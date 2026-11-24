A partir del video del cuplé “Resistencia”, el expresidente chileno Gabriel Boric comenzó a seguir a la ex murga joven en Instagram; Araca buscará el respaldo de las conjuntos clasificados.

800.000 reproducciones, y en aumento, suma un reel de Mi Vieja Mula que muestra a la murga en su reciente pasaje por la prueba de admisión para el Concurso de Carnaval 2027, según un recuento de sus integrantes en distintas redes sociales. El videoclip rescata parte de su espectáculo Cardiomurga y se detiene en el cuplé “Resistencia”. Vestidos con equipos deportivos propios de amateurs que deciden ir a un gimnasio, los murguistas sostienen una toalla y en el estribillo entonan: “Por suerte, eso no va a pasar en Uruguay”.

Con una ácida crítica a la gestión del presidente Yamandú Orsi, el grupo usa la jerga del fitness como una alegoría para meterse en la política regional y sus grandes incertidumbres. “Nos relajamos. Me tranquilizo y pienso que, por más mal que le vaya al gobierno, la oposición está peor”, propone la docente a cargo de un grupo de ejercicio. “¿Y si viene algo peor que el gobierno y la oposición? No sé, ¿un retrógrado de ultraderecha muy bizarro como hay en otros países?”, se pregunta uno de los entrenados. “Me tranquilizo y repito. No va a pasar en Uruguay”, responde la docente.

El texto del cuplé habla de los presidentes argentinos Mauricio Macri, Javier Milei y “el progre de Alberto”: “La gente se hartó y votó a un reaccionario libertario”. Y hace lo mismo con la realidad chilena (“ahora hay un reaccionario admirador de Pinochet”) y con la colombiana (“tienen un abogado de los narcos y ultraderechistas”), antes de volver al consuelo cargado de ironía: “Eso no va a pasar en Uruguay”.

Junto con el video, disponible en Instagram y Facebook, pueden leerse más de 1.000 comentarios. “Soy colombiana y lo confirmo. Ya estamos sintiendo el rigor en el bolsillo, en los alimentos, en la tierra, la inseguridad ha incrementado, el derecho a la libre expresión es altamente coartado y ni hablar de la protesta; incluso pretenden aumentar los aportes a la salud, mientras a los más ricos les hacen excepciones de impuestos. Tengan cuidado”, escribió la usuaria Lina González, entre la catarata de textos de diversa procedencia que coinciden con la mirada de la murga uruguaya a la situación internacional.

“La verdad es que nosotros estamos súper sorprendidos con lo que pasó con el reel”, admite Sebastián Mederos, director artístico de Mi Vieja Mula, en diálogo con la diaria. El actor y guionista cuenta que, además de la respuesta local, de pronto el corte empezó a recibir atención y comentarios que llegaron desde México, Argentina, Colombia, Chile, Brasil y hasta Italia.

El lunes, además, el community manager del conjunto descubrió que uno de los nuevos seguidores de la murga no era otro que el expresidente chileno Gabriel Boric. “No nos imaginábamos que el video podía alcanzar a tanta gente, pero claro, uno no dimensiona la realidad que describimos en el cuplé y que ahora se presenta bastante similar en toda la región”, afirma el artista.

El martes, otro expresidente latinoamericano intervino, aunque por mensaje interno: el argentino Alberto Fernández afirma que no comparte la aseveración de la murga acerca de su gobierno y los invita a debatir sobre el tema.

Mi Vieja Mula quedó eliminada del Concurso Oficial 2027 con 54 puntos. El jurado la ubicó en el décimo puesto, a un punto de distancia de La Reina de La Teja y Araca la Cana, que empataron en el último de los nueve cupos disponibles para la categoría. Finalmente, y tras aplicar el mecanismo de desempate que contempla el reglamento en su artículo 22, el tribunal se inclinó por La Reina de La Teja, en un fallo que sigue generando polémica.

Duelo de comunicados

Luego de que la Intendencia de Montevideo (IM) diera a conocer la planilla oficial con el desglose de los puntajes recibidos por cada conjunto en la prueba de admisión, la primera en levantar la voz fue Mi Vieja Mula. La ex murga joven llamó la atención sobre la baja calificación (12 puntos) que le otorgó la jurado Susana Bosch, en contraste con las buenas puntuaciones que recibió por parte de Adriana Do Reis (20) y Eduardo Outerello (22).

La segunda en hablar fue Araca la Cana. Según señalaron en el primero de sus comunicados, Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) habría reconocido un “error humano” de uno de los jurados, que en una primera instancia votó a su favor y, en el momento del desempate, prefirió a La Reina de La Teja. En ese sentido, comunicó al conjunto un cambio en el fallo que permitiría su inclusión en el Concurso Oficial 2027 mediante un cupo extra. Solo unas horas más tarde, el jueves, la IM ratificó la decisión del jurado y la histórica murga conocida como La Bruta informó que continuaría peleando por su lugar por la vía legal, bajo el patrocinio del jurista Ignacio Durán.

Mientras tanto, Sebastián Mederos escribía “la impunidad es total”, al tiempo que algunos medios especializados confirmaban la participación de Araca.

Con la cabeza más fría, Mi Vieja Mula lanzó un nuevo comunicado referido a “la incongruencia en el procedimiento de desempate por el noveno lugar”. En ese sentido, sigue solicitando “que las instituciones responsables de la organización del certamen brinden una explicación formal y pública sobre esta incongruencia, identificando al integrante del jurado cuya actuación habría incurrido en un error técnico” y, además, “la anulación total del fallo emitido por dicho integrante del jurado”. Por otra parte, el grupo aclara que, en su carácter cooperativista, “no dispone de fondos para financiar un asesoramiento legal privado” y entiende que “las propias instituciones” que organizan el carnaval deberían asumir esta responsabilidad.

En la noche del lunes, Araca la Cana, que en uno de sus últimos comunicados acusaba a la IM de ser “extremadamente reglamentarista”, anunció que comenzará a juntar firmas entre las murgas concursantes para que se habilite el cupo extra, que, según entiende la murga, permitiría su participación.

Hasta ahora, la IM y Daecpu se mantienen en silencio. “La incongruencia del jurado en ese desempate por el noveno puesto hace que todo el fallo quede sospechado”, señaló Mederos a la diaria.