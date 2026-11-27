De todas las disrupciones provocadas por el acceso público a la inteligencia artificial generativa (IAG), pocas despiertan debates tan intensos como la que afecta a la escritura. La tensión cobró especial relevancia este año debido a tres sonadas controversias. La primera involucra a la escritora polaca Olga Tokarczuk, premio nobel de literatura 2018, quien declaró en un foro en Poznan que emplea herramientas de inteligencia artificial en su proceso creativo. La segunda se centró en el Premio Goncourt 2026, que excluyó de su lista preliminar al escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien tras acusaciones anónimas de haber utilizado IAG “casi en su totalidad” para escribir su novela Era eso o morir.

La tercera involucró al primer premio internacional de novela breve Almadía Ventosa-Arrufat, otorgado al escritor peruano David Silva Rojas por la novela corta Donde el agua trabaja. El diario español El País señaló que el 99% de la obra había sido generado por IA, según su análisis con la herramienta Pangram, una acusación que el autor negó categóricamente, al tiempo que anunció que entregaría sus borradores y cuadernos de notas.

Las polémicas disparan interrogantes ineludibles que evidencian la necesidad de reformular el concepto de autoría y repensar qué entendemos por literatura en el actual escenario sociotécnico de fines de la tercera década del siglo XXI.

La autoría

En el ensayo “La flor de Coleridge”, Borges sostiene que “todos los autores son un autor”. Ese gran autor único es la herencia cultural, sustento de la colosal base de datos (y metáforas) que permite emerger a la flor en el imaginario de los versos que Coleridge escribe. La sentencia de Borges es provocadora, porque elige ejemplificar su tesis con Coleridge, un poeta del Romanticismo, período en que se impulsó el concepto moderno del autor como genio creador individual. En definitiva, la autoría es un concepto atravesado por la historia.

Culturalmente, nadie discute que la Odisea o la Ilíada son atribuidas a Homero, aunque este nunca haya registrado por escrito estas obras, que históricamente se han entendido como producto de la tradición oral. En la Edad Media, la creación de textos seguía sin atribuirse a un origen personal y se conceptualizaba como una transmisión de la verdad divina. En ese sentido, se distinguían en esta época a copistas, recopiladores, comentaristas y autores (quienes en este período eran los que aportaban autoridad y garantía al origen del texto). La llegada de la imprenta de tipos móviles durante el Renacimiento introdujo las figuras de editores e impresores, quienes tienen un rol participativo en el origen del contenido de los textos literarios.

El concepto moderno de autoría está atado al de propiedad intelectual y al derecho legal del creador, que surgieron en el siglo XVIII con el Estatuto de la Reina Ana en Inglaterra (1710), considerado la primera norma que reconoce formalmente el derecho de los autores.

Más cerca en el tiempo, las vanguardias históricas propusieron romper el concepto con una nueva mirada. Los poetas dadaístas usaron el azar como motor y fuente creativa, y los autores del surrealismo buscaron liberar el inconsciente y eludir la razón, recurriendo a técnicas como los cadáveres exquisitos, obras generadas in situ por varias personas. Para estos vanguardistas, la creación tenía una mística colectiva, universal e inasible que escapaba a cualquier origen individual.

El paradigma individualista no ha hecho más que reconfigurarse y desplegar nuevas facetas, especialmente a partir de la consolidación de la cultura digital y el acceso masivo a internet. En el campo de la teoría, el paradigma de la autoría individual ha sido analizado desde diversos enfoques: Martha Woodmansee rastrea la noción romántica de autor a fines del siglo XVIII, y afirma que el concepto de “genio creador” surge en alianza con la consolidación de las leyes de propiedad intelectual, los derechos de autor y los intereses económicos vinculados con esta actividad.

La crítica al individualismo está presente también en Pierre Bourdieu, que considera la imagen romántica del artista como un ser superior al margen de la sociedad, como un mito funcional al campo cultural que lo produce y protege para legitimar su jerarquía.

Michel Foucault, por su parte, considera la autoría como una “función del discurso” que se modifica en cada época histórica. Según su perspectiva, el concepto de autor se hace individual para convertir a la persona vinculada con su creación en sujeto punible, a merced del poder y la Iglesia ante casos de herejía, blasfemia o subversión. En su famoso ensayo “La muerte del autor” (1968), Roland Barthes sostiene que la escritura es un espacio neutro y multidimensional donde se mezclan y entrecruzan citas, estilos y referencias culturales preexistentes, sin un origen puro ni individual atribuible a una única persona.

