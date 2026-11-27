¡Se va 2026 y todavía no publicamos nada sobre los 60 años de Revolver! Posible excusa: es que el mejor homenaje a ese disco se hizo a fines de 2022 cuando sacaron una versión expandida, la Super Deluxe Edition. Fue un notición, porque hasta entonces solo se habían hecho verdaderas reediciones de los discos más “recientes” de los Beatles.

Es, para millones de personas, el disco más relevante de la banda; creo que en esto el lennonismo está alineado. Marca el momento alto de las búsquedas de John. “Tomorrow Never Knows” y su precuela “She Said She Said” alteran el rock, abren la psicodelia. George acompaña esas exploraciones con “Love You To” y “I Want To Tell You”. Paul, no; está revolviendo, pero fuera del eje espacial, en el del tiempo, con su colección de canciones orquestadas, que tal vez tengan su peso en la historia del pop. Es el cisma de la sociedad Lennon-McCartney el que, por sus contrastes, hace enorme al álbum. A nivel expresivo, Revolver es el momento de mayor distancia entre los socios principales: el abismo que separa “Tomorrow Never Knows” de “Eleanor Rigby” es mayor que el que habrá, unos meses después, entre “Revolution 9” y “Ob-La-Di Ob-La-Da”, del álbum blanco, cuando los Beatles funcionen más como espacio de cowork que como banda.

Más allá de opiniones –convicciones, en mi caso–, la reedición de Revolver de 2022 es un evento maravilloso por lo que muestra sobre la banda, sobre sus procesos creativos, y por lo que insinúa, por los “qué hubiera pasado si…” que incluye como bonus. Y es producto de un avance técnico: los trabajos de remezcla sobre los primeros discos de los Beatles estaban limitados por la forma en que habían sido grabados: al usar máquinas de cuatro canales, era necesario agrupar varias tomas en una misma pista para poder sumar nuevas voces e instrumentos. Hasta ahora, se creía que todo eso que había quedado pegoteado –como el bajo y la batería de “Taxman”– estaba condenado a seguir así para siempre, y que todo trabajo posterior sobre aquellas grabaciones partía de esa limitación.

La cosa cambió con la preparación de Get Back, el asombroso exceso documental que dirigió Peter Jackson. Las cintas de Let It Be sobre las que trabajó contenían muchísimo material sonoro, pero había sido registrado de manera subóptima, orientado a un audiovisual pero no a un producto de audio. El equipo de Jackson desarrolló un software capaz de separar las voces y los instrumentos que tocaba cada beatle en esas grabaciones casuales, y pudo así “remezclar” decenas de ensayos (y conversaciones). Gracias a ese programa, en 2023 se editó “Now and Then”, y también gracias a él se pudo trabajar sobre las pistas de Revolver. Gilles Martin, el hijo de George Martin –el histórico productor de los Beatles–, y Sam Okell fueron los encargados de volver a mezclar los temas.

Ah, separar; la locurita del audiófilo, ese eterno insatisfecho. Las versiones de Revolver Super Deluxe Edition –que, obviamente, incluyó ediciones en vinilo, cajas de tapa dura, textos de los sobrevivientes y otros subproductos costosos– corrigen errores claros, actualizan el uso del estéreo, ganan en claridad: previsiblemente, suenan mejor. Lo inesperado son los bonus: tomas truncas, versiones alternativas, registros guía, demos. Escucharlos es abrir un cofre beatle.

Adentro están, por ejemplo, las maravillosas tomas alternativas de “And Your Bird Can Sing”, que suenan más simples, descontracturadas, brillantes al modo Byrd, como pedía la Rickenbacker de John. Está la versión con risas del Anthology, que ya insinuaba que la idea de Lennon fue un poco estropeada en la versión oficial del disco, y también otras que avisan que hubiera habido otros caminos más frescos. Lo contrario pasa con “Tomorrow...”: se ve cómo la sucesión de ideas y opciones desemboca paulatinamente en una obra maestra en la que los hallazgos rítmicos son clave.

Sigo pensando que Paul estaba desfasado durante Revolver –ya se ajustará después–, pero Martin Jr. y Okell me convencieron de que en estas grabaciones él y Ringo son imprescindibles para realzar los temas de John y George. “Taxman”, que todavía inspira hits, tiene el tratamiento que merece en estas mezclas. Pero, sobre todo, el trabajo de la base rítmica se aprecia en las generosas versiones de “Paperback Writer” y “Rain”, que, acertadamente, se incluyen como parte de las sesiones de Revolver, aunque estrictamente hayan aparecido como un adelanto del disco (son el simple más importante de la historia del rock: Paul inaugura el rock enciclopédico y John funda la psicodelia). Casi se puede escuchar cómo se divierten Paul (en guitarra) y Ringo tirando la base de “Paperback”, y uno sufre con ellos en la versión de “Rain” que graban aceleradísima para poder ralentizar luego y así potenciar los graves. Después de tantos tanteos experimentales, hay finalmente justicia para el gran bajista que es Paul, que ahora suena como siempre debió.

Hay universos enteros en las 63 horas de música de la reedición, que trae también, para el purista –pariente del audiófilo–, versiones en mono. No importa de qué lado de la grieta o del surco se esté: Revolver es un disco contradictorio, desafiante, y, en sus momentos de vanguardia, sigue señalando caminos.