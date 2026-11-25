En su quinta edición, el evento ofrece proyecciones de videodanza, instalaciones de producción local y una función de cine al aire libre en la peatonal Pérez Castellano.

Las bailarinas y docentes de danza contemporánea Paola Escotto y Silvina Biondi se conocieron durante la pandemia en una formación sobre videodanza, por Zoom, con la argentina Silvina Szperling. “Es la pionera en el género en América”, apunta Escotto.

Ahora, en plena tarde, con sus computadoras sobre la mesa de un bar de la Ciudad Vieja, preparan, junto con su colega Maite Moreno –“somos las tres que nos encargamos de toda la producción y la gestión”–, la quinta edición del Festivalito Rodante Internacional de Coreocinema (FRICC).

La iniciativa, que desde 2022 funciona como “una plataforma para la difusión, circulación, intercambio, promoción, formación e investigación de la creación en videodanza y coreocinema”, presenta este año una grilla especial con curaduría nacional y la participación de más de 40 artistas. Las actividades, abiertas y con entrada gratuita, tendrán lugar en la Ciudad Vieja y el festival culminará con una función de cine al aire libre en la peatonal Pérez Castellano.

Nos vemos luego es una de las piezas de videodanza que podrán descubrir quienes concurran al festival. En la pantalla de una laptop, las gestoras adelantan minutos de la obra que firman los uruguayos Santiago Gorostiaga y Martina Passeggi. “La música es exótica y rescata sonidos de una selva tropical e instrumentos indígenas. Las imágenes muestran la cuenta regresiva de un semáforo y el tránsito por la avenida 18 de Julio. La protagonista tiene auriculares y se mueve por la ciudad en su propia sintonía. Luego, la música se torna electrónica y la mujer baila con el mar de fondo de la rambla hasta que, finalmente, salta hacia otra dimensión”.

“Estamos sorprendidas porque cada vez se suma más gente del festival”, señala Silvina Biondi, argentina radicada en Montevideo. “Antes teníamos que hacer el trabajo de preguntar quién estaba haciendo algo de coreocinema o videodanza, y este año estamos muy contentas por todas las propuestas que recibimos”.

Para Escotto, uno de los mayores aportes y diferenciales del evento es su apuesta por los nuevos valores de estos géneros. “Hacemos todo lo posible para que la gente se anime a participar y tenga fe en lo que hace. Aunque grabes con un celular de morondanga, o el que tenés para tu uso cotidiano, en este caso no va a ser una limitación, porque el foco está puesto en lo creativo y no tanto en lo técnico”, remarca.

¿Qué es el coreocinema?

Con un límite algo difuso entre el dominio de la cámara y los bailarines, y entre la coreografía simplemente registrada o manipulada –por lo tanto, creada mediante la edición–, el coreocinema y la videodanza tienen una historia bien documentada. El coreocinema es tan antiguo como el cine, aunque durante la década de 1940 hay un mojón importante de la mano de la bailarina y realizadora estadounidense Maya Deren, quien a la postre fue precursora de la videodanza.

Sobre la relación entre bailarines y cineastas, Escotto relata dos antecedentes locales significativos: “A mediados de los 60, Teresa Trujillo le propuso a Mario Handler hacer unas coreografías antes de filmar, y eso generó un material fundamental que es un trabajo bastante previo al desarrollo fuerte de la videodanza”, cuenta Escotto. También destaca a Graciela Figueroa, quien daba clase a varios cineastas y, a cambio, les proponía que la filmaran a ella y a otras bailarinas.

Las dos gestoras coinciden en que la potencia creativa de la videodanza es lo que más les fascina. “Hay quienes definen el género como ‘la danza de lo imposible’. O sea, vos en el escenario tenés una limitación, que es el tiempo y el espacio”, explica Biondi. Por el contrario, “en la danza para pantalla o en la videodanza tenés la posibilidad de crear danzas que no existen en la realidad, a través de la edición y del juego con la cámara”.

“Podés crear una nueva coreografía que es imposible de hacer en la realidad. Entonces se te abre un mundo de posibilidades”, subraya Escotto. “Y puede ser algo muy simple, como hacer zoom in a los dedos que se están moviendo. Vos en el escenario no podés hacer que el espectador vea el detalle del dedito o del ojo que le late. En cambio, con la cámara…”, argumenta Biondi.

“Desde lo más sutil podés crear todo un universo”, asegura Escotto, y ejemplifica con el corto “Wood Bleed” (Mauricio Ascencio y Anaïs Bouts, México, 2012): “La pieza casi no tiene acciones. La bailarina saca de su mano un cangrejito que va hacia una naranja, y la única acción es sacar la lengua, que la tiene medio azul. Es maravillosa”, concluye.

Programación

El FRICC se inaugurará este jueves, de 20.00 a 22.00, en el Espacio de Arte Contemporáneo Hiperespacio (Pérez Castellano 1370), con una función al aire libre de piezas seleccionadas.

El viernes de 16.00 a 19.00, en la misma dirección, tendrá lugar la instalación Hambres que alimentan, con curaduría invitada de videoarte de Gabriel Roldós. Habrá más proyecciones de videodanzas al aire libre y una entrevista con los responsables de la plataforma española Kònic Thtr, dedicada a la confluencia del arte y las nuevas tecnologías.

El sábado a las 19.45, frente a la destilería Capicúa y el Hiperespacio (Pérez Castellano esquina Sarandí), se propondrá un recorrido en bicicleta, patín, skate y otros medios de transporte similares, de la mano de Rodala y Musimóvil. A las 20.30 habrá más cine en la calle, con una función de videodanzas seleccionadas. Para las 22.30 está previsto el cierre del evento con un festejo en la destilería Capicúa. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.