan que ver conmigo. En cuanto a la admiración de alguna personalidad del arte, particularmente no soy fanática. Siempre separé la obra del artista. Aunque creo que los grandes artistas suelen tener un alma conectada con un todo inasible, los hay cuestionables en su intimidad y elecciones personales. En definitiva, son humanos y falibles. La idolatría es una forma de ceguera.

La obra tiene 30 años, pero la crisis del diálogo y la soledad que propone, más allá de las mediaciones tecnológicas, parecen profundizarse. ¿Qué sigue aportando la reflexión de Reza?

Aporta verdades vigentes. Los temas son universales y comunes a todos y todas. Lo interesante, justamente, es la ausencia de tecnología en escena. En una era en la que el celular es un personaje más en varias obras, en este caso el espectador se ve obligado a ausentarse de su realidad para escuchar conceptos profundos que van a identificarlo con sus propias instancias. La obra habla de muchísimas cosas comunes a todos, pero sobre todo de vínculos, no solo los vínculos con los demás, sino el vínculo que tenemos con nosotros mismos. Y desacraliza todo. Va desde lo más hondo a lo más ridículo y gracioso del ser humano.