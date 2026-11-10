La Noche de las Librerías 2026 llega con 130 actividades en Montevideo y ganas de seguir creciendo

Este viernes 13 de noviembre se lleva a cabo una nueva Noche de las Librerías, que en su décima edición continúa visibilizando la importancia patrimonial e identitaria de las librerías, reivindicando al libro como derecho cultural y destacando el rol de libreras y libreros. El evento, nacido en 2017 a instancias del Centro Cultural de España, es coordinado desde su sexta edición por la Intendencia de Montevideo (IM).

“A partir de 2022 la intendencia toma la responsabilidad de hacer la coordinación en Montevideo de esta actividad, que este año tiene la característica de contar con 40 librerías y 130 actividades en agenda”, cuenta a la diaria Alejandro Nión, director de la División Artes y Ciencias de la IM. “Obviamente es una fiesta de la ciudad y es una fiesta que ha trascendido el departamento, porque el Ministerio de [Educación y] Cultura la ha exportado al interior del país. Cada edición va teniendo un sentido más nacional, y que tiene que ver con celebrar y dar visibilidad a las librerías de la ciudad”, agrega.

Como ocurrió en la edición 2025, la Dirección Nacional de Cultura a través del Instituto Nacional de Letras convocó a la presentación de propuestas en todo el territorio excepto Montevideo, por medio de un sistema de ventanilla abierta.

En Montevideo, además de las numerosas propuestas repartidas en decenas de librerías, habrá actividades organizadas por la IM alrededor de la calle Tristán Narvaja, como una proyección de Rada, la película a las 20.00 en Tristán Narvaja entre Mercedes y Uruguay. En el escenario ubicado donde esa calle muere sobre 18 de Julio se presentarán Casanova-Supervielle a las 21.30, con Matías Craciun y Leticia Gambaro como artistas invitados. En el Centro de Fotografía de Montevideo (18 de Julio 885) habrá talleres de fanzines y acceso a la azotea y el balcón.

Nión destacó que numerosas librerías “se pusieron la camiseta y están haciendo un esfuerzo grande” para una noche que, adelanta, “va a estar preciosa para salir, tomar algo, escuchar buena música y comprar libros”. La IM ofrece un mapa con los puntos y las actividades para aprovechar mejor la jornada. “Nos gusta invitar a la gente a que se acerque al portal, porque es interactivo y fácil de manejar. Así se arman su propia grilla de actividades, porque en todas las librerías de Montevideo hay algo: talleres, jornadas de lectura, presentaciones, conciertos y mucha música”, dice.

Más allá de esta edición, también están pensando en cómo ampliar los festejos de cara al futuro, según cuenta Nión. “Este año conversamos con la comisión de trabajo de los libreros y le propusimos pensar en una fiesta que no solo nos quede en un día, una Noche de las Librerías, sino de repente pensar en la posibilidad de que para 2027 tengamos el Mes de las Librerías. Que así como hemos tenido Sábados en Ciudad Vieja tengamos Viernes en Tristán Narvaja, con las librerías abiertas en la noche y actividades culturales que se van a replicar en todo Montevideo, porque lo bueno que tienen estas fiestas es que son contagiosas”.

Algunas actividades en Montevideo

En Guarida Casa de Libros (Héctor Miranda 2410) se realizará un taller abierto de poesía ultrajoven a las 18.00, mientras que una hora más tarde habrá un espacio de conversación, café e intercambio de libros. A las 20.00 será el momento de entrevistas a escritores, a las 22.00 un micrófono abierto, a las 23.00 una lectura desde el balcón, y el cierre musical será a la medianoche con el coro Guarida.

Amazonia (Maldonado 1775) cortará la calle para recibir a los interesados desde las 19.45 con música inspirada en clásicos de la literatura. A las 20.30 Claudio Invernizzi hablará sobre su último libro y más tarde Gabriel Calderón llegará con el suyo. Tamara Tenenbaum y Malena Rey presentarán su podcast en vivo desde Argentina a las 22.00, y una hora más tarde Ninguna Higuera protagonizará el cierre musical.

Escaramuza (Pablo de María 1185) también cerrará la calle para llevar a cabo actividades en el exterior, así como en su patio. Entre ellas se destaca la presencia de Lucrecia Martel a las 20.00, la presentación musical de Fernando Cabrera a las 21.00, Martín Buscaglia y sus Bochamakers a las 23.00 y, finalmente, Karibe con K a la medianoche.

Entre las actividades a lo largo de la calle Tristán Narvaja se destacan las de la librería Guyunusa (Tristán Narvaja 1601), que tendrá su living del goce en la calle para conversar sobre literatura, sexualidad, humor y activismo. Eso será a las 21.30, mientras que más tarde habrá un cierre musical con Charlie Cromo a las 22.30, Espíritu Olímpico a las 23.00 y Las Toscas a las 23.30.

Pocitos Libros (Avenida Brasil 2561) apostará fuerte al tango desde las 19.30, con un homenaje a Julio Sosa en el centenario de su nacimiento, actuaciones musicales y baile en la vereda.

La librería Feltrinelli (Sarandí 675) invita a una conversación con Mauro Libertella a las 19.30 sobre su libro dedicado a la vida y obra de Mario Levrero, mientras que a las 22.00 Carolina Bello conversará sobre su libro Oktubre y el imaginario del Indio Solari. También habrá música con Ino Guridi a las 21.10 y Spuntone & Mendaro a las 23.10 para cerrar la noche.

En Libros de la Arena Pocitos (Benito Blanco 962) habrá un micrófono abierto a lecturas a las 19.30, para continuar con un conversatorio con Germán Di Pierro y finalmente las canciones de Alias Tuk a las 22.30.