¿Farmeando aura?

Como señala Walter Benjamin en “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936), “lo auténtico conserva su autoridad plena”. Según Benjamin, la autenticidad es una manifestación irrepetible de una lejanía vinculada al ritual, la tradición y el valor cultural o sagrado. Este aquí y ahora anclado en la historia le da a la obra de arte su valor único, su aura, que en la modernidad desborda de fulgor a la propia autoría.

Como señala Benjamin, en la época de la reproducción técnica de la obra de arte, “lo que se atrofia es el aura de esta”. La copia en serie sustituye la vivencia única del objeto original por la de un objeto de consumo accesible en cualquier contexto, lo que destruye su singularidad áurica. Así, en esa era, el público deja de lado la búsqueda de un acceso material a la singularidad y accede simplemente a la imagen en sí misma. Benjamin articuló esta categoría al examinar cómo la fotografía y el cine alteraban las artes visuales y escénicas, aunque sin perder de vista sus repercusiones en el terreno literario.

Allí, la conceptualización del autor se puntualiza en “El París del segundo imperio en Baudelaire”, donde señala que el lector de poesía moderna ya no busca una comunión mística o contemplativa con la obra, y pone el caso del poeta francés, quien se dirige en su obra a un lector distraído, aburrido y cómplice, adaptado al ritmo de la sociedad de masas.

Si hace ya un siglo la idea de autenticidad generaba nuevos paradigmas, en 2026, el fenómeno del “farmeo de aura” y sus competencias virales han reflotado el concepto de Benjamin en una paradójica resignificación espontánea. Impulsada por la cultura juvenil, esta tendencia traslada a la plaza pública una amalgama de sociabilidad digital, anglicismos, memes, corporalidades y bailes heredados de Tiktok, los videojuegos y el streaming.

Se trata de un nuevo giro en torno a la autenticidad y el concepto de autoría. Así como la cultura joven convierte el aura en una acumulación social de puntos, impulsada por el valor de la repetición eficaz de las tendencias en redes sociales y la capacidad de performatividad viral, la irrupción de la IAG desplaza el genio literario desde la individualidad humana hacia la velocidad eficiente del producto de un prompt filtrado por los parámetros masivos de la máquina.

La nueva escritura

A casi 100 años de la obra de Benjamin, hemos alcanzado la fase más extrema de la reproducción técnica. En el siglo XXI, artistas y escritores han reinventado nuevamente el concepto de originalidad y reproducción, al punto de que varios críticos y teóricos del mundo literario ya manejan los conceptos de posplagio (Sarah Eaton) o genio no-original (Marjorie Perloff).

Como señalaba George Landow en Hipertexto 3.0 (2006), la cultura digital y las redes sociales continuaron erosionando el concepto moderno de autoría, consolidando en las primeras dos décadas del siglo XXI una nueva forma de creación, colectiva e interactiva. Por su lado, en Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje en la era digital (2011), Kenneth Goldsmith abordaba los conceptos de apropiación, remix, copy-paste y la curaduría de contenidos como prácticas literarias contemporáneas que cuestionan la noción de originalidad de siglos previos.

Ante la ubicuidad discursiva y mediática de los chatbots de IAG, las investigaciones actuales analizan un nuevo fenómeno de autoría: la coescritura con modelos de lenguaje (como la caracterizan los investigadores Bruno Bachimont, Lise Verlaet y Serge Bouchardon), que implica una redefinición de la agencia creativa cuando la generación textual se realiza con participación total o parcial de los modelos predictivos de la inteligencia artificial.

El filósofo italiano Luciano Floridi la denomina escritura distante, una nueva clase de autoría en la que el escritor es un diseñador que emplea la IAG potenciada por los grandes modelos de lenguaje para crear textos literarios mediante una retención del control creativo a través de prompteos precisos e iteraciones de refinamiento.

En la cultura algorítmica, con la preeminencia masiva de la IAG, la incertidumbre ante la autenticidad de una obra literaria no solo es una declaración de pérdida de aura, sino el duelo por la pérdida de una tradición.

Sin embargo, ante el corrimiento del arte escrito hacia un modelo estadístico de predicción lingüística que coloca la herencia cultural y el canon literario al alcance de cualquier teclado, ¿cuál es la verdadera molestia que levanta tanta polvareda e indignación? ¿La pérdida de la cuestionada originalidad, la delegación de la imaginación en “la máquina”, la erosión de la capacidad humana de crear, o la falta de garantías de un proceso que avale que haya habido el trabajo esforzado de un ser humano?