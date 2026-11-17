En la madrugada del martes, después de la última etapa de actuaciones en el Teatro de Verano, el jurado integrado por Adriana Do Reis, Eduardo Outerello, Fernando Imperial y Susana Bosch, presidido por Gabriela Barboza y con Alfredo Leirós como presidente alterno, dio a conocer la lista de los conjuntos que superaron la Prueba de Admisión para participar del Concurso Oficial del Carnaval 2027.

En la noche de este lunes el recinto de Momo había visto colmada su capacidad, en gran medida, por la presencia de la murga Agarrate Catalina, encargada de cerrar la seguidilla de etapas preliminares con entrada gratuita. El conjunto de los hermanos Cardozo, que había competido por última vez en 2022, y volvía con un plantel de grandes figuras, entre ellos, el comediante Rafael Cotelo y el solista y percusionista Freddy Zurdo Bessio, fue una de las nueve murgas elegidas por el tribunal de este certamen clasificatorio, y será parte del próximo carnaval.

La gran sorpresa, entre el calor que no aflojaba, fue la eliminación de la murga Mi Vieja Mula. Con destacadas actuaciones desde su debut en la máxima competición, este año adelantaron parte de su espectáculo “El tablado Fitness”. La propuesta fue notoriamente bien recibida por el público presente en el Ramón Collazo, que festejó tanto su comedia de alto nivel como su fina crítica de actualidad. Ahora se extrañarán durante el más largo de los carnavales del mundo.

También es noticia el pasaje de La Reina de La Teja, que vuelve a la fiesta tras una prolongada ausencia. En 2025, la murga de la familia Morgade había sido una de las excluidas por el jurado en un fallo que, como el que acaba de dejar afuera a Mi Vieja Mula, resultó polémico. En esta oportunidad la histórica agrupación orejana quedó empatada en el noveno y último puesto con Araca La Cana, por lo que el jurado debió elegir, a sobre cerrado, entre las dos murgas, según explicó Barboza.

Los 16 conjuntos que superaron la prueba (nueve murgas, dos humoristas, un conjunto de parodistas, dos revistas y dos comparsas) ahora se suman a la lista de los 23 clasificados directos del Carnaval 2026 que confirmaron su participación en el Concurso Oficial de 2027.

Lista de clasificados en las pruebas de admisión

Murgas: Agarrate Catalina, Asaltantes con Patente, Jardín del Pueblo, La Justa, La Mojigata, Sorda de un Oído, La Farola de Treinta y Tres, La Margarita, La Reina de la Teja.

Comparsas: Más Que Lonja, La Nueva Escuela

Parodistas: El Clan

Revistas: Carambola, House

Humoristas: Los Chobys, Social Club.