Al final del jueves, la murga Araca La Cana difundió en sus redes un comunicado en el que se declaraba “víctima de un error humano” por parte del jurado de la prueba de admisión para el Carnaval 2027. Además, denunció que desde Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) se le aseguró su lugar en el próximo Concurso de Carnaval y que horas más tarde la Intendencia de Montevideo (IM) le comunicó que no estaba dispuesta a habilitar un nuevo cupo para concretar su participación y que, si el conjunto no aceptaba el veredicto, podía apelar a “una instancia legal”.

El rumor sobre el cambio en el juicio del jurado comenzó a circular en el mediodía del jueves. “Esta tarde se hará oficial la incorporación de Araca La Cana a los conjuntos clasificados para el Concurso oficial” afirmaron desde el medio Carnaval del Futuro, con la confirmación de otros canales especializados, como el de Calle Febrero. En las horas siguientes los integrantes de la murga esperaron un comunicado oficial de Daecpu que finalmente no llegó y que motivó su carta de descargos publicada en redes sociales.

El entredicho entre Araca, la IM y Daecpu agrega un nuevo capítulo a los polémicos fallos de la prueba de admisión para el Carnaval 2027. El resultado final se había conocido en la madrugada del martes y generó molestias en integrantes de algunos de los conjuntos eliminados, entre ellos, la murga Mi Vieja Mula.

Luego de quedar afuera de la competencia, el director responsable de La Mula, Sebastián Mederos, dedicó un posteo de Instagram con el que denunciaba irregularidades y presiones sobre el jurado por parte de Daecpu y que se arrastraban desde el pasado Carnaval.

Asimismo, luego de enterarse de la posibilidad de que Araca La Cana pudiera ocupar un lugar entre las clasificadas, Mederos escribió: “Se acaba de modificar un fallo y extender la cantidad de cupos. Dos cosas que en el reglamento eran inamovibles. La impunidad es total”.

Punto por punto

Con 55 puntos, Araca La Cana había empatado en el noveno puesto con La Reina de La Teja, que hasta el martes había sido la última murga clasificada en la prueba de admisión. Según el artículo 22 del reglamento, en caso de empate, el tribunal a cargo vuelve a votar, a sobre cerrado, por uno de los dos conjuntos.

En la instancia de definición general, entre las 21 murgas que participaron por su pasaje al Concurso Oficial, la jurado Adriana Dos Reis se había inclinado por La Reina de La Teja, a la que le adjudicó 19 puntos, mientras que Eduardo Outerello y Susana Bosch se habían quedado con Araca La Cana, puntuando al conjunto con 18 y 20 puntos, respectivamente. Y en la segunda instancia, exclusiva para desempatar entre las dos murgas, el jurado se inclinó por La Reina de La Teja, que se quedó con el –hasta ahora– último y noveno puesto en la categoría, según informó en la madrugada de martes la presidenta del jurado, Gabriela Barboza.

Luego del fallo negativo a sus intereses, integrantes de Araca La Cana dejaron saber que les llamaba la atención el resultado de esta definición, considerando que dos de los jurados la habían preferido en primera instancia, y que, necesariamente, para llegar al resultado del desempate uno de los jurados que la había preferido debió cambiar su criterio para permitir el pasaje de La Reina de La Teja.

En su comunicado, Araca La Cana anunció además que seguirá peleando por su lugar “con el patrocinio legal del Dr. Ignacio Durán”.

“Tras conocerse el fallo de la prueba de admisión, consideramos que, con el puntaje obtenido y debido a un error humano por parte del jurado en el desempate en la clasificación, debíamos tener nuestro lugar en el próximo Carnaval e iniciamos gestiones en tal sentido”, comienza el documento dedicado al “Pueblo carnavalero”. Luego, expresa que su eliminación del concurso oficial “implica una flagrante contradicción con la opinión del jurado traducida en puntos”, y que las partes involucradas “admitieron la contradicción y el error”.

En el comunicado, la murga también afirma que hubo una reunión entre Daecpu y la Intendencia a propósito de su situación, y “una llamada por parte de la autoridades de Daecpu” en la que se le aseguró al conjunto su lugar en el próximo Carnaval a través de un cupo extra, ya que iba a extender a 40 el número de las agrupaciones concursantes.

Araca La Cana también afirma que hubo una comunicación de la IM en la que se le informó a la murga que no habilitaría su participación, con la sugerencia de “apelar a una instancia legal”. “Es decir, en pocos días fuimos víctimas de un error humano en el jurado que nos dejó fuera del Concurso y luego fuimos avisados de que pasábamos al Carnaval, algo que finalmente no sucedió. Araca La Cana no merece este trato”, remarca el conjunto, que promete seguir dando pelea por su lugar “donde corresponda”.